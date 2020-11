La technologie s’est insinuée dans nos vies dans tous les domaines et ne cesse d’augmenter. Cela s’accompagne d’un avantage majeur lorsque nous étudions de manière approfondie le marché boursier. Voici un guide pratique pour comprendre comment investir dans les meilleures et les plus rentables actions technologiques.

Grâce à ces conseils simples, améliorez votre maîtrise du marché boursier et réalisez des profits. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce site pour investir en bourse.

Voici ce que vous devez savoir sur les investissements dans les valeurs technologiques

La technologie est un terme général qui a été appliqué et continue à être appliqué de diverses manières. Son utilisation a été tout aussi large et percutante qu’elle l’est aujourd’hui, car elle englobe tous les modèles industriels. En constante évolution, elle continue également à devenir un peu plus cruciale pour nos vies chaque jour.

Du matériel comme les dernières voitures autonomes ou les smartphones dotés de fonctionnalités aux logiciels qui ancrent la créativité à la productivité dans tous nos systèmes matériels. La technologie est au cœur même des domaines de percée de la science chaque jour qui sont censés façonner une brillance technologique inévitable. Des concepts tels que l’Internet des objets (IoT), le cloud computing, l’intelligence artificielle (IA), la 5G, la blockchain et les vols spatiaux sont en train de nous aider à comprendre l’étendue du succès de la technologie. Cela nous amène à une considération simple et réfléchie, à savoir que la technologie ne peut être négligée à tout prix. Alors, pourquoi négliger le marché boursier?

Le fait est que les cinq entreprises cotées les plus précieuses du monde ne sont rien d’autre que des valeurs technologiques. Il s’agit d’entreprises diverses. Certaines d’entre elles sont établies et riches. Cependant, les autres sont simplement un nouveau favori. Il est à noter qu’il est indispensable de bien comprendre où et quand investir. Si certaines actions versent des dividendes fiables, d’autres mettent en œuvre le système des actionnaires récompensés en suivant des modèles tels que l’appréciation rapide du cours de l’action.

La performance des valeurs technologiques en termes d’actions est tout aussi fiable. L’indice technologique américain Dow Jones a fait un bond considérable de 103% au cours des cinq dernières années par rapport à la hausse de 59% observée dans le DJIA.

Toutefois, cela ne signifie pas que les actions technologiques n’impliquent aucun risque. Les entreprises sont constamment en train d’investir des sommes énormes pour être en mesure de suivre le rythme des pas de géant de la technologie. Le secteur de la technologie a déjà connu des problèmes sous la forme du crash point-com et de plusieurs autres.

Étapes pour l’investor

Il existe une myriade de façons de commencer à comprendre la technologie et les stocks. Les débutants doivent d’abord choisir s’ils souhaitent investir ou faire du commerce. Si le commerce permet de spéculer sur la direction des prix à l’avenir, l’investissement fonctionne différemment. L’investissement vous donne des actions à part entière tandis que vous recevez des paiements qui sont traités par l’entreprise. En même temps, le négoce vous permet d’utiliser l’effet de levier pendant que vous n’obtenez pas les actions pour vous-même ou les dividendes payés.

Si vous souhaitez commencer à investir, il est judicieux d’utiliser les services de spread betting/CFD de IG ou d’ouvrir un compte de négociation d’actions. En même temps, un compte de démonstration IG vous aidera à vous exercer à la stratégie de négociation, car vous apprendrez à essayer vos stratégies d’investissement ou de négociation sans aucun risque.

Indice FANG

L’indice FANG de IG qui suit les performances de Google, Netflix, Amazon, Facebook vous permet de répartir les risques lors de vos transactions, ce qui en fait un autre bon outil. Il vous aide à acquérir une meilleure expérience et une meilleure exposition.