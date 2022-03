On les retrouve dans de nombreux appareils de notre vie quotidienne et elles sont véritablement devenues indispensables : ce sont les batteries lithium-ion. Dans une batterie de téléphone comme une voiture électrique, la fabrication de batteries est une nécessité pour répondre aux besoins des consommateurs. Mais quels sont les matériaux d’une batterie lithium-ion ? Quel est le processus de fabrication de batteries ? Explications !

Les batteries lithium-ion, c’est quoi ?

Avant de s’intéresser aux matériaux d’une batterie lithium-ion que peut utiliser un fabricant de batterie lithium, il convient de rappeler ce qu’est et à quoi sert ce type de dispositif. Inventée il y a environ une trentaine d’années, ce type de batterie a rapidement su trouver sa place dans de nombreux appareils de notre quotidien.

Elle peut en effet stocker trois à quatre fois plus d’énergie qu’un modèle de batterie classique. Elle se recharge très vite et peut aussi supporter de nombreux cycles de recharge ce qui lui confère une longue durée de vie. Elle est aussi de très petite taille ce qui lui permet de trouver facilement sa place dans de petits objets. Aujourd’hui, rares sont celles et ceux qui ne possèdent pas au moins un objet équipé avec une batterie lithium-ion. Les smartphones en sont l’exemple le plus commun puisque l’on peut facilement se rendre compte à quel point ce dispositif est répandu et efficace (plus d’informations sur les nouvelles technologies sur le blog Gataka).

Comment ça marche et quels matériaux pour une batterie lithium-ion ?

Les batteries ont la capacité de transformer l’énergie chimique en énergie électrique afin de stocker de l’électricité pour ensuite la restituer. La batterie est formée de deux électrodes elles-mêmes plongées dans un électrolyte et reliées par un fil conducteur. L’électrode négative de la batterie émet des électrons qui sont absorbés par l’électrode positive lorsque la batterie se décharge. Ce mouvement pour passer d’une électrode à l’autre est un courant électrique qui peut être utilisé. Pour équilibrer le mouvement, un échange d’ions positifs s’effectue via l’électrolyte entre les deux électrodes. Les mouvements sont inversés lorsque la batterie se recharge.

Tout son fonctionnement repose donc sur la présence de matériaux de batterie lithium-ion bien spécifiques. Les principaux matériaux d’une batterie lithium-ion sont les éléments en lithium. Il s’agit d’ailleurs de l’une des principales problématiques liées à ce dispositif. En effet, les matériaux d’une batterie lithium-ion sont plus difficiles à trouver dans certaines régions du monde que d’autres ce qui explique notamment que le marché asiatique prédomine (le lithium étant plus facile à trouver en Asie). Par ailleurs, les matériaux d’une batterie lithium-ion comme le lithium ne sont pas illimités et peuvent causer des problèmes environnementaux lors de leur extraction. D’où l’intérêt de bien peser le pour et le contre avant d’acheter un appareil neuf et de se débarrasser correctement de ce type de déchet (plus d’informations sur le recyclage de batterie lithium-ion ici).

Comment prolonger la durée de vie d’une batterie ?

Si la batterie lithium-ion est capable de supporter un certain nombre de cycles de charge, il existe des astuces permettant de prolonger la durée de vie de sa batterie qui sont notamment :