Consommer moins, consommer mieux. C’est sur ce principe que se fonde l’intérêt d’un vaporisateur ou d’une cigarette électronique dans le cadre d’une consommation de CBD. Utiliser un vaporisateur ou une e-cigarette CBD, c’est booster la « biodisponibilité » du cannabidiol et protéger la molécule pour un maximum d’effets avec une consommation moindre !

Si vous choisissez ce mode d’administration du cannabidiol, vous êtes assuré d’une action puissante et moins dangereuse pour l’organisme. Nécessairement, il advient la question : quelle est la différence entre une cigarette électronique et un vaporisateur de CBD ? Entre e-cigarette de CBD et vaporisateur, lequel est le plus performant ? … On vous explique tout !

Les vertus de l’inhalation

Avant toute chose, que vous choisissiez une e-cigarette ou un vaporisateur pour votre consommation de CBD, vous gagnerez en effets et en argent ! Avec l’huile de CBD par administration sublinguale, la vaporisation est l’une des techniques les plus efficaces pour ressentir l’action du cannabidiol sur l’organisme.

Alors que la consommation de CBD par ingestion n’agit que trente minutes après l’administration, inhaler du CBD permet une action immédiate des molécules de cannabidiol sur l’organisme. En quelques minutes, le corps se détend et les muscles se relâchent. Les fumeurs et vapoteurs le savent, l’inhalation a une action immédiate : les molécules traversent rapidement les membranes respiratoires et vont dans le système circulatoire.

L’absorption du corps est « boostée », c’est pourquoi nous disons que la vaporisation augmente la « biodisponibilité » du CBD. Cela implique que l’organisme arrive mieux à absorber les molécules par inhalation. Résultat ? Le vaporisateur de CBD ou la e-cigarette de CBD augmente la biodisponibilité du cannabidiol jusqu’à 20%, contre 8% par ingestion. Pour une dose similaire, plus de molécules sont absorbées par le corps. Les effets durent en revanche moins longtemps.

Mais ce n’est pas tout ! Non seulement l’organisme arrive mieux à absorber le CBD, mais la molécule de cannabidiol est également plus performante ! Pourquoi ? Parce que la vaporisation, contrairement à la combustion, ne brûle pas le produit. Le cannabidiol est donc préservé dans un e-liquide au CBD ou dans un vaporisateur et aura une meilleure efficacité. Pour l’organisme, vapoter ou inhaler est une solution plus saine, qui évite d’agresser les voies respiratoires par de la fumée.

Moins dangereuse, plus efficace et moins cher : l’inhalation a ses avantages !

Le vaporisateur de CBD

Le vaporisateur de CBD a de nombreux avantages dont les plus importants, comme nous le disions, sont : une biodisponibilité boostée, une non-combustion et un effet rapide. Le vaporisateur ressemble à une cigarette électronique, mais il vous permettra d’avoir un meilleur contrôle sur ce que vous inhalez. Chaque vaporisateur contient une chambre assez grande qui vous permet d’insérer directement des fleurs de CBD, des résines voire de l’huile.

Comment fonctionne-t-il ?

Par conduction. Les vaporisateurs à conduction thermique ont une chambre chauffante, généralement en céramique, qui chauffe intensément le produit que vous insérez. Le choc thermique produit de la vapeur chargée en molécules de cannabidiol.

Par convection. Le vaporisateur de CBD à convection fonctionne grâce à un mouvement d’air chaud qui passe à travers le produit inséré et diffuse dans l’air les molécules de cannabidiol. Cette nouvelle technologie, un peu plus chère que la première, est avantageuse car elle abîme encore moins le cannabidiol.

Le vaporisateur de CBD convient plus particulièrement aux personnes qui aiment consommer des éléments naturels sans aucun autre ajout ! Avec un vaporisateur, les substances actives du CBD proviennent directement de la plante ou des éléments que vous insérez !

Le vaporisateur de CBD produit peu de vapeur, n’en soyez pas étonné ! L’air chaud est chargé en molécules, il aura un effet rapide et efficace.

Le dernier avantage de l’administration du CBD par vaporisation est le contrôle de la température. Un CBD bien absorbé doit être vaporisé entre 160 et 220°C , en fonction de l’effet voulu. Vous pouvez donc choisir si vous souhaitez une synergie des cannabinoïdes et des effets puissants (dans ce cas, il s’agira de chauffer la chambre entre 150 et 200 degrés) ou si vous préférez uniquement les vertus calmantes du CBD (dont le point d’ébullition est 180°C). Pour des effets plus planants, on ira jusqu’à 220°C.

Ce contrôle de la température vous permet une maîtrise totale des effets ressentis !

La e-cigarette au cannabidiol liquide

Les mêmes avantages de biodisponibilité et d’efficacité concernent la cigarette électronique. Contrairement au vaporisateur, la e-cigarette fonctionne avec des e-liquides au CBD qui seront vaporisés grâce à l’action chauffante d’une résistance. Il y aura donc plus de vapeur et des effets puissants selon la concentration en CBD du e-liquide.

Les e-liquides au CBD sont fabriqués à partir de propylène de glycol, de glycérine végétale et, souvent, d’arômes. Le CBD est intégré grâce à de l’isolat pur qui permet un dosage extrêmement précis ! Cela garantit non seulement une concentration importante de CBD mais aussi l’absence de THC. Il n’y a donc pas les effets lourds du tétrahydrocannabinol.

Le cannabidiol liquide est simple d’utilisation. Il suffit de le placer dans le réservoir et d’appuyer sur le bouton de la e-cigarette. La cigarette électronique au CBD sera immédiatement opérationnelle (le vaporisateur met un peu plus de temps). L’avantage du e-liquide est son dosage précis en cannabidiol, que vous pouvez choisir selon les effets attendus. Moins de 10 mg/ml aura des effets limités et très doux. Entre 10 mg et 30 mg, les effets seront modérés. Le e-liquide de CBD le plus puissant se situera au-delà de 30 mg.

Les e-cigarettes au CBD sont très appréciées pour leur simplicité d’utilisation et leur finesse. Grâce à la technologie des pods qui réduisent considérablement leur taille, vous pouvez les emporter discrètement partout. Les arômes permettent également de vapoter une grande diversité de saveurs agréables !

Vous pouvez trouver des vaporisateurs, e-liquides de CBD et e-cigarettes de qualité sur Sixty8.

Et vous, plutôt vaporisateur ou e-cigarette ?