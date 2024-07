La Française des jeux possède le monopole sur la vente des jeux de grattage et de loterie en France. Depuis l’essor du marché du jeu de hasard en ligne avec la crise covid, le nombre de joueurs en ligne sur FDJ.fr a explosé en quelques années, dépassant plusieurs millions d’adeptes aujourd’hui. Entre les célèbres tickets à gratter disponibles également en tabac et les nouveaux jeux en ligne, découvrez les 5 jeux préférés des Français sur FDJ.fr.

Plus de 70 de jeux disponibles sur FDJ.fr

La plateforme en ligne de la Française des jeux concentre l’intégralité des jeux disponibles dans le réseau physique (+ 10 000 points de vente FDJ en France) ainsi qu’une large gamme de jeux exclusivement réservée à l’offre web.

Au total, ce sont plus de 70 jeux qui attendent les joueuses et joueurs pour des mises démarrant à quelques centimes jusqu’à 10 € (tarif pour les jeux de grattage Mega Mots Croisés, Mega Goal et Millionnaire).

Seulement un jeu n’est pas proposé encore sur le site FDJ.fr, il s’agit de la loterie Amigo qui reste exclusivement réservée aux détaillants, notamment due à sa forte fréquente de sortie de tirage rendant son potentiel addictif élevé.

🔔 Bon à savoir : en vous inscrivant sur le site FDJ.fr, vous pouvez bénéficier d’offres promotionnelles et de bonus à l’inscription vous permettant de tester les meilleurs jeux de grattage et de tirage. Chaque mois, découvrez le code promo FDJ du moment pour réclamer vos e-crédits gratuits. D’ordinaire, 10€ sont offerts aux nouveaux joueurs aux conditions de miser 5€.

Actuellement, l’offre de jeux sur FDJ.fr se compose des jeux suivants :

Type de jeux Nombre de jeux disponibles Jeux de grattage Illiko 34 jeux de 1€ à 10€ de mise Jeux de tirage (loterie) 4 jeux de 1€ à 10€ de mise Jeux en Exclu Web 37 jeux de 0,10€ à 5€

Le TOP 5 des jeux FDJ préférés des Français

Parmi cette large gamme de plus de 70 jeux, les Français ont leur préférence. Si la gamme de jeux en exclu web propose une expérience de jeu novatrice avec une « gamification » plus avancée et des jeux à plusieurs niveaux, ce sont bien les jeux de grattage traditionnels qui sont les plus appréciés et les plus joués, que ce soit en point de vente comme en ligne sur le site FDJ.fr.

Ci-dessous, retrouvez la liste des 5 jeux préférés de la Française des jeux pour les Français cette année. Les ventes se comptabilisent en centaines de millions d’euros de mises et les gagnants sont nombreux.

CASH : le ticket à 5€ pour un gain maximum à 500 000€ est le jeu préféré des Français sans surprise ! Avec différentes refontes depuis sa création il y a plus de 10 ans, le ticket CASH génère à lui seul plus de 1 milliard d’euros de mise chaque année. ASTRO : le ticket à 2€ pour un gain maximum à 20 000€ est le 2e jeu préféré des Français. L’horoscope est suivi par des dizaines de milliers de personnes en France, il est normal que ce jeu fasse partie des plus appréciés. BlackJack : le ticket à 2€ promet un jackpot de 40 000€. Rappelant aux joueurs le célèbre jeu de cartes en casino, il clôt le podium des jeux préférés. X20 : le ticket à 5€ pour un gain maximum de 500 000€ est typique des jeux de grattage anglo-saxons. Sa mécanique de multiplicateur séduit un grand nombre de Français. La famille des Mots Croisés : de 2€ à 10€, les quatre jeux Mots Croisés sont parmi les jeux préférés des Français, à l’image du célèbre jeu de « plage » en été.

Et vous, quel est votre jeu FDJ préféré ? Êtes-vous plutôt un joueur de Loto, d’Euromillions ou bien un gratteur fou du Millionnaire ?

Dites-le-nous en commentaire de cet article !