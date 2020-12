Lancé le 3 juin 2011, d’abord sous le nom EA Store, Origin est une bibliothèque et une boutique de jeu PC en ligne. Les gamers peuvent y trouver en exclusivité tous les jeux conçus et développés par Electronic Arts. Toutes les catégories de jeux PC y sont disponibles dont les jeux d’aventures et les jeux de rôle à succès Les Sims, Battlefield, Plants vs Zombies ainsi que les jeux de sport comme FIFA Football, F1, UFC et dans le secteur des jeux de course automobile Need For Speed.

Vous souhaitez aussi accéder aux meilleurs jeux EA? Ce guide vous détaille les démarches à suivre pour installer Origin sur Windows 10.

Télécharger Origin pour Windows 10

Origin est disponible en version Mac (macOS X) et PC (Microsoft Windows). La configuration minimale requise pour supporter le programme PC est le système d’exploitation Windows 7 Service pack 1 poussé par un processeur 1 ghz et 512 Mo de RAM. L’application est parfaitement compatible avec Windows 10. Cette version de système offre notamment les performances idéales pour permettre à l’utilisateur de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l’application et de jouer en ligne à tous les jeux référencés dans la bibliothèque.

Vous devez, ensuite, télécharger le logiciel sur une plateforme dédiée. Vous pouvez vous rendre sur Windows Store et taper « Origin » dans la barre de recherche ou sur d’autres sites que proposent des logiciels Windows gratuits et télécharger le programme.

Installer Origin sur Windows 10

Une fois le fichier enregistré sur votre ordinateur et avant de procéder à l’installation, pensez à désactiver l’antivirus ou à mettre Origin.exe et OriginClientService.exe. Cela évite l’arrêt inopiné de l’installation et/ou l’apparition d’erreurs diverses. Lancer, ensuite, l’installation en tant qu’administrateur.

Lorsque le programme est bien installé dans votre ordinateur, vous devez réactiver votre antivirus. Le redémarrage de la machine est vivement recommandé pour vous assurer du fonctionnement optimal du nouveau programme.

Dès que votre ordinateur est de nouveau allumé, vous pouvez ouvrir le programme pour accéder à la bibliothèque de jeux PC Electronic Arts en ligne, télécharger les contenus qui vous intéressent et/ou jouer en ligne via la plateforme.

La mise à jour d’Origin sur Windows 10

Le répertoire de jeux PC Origin est régulièrement rafraîchi. Le développeur propose fréquemment des nouveautés et des contenus en avant-première pour les abonnés au service. Ainsi, le programme a été spécialement conçu pour s’actualiser automatiquement dès qu’une mise à jour est disponible. Cependant, la mise à jour ne s’applique pas quand le logiciel est en cours d’utilisation. Dans ce cas, l’utilisateur doit quitter et fermer le logiciel puis le relancer pour bénéficier des nouveautés.

Si vous ne voulez pas appliquer la mise à jour automatique, désactivez cette fonction au niveau des paramètres de votre ordinateur. Pour ce faire, allez dans les « Paramètres d’application », sélectionnez « Mise à jour du client » puis mettez le curseur sur « 0 » pour l’option « Mise à jour du jeu automatique ». Pour bénéficier des mises à jour, vous devez, donc, vous rendre sur le site www.origin.com et télécharger la dernière version du programme. Le fichier doit être installé de nouveau sur votre ordinateur. Vous devez aussi procéder ainsi si vous gardez le mode mise à jour automatique de l’application et que le programme ne se met pas à niveau machinalement.