À l’ère où nous vivons, le progrès de la dématérialisation des jeux se développe de plus en plus. Un phénomène que l’on ne cesse de voir un peu partout. Grâce à l’apparition des nouvelles procédures, le client est en effet tenté d’acheter des clés CD, un système qui valorise d’autant plus la promotion et la vente des nouveaux jeux. Faisant l’objet de quelques avantages comparés aux supports physiques, les clés CD sont écologiques et pratiques. Néanmoins, peu importe la nature de votre activité, l’achat d’une clé CD ne doit pas se faire à la va-vite. Comment procéder dans ce cas ? Cet article fait le point sur ce sujet.

Trouver les revendeurs agréés pour l’achat d’une clé CD

Dans l’optique de dénicher une clé CD de qualité au meilleur prix, il convient de préférer les revendeurs reconnus dans ce domaine. Sur internet, on recense plusieurs plateformes de renoms qui vendent ce type de clé. L’on peut citer Steam, Gamesplanet proposant un prix réduit à ceux qui désirent acheter des clés CD officielles avec des jeux. Cela n’empêche tout de même pas ceux qui travaillent au noir et qui profitent des failles de la loi pour obtenir le plus de profit possible au détriment de ceux qui proposent ses services en toute légalité. La plus célèbre des joueurs est sans aucun doute Instant-Gaming, celui-ci met régulièrement des jeux à -50 % le jour de leur sortie officielle. Sise à Honk-Hong, cette plateforme de vente de clés d’activation fait usage des clés CD scanners. Bref, avant de choisir votre revendeur de clé CD, faites bien attention de considérer tous les critères déterminant de la qualité de celle-ci.

Les secrets pour trouver le meilleur endroit où acheter une clé CD originale

Si vous êtes un adepte des jeux, vous connaissez sans doute l’importance de la clé CD. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce dispositif peut effectivement vous être d’une grande utilité. Au moment de faire votre achat, il convient tout de même d’être vigilant. Pour la simple et bonne raison que les offres d’arnaqueurs sont nombreuses et qu’à défaut d’attention, vous pouvez tomber sur des sites vendant des clés à très bas prix qui au final ne vous serviront pas du tout.

Pour un achat sécurisé, vous êtes tenu de faire un point sur les conditions générales de vente de votre site. Afin d’éviter de se faire arnaquer, il convient également de vérifier que la société existe vraiment et légalement. Chose que l’on a l’habitude de négliger, mais qui se trouve être utile. Aussi, pensez à demander ou consulter les avis des clients concernant le site de vente de clé CD. Dans la logique, une entreprise exerçant à titre légal, dispose plus spécialement d’un numéro SIRET et d’un RCS. D’autant plus dans la mesure où cette dernière n’est pas basée en France.

Et le dernier et non le moindre, préférez toujours une entreprise agréée dans la vente et dans la distribution d’une clé CD localisée dans les pays de l’Union européenne.