On n’a pas tous la chance de devenir pilote. Néanmoins, certains simulateurs de vol hélicoptère pour PC nous permettent de vivre virtuellement à fond notre passion. Avec ces logiciels, on a l’opportunité de ressentir les mêmes sensations ou presque qu’un vrai pilote. Pour ainsi profiter des joies du pilotage d’hélicoptère, il faut commencer par bien choisir son simulateur de vol. Ce qui n’est pas toujours la chose la plus évidente. Pour un achat facilité, ci-suit nos bons conseils.

Sélectionner son simulateur de vol hélicoptère PC selon ses attentes

Bien qu’ils soient amusants, les simulateurs de vol, y compris ceux de l’hélicoptère sont loin d’être de simples jeux. Ils représentent pour les élèves pilotes et pour les amateurs d’aéronautique un bon moyen d’entraînement. Rappelons que le simulateur de vol hélicoptère donne la possibilité de rapprocher de la réalité du pilotage. Sur le marché, l’intéressé ale choix entre plusieurs formes de simulateurs de vol. Il pourra, ainsi, opter pour une formule sophistiquée et aboutie. Celle-ci lui permettra de vivre le plus possible les conditions de vol comme un vrai pilote de ligne. L’autre option, c’est celle qui rassemble les simulateurs de vol pour laptop. Cette formule est à acquérir si son objectif se limite à seulement au divertissement.

Outre la performance et la qualité du simulateur, un autre choix aussi est à faire. Effectivement, lors de l’achat de celui-ci, le vendeur présentera à l’intéressé deux types de simulateurs d’hélicoptères : civils et militaires. Les seconds sont quelque peu limités par rapport aux premiers. Néanmoins, ils sont tous aussi intéressants que les civils. Ils proposent toutes sortes de missions à effectuer, des choses à faire exploser et bien d’autres encore.

Choisir un simulateur de vol en hélicoptère selon la performance de sa machine

Si le choix d’un simulateur hélicoptère dépend des attentes de l’intéressé, il s’achète aussi selon la performance de son PC. S’il a un ordinateur ordinaire, il lui faudrait alors un modèle intégrant juste des configurations de base. Ceci est d’autant plus conseillé si le PC a peu de mémoire RAM et une carte vidéo de 1 Gb. Il n’est pas nécessaire d’installer un imitateur de vol haut de gamme. Toutefois, si l’utilisateur le fait quand même, il risque de ne pas profiter au maximum de son jeu. Mais pire encore, il peut nuire à sa machine. Au risque d’avoir quelque chose ne correspondant pas à son ordinateur, il faut bien étudier la performance de son PC.

Si l’usager dispose d’un ordinateur nettement plus puissant, il peut installer un vrai simulateur de vol hélicoptère PC pour de réelles expériences de vol. On entend ici par PC puissant si celui-ci a au moins 8 Gb de RAM. Il devrait idéalement disposer d’une carte graphique d’au moins 2Gb et d’un processeur récent. Pour un affichage ultra HD, voire une résolution 4 K, il peut connecter son ordinateur à un écran TV. Ce dernier devrait au minimum être de 32 pouces.

D’autres critères de choix pour son simulateur de vol hélicoptère

En magasin, l’intéressé trouvera des simulateurs de vol PC proposant tous les types d’appareils. Ils peuvent inclure des avions de chasse, des hélicoptères et des avions civiles. Certains sont, par contre, plus spécialisés. S’il souhaite se retrouver le plus possible dans le feu de l’action, les modèles spécialisés sont de mise. Notons que ceux qui proposent tous les types d’appareils jouent souvent sur les images. Le pilotage ne change pas d’un appareil à un autre. Pour une authentique expérience de vol en hélico, il faudra donc en choisir un qui y soit entièrement dédié.

Un autre élément à prendre en compte lors de l’achat d’un simulateur de vol hélicoptère, c’est sa langue. Le jeu est-il en anglais, en français ou en espagnol ? Il est recommandé de prendre un simulateur de vol hélicoptère PC dans la langue qu’on comprend le mieux. Aussi, pour jouer au simulateur de vol, l’intéressé devrait se munir d’un joystick de simulation de vol. Tout comme pour le simulateur de vol, le choix de ce dispositif dépend de l’usage que l’utilisateur souhaite en faire. Si c’est uniquement pour le divertissement, un modèle basique fera grandement l’affaire. Par contre, si c’est pour s’entraîner ou pour obtenir son brevet, un appareil plus abouti est alors conseillé. Et à ce titre, les éditions Flight Simulator excellent. Elles offrent un graphisme très réaliste pour une belle virée en plein air.