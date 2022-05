Avec l’arrivée de la Nintendo Switch , beaucoup se sont interrogés sur sa mémoire interne et sur la nécessité d’inclure une carte microSD dans leurs consoles.

Sur cette base, comme beaucoup ignorent les caractéristiques techniques, nous pensons qu’il est indispensable de partager ce type de matériel et de permettre à tout le monde d’avoir la même compréhension.

Les différentes cartes micro-SD

Micro SD

Ses capacités varient de 128 Mo à 2 Go, ce type est très réputé en plus d’être bon marché, elle est beaucoup utilisée dans les téléphones portables pour stocker des photos et des fichiers, généralement considéré comme la version 1.0 et 1.1 de l’interface SD, elle a une capacité de stockage de 16 Mo à 2 Go.

On peut également trouver ces cartes micro SD classiques avec une capacité de stockage de 4 Go, mais la taille officielle est généralement limitée à 2 Go précisément en raison de difficultés et de compatibilité de formatage.

Bien que Nintendo mentionne qu’il prend en charge ce type de carte. Nous vous déconseillons de les utiliser, car elles n’ont pas une taille pour stocker correctement les fichiers et ne supportent pas non plus les vitesses appropriées associées à la technologie de classe.

Micro SDHC

L’acronyme vient de High Capacity, étant une version plus évoluée de la carte SD traditionnelle, elle a des capacités de stockage de l’ordre de 4 Go à 32 Go. Son format par défaut étant FAT32. Dans ce type, la micro SDHC a plusieurs niveaux appelés niveaux de vitesse.

Micro SDXC

Nous avons ici la SD Extended Capacity, des cartes à capacité étendue, une version encore plus évoluée et la plus adaptée à une utilisation sur votre Nintendo Switch. Pour ce modèle, vous pouvez trouver des capacités de stockage beaucoup plus grandes, de 64 Go à 2 To. La plupart des appareils fabriqués après 2010 fonctionnent avec cette technologie.

Les meilleures cartes micro SD pour Nintendo

Samsung – Micro SDXC Evo+ avec UHS-3

En utilisant l’UHS-3, vous aurez un niveau de transfert très élevé. Ce n’est pas la version la moins chère, mais elle conviendra vraiment aux utilisateurs exigeants qui souhaitent tirer le meilleur parti des niveaux de transfert disponibles sur leur appareil. Elle coute environ cent euros.

SanDisk – Micro SDXC Ultra Classe 10 128 Go

Coûtant seulement 30 euros, elle ne peut-être que recommandée elle dispose malgré son faible prix d’un excellent espace de stockage. Elle n’a pas UHS-3, mais fonctionne avec des vitesses de transfert élevées et parvient toujours à avoir de très bonnes performances, en faisant un modèle d’un excellent rapport qualité-prix.

En plus de la version Ultra, SanDisk fonctionne avec d’autres versions comme l’Extreme, qui sont bien plus chères, du fait de leurs débits, ce qui n’apportera aucun avantage supplémentaire à la Switch. Pour la console Nintendo, les performances de la version Ultra avec UHS-I satisferont facilement vos besoins.

SanDisk – Micro SDXC Ultra Classe 10 32 Go

Vous souvenez-vous que MicroSDHC prend en charge jusqu’à 32 Go ? Eh bien, nous avons une option qui ne traîne pas non plus en termes de vitesse. Avec cette carte micro sd, vous aurez pratiquement les mêmes performances qu’avec les autres cartes. Son prix est ce qui en fait un must have, car il se situe autour des 10 euros. Le seul inconvénient est sa taille de stockage, mais elle peut être utile. De plus, comme il s’agit d’un type de carte plus courant, si vous l’avez sur un autre appareil, sachez qu’elle peut également servir parfaitement sur votre Switch.