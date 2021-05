Le CBD a généré une véritable vague d’innovation de la part des fabricants et des distributeurs. En effet, la substance aux multiples vertus est désormais disponible sous de nombreux formats, permettant à des profils extrêmement variés de profiter de ses bienfaits. Fleurs, pollen, huiles ou même aliments et cosmétiques, les possibilités sont multiples ! Comment alors choisir un vaporisateur pour consommer du CBD sans fumer ? Éléments de réponse.

Pourquoi choisir un vaporisateur pour consommer du CBD sans fumer ?

La vaporisation du CBD consiste à faire chauffer un échantillon de CBD, le plus souvent des fleurs mais ce peut aussi être de l’huile ou du pollen, pour en libérer toutes les substances intéressantes sans créer de phénomène de combustion. Ce mode de consommation est particulièrement prisé en ce moment car il serait l’un des moyens les plus sains et les plus efficaces de profiter des multiples bienfaits récréatifs et thérapeutiques du CBD.

En effet, la vaporisation permet de ne pas brûler de matière et donc d'éviter la formation de composés toxiques comme par exemple les carcinogènes et diverses toxines. Par ailleurs, le procédé permet de conserver toutes les propriétés du produit tout en limitant les odeurs émises. Choisir un vaporisateur pour consommer du CBD sans fumer, c'est donc ne pas gêner les autres et préserver sa santé dans le même mouvement.

Différents types de vaporisateurs

Avant de choisir un vaporisateur pour consommer du CBD sans fumer, il faut bien comprendre qu’il existe deux grandes catégories de techniques de vaporisation. La première est la conduction qui permet de chauffer son produit par un contact direct avec un élément chauffant. La seconde est la convection qui elle utilise un flux d’air chaud pour exposer l’herbe, le pollen ou l’huile et leur extraire les substances les plus intéressantes sans créer de combustion.

Les utilisateurs ont chacun leurs préférences mais les témoignages semblent démontrer que les vaporisateurs à convection produiraient une vapeur plus dense et plus épaisse, ce que recherchent la plupart des consommateurs de CBD. En outre, la convection garantirait une meilleure exposition des trichomes à la chaleur, ce qui favoriserait une consommation plus totale du produit et donc moins de pertes de masse sèche et des principes actifs.

La qualité du produit, un indispensable pour optimiser votre expérience

Sachez aussi que vous pouvez choisir votre vaporisateur pour consommer du CBD sans fumer en fonction de son ergonomie. Il existe des modèles de bureau, plus puissants mais plus encombrants, des modèles portables, très adaptés à une utilisation extérieure et même des vaporisateurs stylos qui sont très abordables et qui ressemblent beaucoup à des cigarettes électroniques tube. A chacun de choisir selon ses besoins et son budget !

On rappellera tout de même ici que quel que soit le choix de votre vaporisateur, il faudra bien garder en tête que c'est avant tout le produit qui fera la différence.