Vous allez bientôt changer votre téléphone ? Pourquoi ne pas faire le choix d’un modèle reconditionné pour votre nouveau smartphone ? Avec cette option, non seulement vous ferez des économies, mais vous protégerez également l’environnement. De plus, il existe une diversité d’anciens modèles de téléphones que vous retrouverez en reconditionné. De quoi élargir vos possibilités de choix. Quelles sont ces versions de support mobile en vogue en reconditionné ?

Les anciens iPhone sur le marché du reconditionné

De plus en plus, les mobinautes se tournent vers les téléphones reconditionnés. Ils affectionnent particulièrement certains modèles anciens, que vous trouverez rarement en neuf aujourd’hui. Au nombre de ces marques qui ont la cote sur le marché du reconditionné, figure l’iPhone de Apple. En effet, vous pouvez vous offrir d’anciens modèles d’iPhone reconditionnés, tout en ayant la garantie d’un téléphone entièrement fonctionnel et adapté à votre usage.

Un exemple intéressant d’ancien téléphone Apple reconditionné, l’iPhone 5 64 Go. Pour les passionnés de la marque à la pomme, cette version est assurément une trouvaille, sachant qu’elle fait partie des premiers modèles de téléphone Apple. Avec un marché actuellement envahi par les iPhone 13 et leurs déclinaisons, s’offrir un iPhone 5 en parfait état est assurément une bonne affaire.

Sur le marché du mobile reconditionné, vous pouvez également vous offrir les différentes versions de l’iPhone SE (16, 32 et 64 Go), ceci en divers coloris. Il en de même des iPhone 6, 6 plus, 6S et 7, avec leurs diverses capacités de stockage. Des modèles relativement plus récents chez Apple sont également accessibles en reconditionné : X, XR, XS, XS Max, 11, 12, etc.

Pour vous procurer ces anciens modèles d’iPhone reconditionnés, vous pouvez vous rendre sur les sites spécialisés dans la vente des appareils électroniques reconditionnés, où vous trouverez d’ailleurs d’autres marques comme Samsung.

Les anciens modèles de Samsung reconditionnés

La célèbre marque coréenne se positionne aussi sur le marché du reconditionné. Marque de smartphone par excellence, Samsung est réputé pour la qualité de ces appareils, mais aussi pour ses prix. Cependant, les modèles reconditionnés sont très accessibles en termes de prix, autant qu’ils offrent de multiples possibilités de choix aux technophiles.

Le Samsung Galaxy Trend 2 Lite, ça vous parle ? Il s’agit certainement de l’une des plus anciennes versions de la gamme des Galaxy de Samsung. Elle est aujourd’hui disponible en reconditionné pour seulement quelques euros. Il en est de même pour le vieux Samsung Galaxy Core Prime SM-G360F et ses diverses couleurs. Ils ne sont pourtant pas les seuls disponibles en reconditionné.

Vous souhaitez vous rappeler aux bons souvenirs de la gamme des anciennes Galaxy S ? Offrez-vous un Galaxy S4 Mini, un S5 Neo ou un SS5 Plus. Si vous êtes plutôt nostalgique des anciennes dual SIM de la gamme Galaxy, vous trouverez certainement votre bonheur avec les S5 dual SIM. Vous pouvez être rassuré quant à la qualité et aux performances de ces multiples versions.

D’autres modèles de Samsung relativement anciens sont également disponibles sur le marché des smartphones recyclés aujourd’hui. Nous pensons notamment au :

Galaxy A7 selon le nombre de carte SIM, la mémoire de stockage et l’année de sortie,

Galaxy J5 dans leurs différentes déclinaisons,

Galaxy J7 Pro,

Galaxy S6 dans leurs maintes variantes,

Galaxy Core Prime,

Galaxy S7 à S10+,

Galaxy Note.

Évidemment, ces modèles d’anciens Samsung reconditionnés ne sont pas les seuls disponibles. Sur les sites spécialisés dans la vente de ces mobiles, vous pouvez toujours parcourir les catalogues et effectuer des recherches si vous ciblez un ancien modèle en particulier.

Les anciens smartphones Sony et Huawei reconditionnés

Vous êtes plus adepte des produits Sony ? Alors vous ferez certainement de belles trouvailles sur les versions reconditionnées de certains anciens smartphones qui ont fait la réputation du fabricant japonais. Il s’agit notamment des Sony Xperia 5 II128 Go Dual Sim, Sony Xperia XA1 et XA1 Ultra, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XA2.

Si vous appréciez plutôt les anciens mobiles du chinois Huawei, alors vous avez une grande marge de manœuvre pour choisir votre mobile reconditionné. Des vieux Huawei Ascend au Huawei Honor, en passant par les P et P Lite, vous trouverez une panoplie d’anciennes versions de la marque chinoise en reconditionné. Nous n’oublions pas les multiples variantes des gammes Y, Nova et Mate.

Pour plus de précision, voici quelques modèles d’anciens Huawei reconditionnés, toutes gammes confondues :

Huawei Y7,

Huawei Y5 Dual 16 Go,

Huawei P10 et P10 Lite,

Huawei Mate 10 et Mate 10 Pro à une et double Sim,

Huawei Honor 8 dual Sim,

Huawei Honor 10 (64 et 128 Go).

On trouve aussi les Huawei P20 128/6 et Huawei Mate 20 Pro.

Les avantages d’acheter un téléphone reconditionné

Que vous optiez pour l’une ou l’autre de ces marques d’anciens téléphones reconditionnés, vous bénéficierez de nombreux avantages. Le premier est évidemment le prix. Les mobiles reconditionnés n’étant pas tout à fait neuf, sont proposés à des prix généralement très abordables. Si vous misez sur un modèle relativement ancien, le prix peut monter, mais restera largement en dessous d’un modèle neuf. Assurément, il s’agit d’une bonne option pour économiser quelques euros.

Pour autant, ces prix abordables n’entachent en rien la qualité des smartphones reconditionnés. De fait, ce sont des téléphones performants et robustes, qui satisfont aux exigences de leurs utilisateurs. Un troisième argument en faveur des mobiles recyclés, leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone due aux industries de fabrication de téléphone. De plus en plus, les considérations écologiques des mobinautes les amènent à opter pour les téléphones reconditionnés, moins énergivores et avec des composants plus accessibles.

On ne saurait occulter la diversité des options que vous avez. Si vous êtes adepte d’IOS ou d’Android, vous trouverez certainement satisfaction avec les anciens mobiles recyclés. Comme vous avez pu le voir, il en existe de différentes marques, afin de satisfaire les goûts et les préférences de tous. Au moment d’acheter ces versions recyclées d’anciens smartphones, assurez-vous simplement de recourir à un fournisseur fiable. Les avis clients sur internet devraient vous édifier quant à cet aspect. Un vendeur proposant une durée de garantie raisonnable est aussi digne de confiance.