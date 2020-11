Nous voulons tous nous targuer d’avoir le meilleur réseau. Nous sommes d’ailleurs beaucoup à s’être déjà moqués au moins fois de la qualité du réseau d’un ami. Il n’empêche que certains ne savent pas comment s’y prendre pour l’évaluer. Ce que nous entendons par qualité du réseau mobile, c’est sa capacité à accéder facilement à la 4G mais aussi les débits qui en ressortent. A travers cet article vous apprendrez donc comment faire pour connaître le débit de votre réseau à l’endroit où vous vous trouvez. Nous vous expliquerons également quelle est la couverture 4G offerte par les principaux opérateurs. Enfin nous vous donnerons quelques exemples de forfaits qui valent le coup.

Les applications de test de connexion

De nombreuses applications existent pour tester votre connexion, que ce soit sur le store Android (Play Store) ou sur le store iOS (Apples Store). La plus connue reste sûrement SpeedTest. Elle vous donne votre débit montant, votre débit descendant ainsi que votre ping. Comment la comprendre ? C’est très simple, le débit montant qui vous sera affiché correspond au débit d’envoi. Le débit d’envoi, c’est la vitesse à laquelle votre smartphone va envoyer quelque chose. Lorsque par exemple vous envoyez un mail, un album photo, un fichier etc. Il est généralement plus faible que le débit descendant. Et justement qu’est-ce que le débit descendant ? Ce dernier correspond au débit de téléchargement. Autrement dit, cette fois-ci c’est le temps que votre téléphone va mettre à télécharger quelque chose. Cela peut-être un fichier, une musique, une vidéo, un album photo etc.

Maintenant, l’autre information importante à prendre en compte est le ping (Packet Internet Groper). A l’inverse du débit montant ou descendant, cette fois il faut que le nombre affiché soit le plus petit possible pour que votre connexion soit la meilleure possible. Le nombre affiché correspond au temps (en millisecondes) que met un paquet à faire un aller-retour entre l’appareil qui envoi la requête et le réseau internet. Ce ping est très connu des joueurs de jeux vidéos en ligne, car plus le ping est élevé, plus il y aura un ‘lag’ important qui rendra le jeu injouable.

Quel opérateur a la meilleure couverture 4G ?

Avant toute chose, sachez qu’il est actuellement très facile de trouver un forfait mobile pas cher avec une très bonne couverture 4G. Il sera d’autant plus facile d’en trouver un dans les années à venir avec l’arrivée et la démocratisation de la 5G. Mais revenons-en au sujet principal, à savoir l’opérateur qui possède la meilleure couverture. Sa réputation n’est plus à faire, vous vous doutez déjà peut-être qu’Orange a la meilleure couverture 4G sur le territoire Français. Sa couverture est excellente aussi bien “en civil” que dans les transports. Que ce soit sur les axes routiers, sur les axes TGV/TER/RER/Transiliens ou encore sur les axes de métro, Orange domine les autres opérateurs à tout point de vue.

Bien entendu, les autres opérateurs ne sont pas mauvais pour autant. Bouygues Telecom par exemple arrive en deuxième position. Il est d’ailleurs très proche de la qualité du réseau Orange dans certains modes de transport. SFR arrive très légèrement après ces deux opérateurs, mais sa connexion reste tout de même très bonne.

En outre, prenez en compte le fait que vous n’êtes pas obligé de passer par les opérateurs Orange, Bouygues ou SFR si vous voulez une bonne couverture 4G. Du moins, vous n’y êtes pas directement obligé : passez par leur filiale bien moins chère ! Red pour SFR, Sosh pour Orange et B&You pour Bouygues. Chacune de ces filiales est sur le même réseau que son opérateur historique associé. Autrement dit, la qualité de réseau que vous aurez sera exactement la même que si vous étiez passé directement chez l’opérateur historique. Les seules différences : le prix bien moins élevé, et le fait que vous ne puissiez souscrire que par internet. Les filiales n’ont en effet pas de boutiques physiques.

Quelques forfaits intéressants

Commençons par le réseau mobile n°1 évidemment : Sosh de Orange. Les forfaits les plus intéressants chez Sosh sont souvent les séries limitées. Pas d’inquiétude si vous n’en voyez pas, il y en a régulièrement, attendez quelques jours. Au moment où nous écrivons ces lignes par exemple, il y a le forfait Sosh avec 80 Go de 4G à seulement 15,99€ par mois. Ce forfait en vaut par exemple vraiment la peine car son prix est raisonnable pour ce que le forfait propose. Nous pouvons aussi vous suggérer le forfait de RED, et là ce n’est pas compliqué il n’y en a qu’un ! C’est l’avantage de l’opérateur : la simplicité. En ce moment, c’est un forfait 80 Go qui est de sorti à l’instar de Sosh, et même presque au même prix. Vous le trouverez en effet à 15€ par mois chez RED by SFR.

Pour conclure, sachez qu’en étant sur le réseau de SFR, Bouygues ou Orange vous êtes de toute manière certain d’avoir un réseau de très bonne qualité. Vous pourrez toujours vous en assurer grâce aux applications de test de connexion. Cet article prend fin ici, nous vous remercions pour votre lecture attentive. D’autres articles intéressants sont à retrouver sur notre site, n’hésitez pas à y jeter un oeil.

A très bientôt !