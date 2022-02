La vie d’un couple est rythmée par des étapes incontournables. Après les premiers moments de complicité, les voyages en amoureux, les expériences uniques partagées à deux et tous ces petits plaisirs qui nourrissent l’amour, surviennent inévitablement des décisions plus engageantes. On emménage ensemble, on adopte un chien et on fait parfois des enfants. Mais il faut aussi penser aux actions plus pragmatiques. Voyons ensemble les avantages d’ouvrir un compte joint quand on est en couple.

Ouvrir un compte joint quand on est en couple pour se simplifier la vie

Selon certains chiffres, près de 70% des couples décident à un moment ou un autre de mettre en commun tout ou une partie de leurs revenus sur un compte bancaire joint. Pour la plupart d’entre nous, c’est une décision naturelle qui découle du choix de partager sa vie avec un être aimé. Ouvrir un compte joint quand on est en couple, c’est en fait créer une sorte de pot commun qui permet avant tout de simplifier le quotidien.

D’autant qu’il est aujourd’hui très facile d’ouvrir un compte bancaire joint, notamment grâce aux offres de banques en ligne comme celle de hellobank.fr. Il suffit simplement de compléter un formulaire en ligne, de transmettre les quelques justificatifs demandés et le tour est joué ! En outre, cet acteur majeur de la banque en ligne garantit des ouverture, gestion et clôture de compte sans frais et sans engagement, que demander de plus ?

Partager équitablement les dépenses grâce au compte commun

Ouvrir un compte joint quand on est en couple, c’est aussi et surtout un outil au service de la solidarité conjugale. Au sein d’un foyer, il émergera nécessairement des dépenses collectives, qu’il sera toujours plus simple de payer via un compte commun. Factures d’énergie, abonnements téléphoniques et internet, dépenses liées aux activités des enfants et bien sûr crédit immobilier sont autant d’échéances à partager équitablement.

Le compte bancaire joint permet à chaque couple de s’organiser selon sa méthode propre. La plupart du temps, les deux parties choisiront de verser une rente mensuelle sur le compte, le plus souvent en fonction des revenus de chacun. Ceci leur permet de connaître les dépenses incontournables mensuelles, leur assurant une meilleure visibilité sur leurs finances. Le compte joint est ainsi un bon outil au service de l’indépendance dans le couple.

Un compte bancaire commun pour réduire ses frais

Enfin, dernier point, mais il est capital, ouvrir un compte joint quand on est en couple permet de réduire ses frais bancaires. En partageant cet outil, la visibilité financière que vous obtiendrez vous permettra de mieux gérer vos dépenses et donc de les limiter facilement si besoin. Mieux discerner ses obligations mensuelles, c’est avoir plus de liberté dans ses choix propres, tout en veillant à la stabilité financière du couple.

Mieux encore, sachez qu’il existe des banques en ligne qui offrent des options extrêmement intéressantes. Chez hellobank.fr notamment, vous pouvez bénéficier de deux cartes gratuites sur un compte Duo, ce qui vous permettra de payer plus facilement les dépenses du couple, sans augmenter vos frais bancaires !