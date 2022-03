Faire travailler les salariés depuis chez eux est devenu une stratégie de plus en plus adoptée par les entreprises qui deviennent, elles, encore plus flexible depuis quelques années. De multiples travailleurs particuliers optent également pour le télétravail et quittent le confort de leur bureau afin de concilier leur vie professionnelle et personnelle afin d’optimiser leur emploi du temps. Cependant, pour pouvoir réussir dans son activité depuis chez soi, il est indispensable de posséder des outils ergonomiques. En effet, il est important d’utiliser des équipements high-tech de qualité et ergonomiques. Dans cet article, nous vous aidons à faire le choix de l’écran d’ordinateur idéal pour travailler à la maison.

Les critères à prendre en compte pour son écran d’ordinateur en télétravail

À la maison comme au bureau, il est important d’utiliser un écran d’ordinateur qui vous apporte le confort optimal aussi bien pour votre santé que pour le bon déroulement de vos tâches. Il est de votre intérêt de choisir un écran d’ordinateur de qualité, ergonomique et agréable à utiliser puisque vous allez passer de nombreuses heures devant ce moniteur. Suivez alors les caractéristiques suivantes pour faire le bon choix de votre écran d’ordinateur.

La taille et le format minimum recommandé

Quand on travaille à domicile, il est nécessaire d’utiliser un écran assez grand pour bien travailler et mieux se concentrer. Un écran de bonne taille doit également figurer un format adapté afin de réduire les risques de fatigue oculaire. Pour ce faire, un écran de 23/24 pouces est le minimum à avoir. Cette taille est parfaite pour afficher de manière claire et vraiment lisible le contenu de vos documents. Grâce à cette taille, vous pouvez également ouvrir plusieurs fenêtres et les disposer côte à côte. Les textes et les graphiques pourront en plus être affichés dans une taille plus grande. Optez par exemple pour un écran de haute qualité comme l’ huawei écran pc , afin d’avoir une expérience à la hauteur de vos attentes lorsque vous travaillez depuis votre maison.

Pour accroître votre productivité, optez en plus pour un format d’écran 16:9 ou 21:9. Ici, les chiffres 16 et 21 représentent la largeur du moniteur tandis que le chiffre 9 exprime la hauteur de l’écran. Ces deux formats vous offrent un maximum de confort oculaire.

Un écran réglable en hauteur et inclinable

Pour une meilleure utilisation en télétravail, il est préconisé de choisir un écran réglable en hauteur, orientable et inclinable. En effet, il est préférable que vous puissiez incliner et faire pivoter votre moniteur en fonction de votre position et de votre lieu de travail. Vous pouvez ainsi la positionner sous différents angles sans avoir à ajuster votre chaise. Un pied réglable en hauteur sera un véritable plus pour votre confort lorsque vous devez rester longtemps devant votre ordinateur. Vous éviterez du coup d’avoir mal à la nuque.

La luminosité idéale de l’écran

Choisir un bon écran d’ordinateur pour son travail à domicile implique également le choix d’une bonne résolution et d’une bonne luminosité. La luminosité d’un moniteur est en générale comprise entre 250 et 400 cd/m² environ. Choisissez une luminosité de 250 cd/m² si vous travaillez dans des pièces moins éclairées pour que votre écran reste lisible et une luminosité de 300 à 350 cd/m² si elles sont bien éclairées. En outre, si votre lieu de travail à la maison est vraiment très lumineux, optez pour une dalle mate ou antireflet. Aussi, si vous travaillez plus le soir, n’oubliez pas de choisir un écran PC avec un filtre anti-lumière bleue. Le principe est que vous devez choisir un écran d’ordinateur adapté à votre environnement de travail.

En conclusion, votre confort dépend de nombreux paramètres lorsque vous travaillez depuis chez vous. Misez aussi sur la marque du PC en question, et tenez également compte de votre budget pour faire le bon choix.