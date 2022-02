Si vous avez décidé de monter votre ordinateur pour la première fois de votre vie, vous devez en pensez plusieurs fois car ce n’est pas du tout facile. Vous devez tenir en compte plusieurs points y compris les composants du pc, les logiciels et les programmes qui le rendent fonctionnel, les câbles de branchement et tous les autres éléments de l’ordinateur. Si vous n’êtes pas un expert, nous vous recommandons vivement d’acheter un bon ordinateur tout-en-un qui regroupe tous les éléments du pc dans une seule boîte et qui vous aide à gagner plus d’espace et d’avoir une sensation comme si vous utilisez un ordinateur portable.

En naviguant sur internet, vous allez facilement trouver des guides qui vous aident à faire le montage. Cependant, il existe beaucoup d’informations importantes qui ne sont pas mentionnées dedans, malgré qu’elles sont très utiles et garantissent la protection de l’ordinateur, surtout pour les débutants.

Pour cela, on a décidé de vous offrir cet article pour vous aider à éviter les différentes erreurs que vous pouvez faire lors du montage de votre propre ordinateur.

Acheter un bloc d’alimentation de mauvaise qualité

Il existe sur le marché de nombreuses sources d’énergie ayant des caractéristiques différentes. Alors quand vous voulez acheter une alimentation, vous rencontrerez une difficulté pour choisir la meilleure qui convient avec vos besoins et qui ne dépasse pas votre budget.

En fait, le prix des sources d’alimentation varie selon la puissance qu’elles offrent aux autres composants de l’ordinateur. Alors, avant d’acheter cette source vérifiez les composants que vous avez déjà pour vous assurer qu’elle sera bien adaptée avec eux.

Choisir des composants incompatibles

Une autre erreur très fréquente commise par les débutants, qui veulent monter leur ordinateur, est de choisir des composants incompatibles les uns avec les autres. Ils peuvent acheter un processeur, une carte mère et mémoire qui ne fonctionnent jamais ensemble. Ils peuvent aussi choisir des composants qui ne conviennent pas avec la taille des autres éléments, par exemple une carte graphique volumineuse, une carte mère plus grande ou un ventilateur processeur plus grands que l’espace conçu dans le boîtier. Lisez-en plus dans cet article.

Cette erreur est fréquente surtout quand vous décidez de construire un ordinateur tout-en-un. En fait, ce type d’ordinateur regroupe tous les éléments (écran, clavier et souris et les autres composants) dans un seul bloc. C’est-à-dire il peut répondre à tous les besoins informatiques tout en étant mince et compact.

Finalement, on vous conseille fortement de bien connaitre les pièces et leurs compléments, de choisir les bonnes tailles et de vous assurer qu’ils sont compatibles et qu’ils fonctionnent parfaitement ensemble. Aussi, n’oubliez pas de choisir un boîtier PC (consultez les meilleurs modèles ici) ayant une capacité d’espace suffisante qui peut contenir tous les composants intérieurs sans être trop encombrés.

Installer le processeur dans une mauvaise orientation

La plupart des débutants ne le savent pas, mais le processeur doit être installé dans une orientation bien déterminée. Pour cela, essayez de lire attentivement les guides reçus avec vos matériels pour éviter cette erreur. Sinon, vous pouvez découvrir facilement la direction correcte dans laquelle vous devez installer votre processeur. En réalité, il existe un marquage sur l’un de ses coins, qui doit être aligné sur celui trouvé sur le socket de la carte mère ou sur la carte elle-même.

Mal positionner la carte mémoire RAM

Il arrive parfois d’installer la RAM dans une mauvaise position, surtout pour les non experts, et cette installation incorrecte risque le non fonctionnement de l’ordinateur. En fait, cette carte a une manière bien précise pour l’installer et vous devez la placer en exerçant une pression uniforme sur ses extrémités jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ». Heureusement, les cartes RAM modernes ont une petite entaille, appelée aussi encoche, qui n’autorise son installation que dans le bon sens.

Essayez de suivre les instructions du fabricant ou de lire les guides qui se trouvent sur internet pour installer la carte mémoire correctement et pour ne pas la forcer accidentellement dans une mauvaise direction.

Choisir une carte graphique incompatible avec votre moniteur

Une faute aussi grave que font les débutants lors du montage de leur pc, est d’acheter une carte graphique qui ne convient pas avec le moniteur. Ils assemblent parfois une carte de haute gamme avec un moniteur de faible résolution (1080p) ou bien une carte moyenne avec un moniteur de résolution 1440p ou même plus (4K). Ces deux cas résultent un gaspillage d’argent et une mauvaise qualité d’image.

Ne pas brancher le refroidisseur de processeur

Des fois, le constructeur de son propre ordinateur oublie de brancher le refroidisseur de processeur, malgré son rôle important. En fait, le « ventirad » présente un système qui regroupe un ventilateur et un radiateur. Il sert à protéger l’ordinateur contre la chaleur, produite lors du fonctionnement de la machine, et à la refroidir en évacuant l’air chaud vers l’extérieur.

Il arrive souvent d’installer ces ventilateurs dans le mauvais sens, et par conséquent, le pc ne recevra pas le flux d’air nécessaire et la température sera de plus en plus élevée.

En branchant le pc, il arrive qu’on insère le processeur et verrouille le refroidisseur tout en oubliant la connexion d’alimentation. Pour cela, essayez de réviser le manuel de votre carte mère pour connaître comme le brancher et son emplacement exact. Visitez ce site internet pour connaître en plus cette partie importante du PC.

Garder la couche en plastique sur le refroidisseur

Il existe généralement une mince couche en plastique transparent qui enrobe le refroidisseur et qui bloque son bon fonctionnement. Elle peut aussi se fondre à cause de la chaleur et endommage le processeur et la carte mère. Alors faites attention à ce petit détail et enlevez-la pour obtenir un ventilateur de processeur fonctionnel.

Connecter le panneau d’entrée/sortie incorrectement

Si le constructeur oublie de connecter le panneau d’E / S ou le fait d’une façon incorrecte, il n’aura pas d’alimentation et les boutons de réinitialisation, les détecteurs du casque ou de la clé USB ne fonctionneront pas.

Ces connexions sont faites généralement dans un endroit à l’avant du boîtier, mais ça peut se diffère d’un ordinateur à un autre. Pour cela, consultez votre manuel et toutes les instructions pour savoir l’emplacement exact de ce panneau et la façon de la connexion.

Faire le montage avec un ordinateur allumé

Il ne faut jamais construire votre ordinateur et brancher les différents composants quand il est allumé. Ceci ne résulte pas seulement l’endommagement des éléments par l’électricité qui circule dedans, mais il peut aussi électriser celui qui les touche. Alors, assurez-vous que votre ordinateur est éteint quand vous faites cette mission.

Il est temps de commencer votre propre expérience

Assembler un ordinateur est une expérience unique et sert à développer le cerveau, à acquérir beaucoup de compétences et à avoir de la patience. Vous pouvez maintenant commencer votre montage tout en évitant les 9 erreurs les plus courantes mentionnées ci-dessus.