L’ordinateur est aujourd’hui un outil indispensable dans de très nombreux de domaines d’activité. Plusieurs détails sont à considérer pour l’achat d’un nouvel ordinateur, notamment la marque. ASUS est une marque qui a la réputation de proposer de très bons PC, portables ou fixes, pour la bureautique ou le gaming.

La gamme all-in-one des ordinateurs portables Asus

Un ordinateur all-in-one rassemble tous les éléments d’un ordinateur traditionnel en un seul, c’est l’ordinateur portable. Il se compose d’un écran, d’un clavier et d’une souris, tout ça en un seul bloc. Le tout intégrant l’unité centrale. Pour changer de matériel informatique et se procurer un PC portable ASUS, il existe un large choix de modèles d’ordinateurs à étudier avant de se décider.

La plupart des ordinateurs portables ASUS ont une interface peu gourmande en espace mémoire, qui vous permet d’avoir plus de place pour vos dossiers et documents. Ils sont également dotés d’une configuration innovante qui fait d’eux les meilleurs PC pour la bureautique. On distingue plusieurs modèles avec des configurations différentes.

Les PC portables ASUS Zen AiO

Les PC Asus de la série Zen AiO, inspirée de l’esprit zen, font partie des meilleurs PC de bureautique. Ils sont aujourd’hui tous livrés avec la mise à jour du tout dernier système d’exploitation : Windows 11. Les haut-parleurs certifiés Harmon/Kardon sont également une de leurs particularités. Dans la série Zen Aio, on retrouve :

le Zen AiO 24 M5401,

le Zen AiO 24 A5400,

le Zen AiO 24 A5200,

le Zen AiO 27 Z272.

Vous pouvez faire votre choix en fonction de la couleur et des propriétés graphiques que vous souhaitez, sans oublier la capacité de stockage ainsi que les configurations du système (mémoire RAM, processeur, etc.).

Les portables ASUS AiO

Cette série d’ASUS regroupe aussi d’excellents PC pour la bureautique. Ils ne disposent pas tous d’une mise à niveau de Windows 11, mais sont tous disponibles sous Windows 10 pro, pour le bonheur des entreprises. La technologie All Noise-Cancelling ainsi que la dalle Multi-Touch font partie des particularités qui les placent parmi les meilleures options en matière de bureautique. Dans la série Aio, on retrouve :

le ASUS V241,

le ASUS V272,

le ASUS M3500,

le ASUS M241.

Ils sont disponibles avec différentes caractéristiques et vous trouverez certainement celui que vous désirez selon vos exigences.

Les ordinateurs de bureau

L’ordinateur par excellence, le PC de bureau est disponible avec une tour ou avec l’unité centrale directement intégrée dans l’écran. Ne resteront que le clavier et la souris à connecter à l’écran. Ils sont privilégiés dans les entreprises ayant un nombre élevé d’employés. Pour les modèles avec une unité centrale externe, elle est généralement de taille moyenne et nécessite un peu d’espace pour permettre un refroidissement continu du CPU (l’unité centrale de traitement, en anglais Central Processing Unit). En plus des autres particularités, ils disposent généralement d’un lecteur de disque.

Pour des activités de bureautique, un design contemporain et des détails originaux, vous pouvez acheter le ASUS S500MC ou le ASUS S340MF.

Les ordinateurs de bureau gaming

Ils sont spécialement conçus pour le jeu vidéo et les gamers. Ils disposent de configurations très avancées. Dotés de puissance et de capacités supérieures à celles d’un ordinateur de bureautique, ils sont capables de gérer une importante quantité de ressources. On retrouve les ASUS ROG et les ASUS ROG Strix (pour la gamme eSport) en petit, moyen et grand formats.

À l’évidence, ASUS propose une large variété de PC pour la bureautique. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l’utilisation que vous comptez en faire et des configurations de l’ordinateur.