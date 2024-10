Que l’on soit une entreprise, une institution publique ou une collectivité, il n’est pas toujours facile d’optimiser un budget IT. Entre les rémunérations des personnels dédiés, les coûts de formation, l’achat et le renouvellement des divers logiciels… on ne sait parfois plus comment faire pour empêcher la note finale de creuser un trou abyssal dans notre plan financier. Alors pourquoi ne pas tout simplement jouer sur le volume de vos achats ? Voyons par exemple comment sélectionner des écrans reconditionnés peut vous aider à énormément amortir vos coûts informatiques. Et sans que cela nuise à la réussite de vos projets professionnels.

Ne pas confondre un écran reconditionné avec un écran d’occasion !

Pour optimiser votre budget IT, encore faut-il ne pas confondre le marché du reconditionné avec celui de l’occasion. Voici quelques éléments pour vous aider à faire la différence :

L’origine d’un écran d’occasion est souvent floue. Rien ne garantit son état, son historique d’utilisation et sa durée de vie restante ;

En revanche, un écran reconditionné est un écran qui a été collecté puis reconditionné dans les règles de l’art par un spécialiste.

Le processus de reconditionnement est effectué en plusieurs étapes :

Tests complets et remise en état si nécessaire ;

Nettoyage et remplacement des pièces défectueuses ;

Mise à jour logicielle ;

Vérifications finales.

En vous tournant vers ce type de machine, vous bénéficierez donc des performances équivalentes à celles d’équipements neufs, pour un prix réduit. Mais avant d’acheter vos écrans sur le site de Keeep ou de tout autre acteur réputé du secteur, assurez-vous cependant du sérieux de votre interlocuteur.

Faire appel à un professionnel capable de vous fournir les garanties nécessaires

Le secteur du reconditionné étant en pleine croissance, profitez-en pour vous assurer de la qualité de vos écrans reconditionnés. Il est primordial de vous adresser à un professionnel capable de répondre aux demandes suivantes :

Exigez un reconditionnement effectué selon un cahier des charges strict ;

Vérifiez les garanties fournies : un professionnel sérieux doit vous proposer une garantie de performance et de durabilité compatible avec les dispositions légales en vigueur ;

Assurez-vous que l’entreprise est en mesure d’intervenir rapidement en cas de problème ;

Le prix proposé ne doit pas être supérieur à un certain plafond.

En choisissant le bon partenaire, vous pourrez équiper vos équipes avec du matériel reconditionné de qualité. Tout en réalisant des économies substantielles sur votre budget IT. Le pari est triplement gagnant, pour votre porte-monnaie, pour la bonne marche de vos projets professionnels et pour la planète !

Optimisez votre budget IT tout en bénéficiant de solutions parfaitement adaptées à vos besoins

Du fait de la démocratisation du reconditionné, vous pourrez dénicher facilement les équipements dont vous avez besoin. Cela inclut :

Le choix de la marque : le reconditionné touché désormais toutes les enseignes, de Lenovo à HP en passant par AOC. Pas de problème pour trouver les machines qui s’intégreront parfaitement dans votre pool ;

La taille des écrans : de la même manière, toutes les tailles d’écran sont représentées sur ce marché novateur. Si les écrans de 24 pouces sont souvent idéaux pour de nombreuses utilisations, rien ne vous empêche de rechercher des produits de plus grande envergure ;

Le choix de la définition : enfin, il en est de même pour leur résolution. Dans le cas où vous auriez besoin d’écrans graphiques haut de gamme pour pouvoir travailler, sachez que ces types de produit sont disponibles en reconditionné.

Vous l’aurez compris, vous tourner vers ce marché de seconde main vous fera faire des économies, sans nuire à vos performances. Cela vous permettra également de bénéficier d’une meilleure image de marque, plus respectueuse de l’environnement.