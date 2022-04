Le nom de domaine de site Internet est parfois évoqué en société, il permet effectivement de garantir à ses produits, son entreprise et sa marque une présence web à l’adresse correcte. Aussi, le nom de domaine doit être sur-mesure et correspondre à la marque liée ou encore au domaine d’activité.

C’est l’un des moyens de communication d’une enseigne. Si vous souhaitez créer un site web pour faire connaître votre activité ou pour vendre vos produits sur la toile, vous devez réserver un nom de domaine pour que les utilisateurs accéder aux pages du site Internet. Dans cet article, je vous donne des conseils pour bien réserver votre nom de domaine.

Choisir un nom de domaine de site

Il existe plusieurs manières d’amorcer vos recherches de nom de domaine de site. Si le nom de votre entreprise est un mot original n’existant pas réellement dans la langue commune, vous ne devez pas avoir de problème afin de réserver l’adresse www.lenomoriginal.com. Lorsque ce n’est pas le cas, vous devrez toutefois faire travailler vos méninges et explorer chaque possibilité.

Vous pouvez baser ce choix sur votre propre nom ou encore sur le nom de votre entreprise. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser le nom de votre société comme le nom de domaine d’un site, je vous recommande de posséder un mot-clé fort. C’est l’un des ingrédients essentiels d’un nom de domaine.

Je dois vous rappeler que l’utilisation des mots-clés dans le choix de votre identifiant de domaine web a 2 avantages :

L’utilisation des mots clés va renseigner l’utilisateur sur le sujet de votre site en ligne.

Cela peut aussi aider Google à mieux comprendre le sujet du site Internet et vous aider pour le SEO.

Vous pouvez vous servir, dans ce sens, des sites web agissant comme générateurs d’adresse. Le principe est simple, il suffit d’entrer 1 ou 2 mots-clés et les générateurs de noms de domaines vous proposent plusieurs suggestions de noms de domaine avec diverses extensions possibles.

Comme je vous l’ai déjà dit, une part du processus de recherche de nom de domaine est subjective. Effectivement, il est également important que vous optiez pour un nom de site ecommerce qui vous intéresse. Et les goûts sont subjectifs. Il y a toutefois des critères simples à retenir dans votre choix :

Clarté et concision : un long nom de domaine est plus difficile à taper sur un clavier et à retenir.

Facile à lire : évitez les caractères spéciaux. Il faut vous dire que quand le nom de domaine choisi est difficile à prononcer et à partager, c’est rarement un choix gagnant.

Créativité : plus le nom de domaine d’un site web sera unique, concis et clair, plus ce nom marquera chaque esprit et vos visiteurs le retiendront facilement.

Rendre son entreprise visible en ligne

L’intérêt d’un site web pro est surtout de conquérir de nouveaux clients, de mettre en avant vos produits et d’augmenter votre chiffre d’affaires. Donc, votre site web doit être visible pour générer du trafic et accroître votre chiffre d’affaires. Mais pour rendre le site Internet visible sur les moteurs de recherche, vous devez choisir minutieusement vos mots-clés.

Pour avoir de bons résultats sur le net, le cybernaute tape une succession de mots. Le moteur de recherche raisonne par mot-clé. Ainsi, il analyse le contenu de la barre de recherche et fait plusieurs suggestions courantes relatives au mot-clé détecté. Parfois, il est difficile de trouver les bons mots clés. Ainsi, vous devez vous mettre à la place des cibles. Vous pouvez vous demander quels mots-clés vos cibles tapent afin de vous trouver et ce que vous attendez d’elles.

Certains outils peuvent vous aider pour définir la pertinence de vos mots-clés. Ces outils testent diverses combinaisons et informent du nombre de recherches mensuel pour chaque mot-clé. L’expression est pertinente quand elle est notée à partir de 100. Il y a aussi des outils qui informent des mots-clés les plus tapés. Ces outils pourront vous aider à savoir ce qui intéresse les cybernautes à différents moments de l’année. Alors, vous pourrez adapter votre stratégie en fonction des périodes.

Pour optimiser la visibilité de votre site en ligne, vous avez aussi besoin de contenu web. Les contenus doivent aider les internautes. Plus les utilisateurs vont passer du temps à lire vos contenus, mieux les moteurs de recherche vont positionner votre site Internet. Mais attention au contenu dupliqué ou au plagiat ! Le moteur de recherche peut les détecter et vous sanctionnera le cas échéant. Dans vos contenus, la présence de liens contribue à la visibilité du site web. Je vous conseille d’utiliser des liens qui viennent d’une page ayant déjà un nombre de liens considérable, des liens issus de sites de confiance et populaires.

Vous devez également vous assurer de l’accessibilité des pages pour rendre votre site Internet visible. Vous êtes déjà tombé sur une page web qui retourne le message « 404 not found ». Une situation rencontrée à cause du déplacement de la page d’un menu à un autre, tout en omettant de modifier l’URL de chaque lien interne. Le moteur de recherche pénalise le référencement des sites en ligne avec des liens morts.

N’oubliez surtout pas les appareils mobiles. Aujourd’hui, plusieurs personnes se connectent à Internet via ces appareils. Google le sait et sanctionne le référencement des sites web qui n’y sont pas adaptés. Aussi, faites en sorte de rendre votre site rapide à charger et adapté au format mobile.

Bien choisir son extension

Pour le nom de domaine, vous devez choisir une extension pertinente. Prenez en considération les diverses extensions possibles pour le nom de domaine de votre site Internet. Je vous conseille le TLD (Top-Level Domain) de préférence. En termes simples, c’est ce qui se place à la fin de l’URL ( .net, .com, .ca, .fr, .org). En général, le .com sera la meilleure option parce que les utilisateurs retiennent le mieux cette extension de nom de domaine d’un site. Mais il est de plus en plus difficile de trouver les noms d’adresse de qualité en .com. Une excellente option est d’utiliser des extensions de pays (.fr pour la France, .ca pour le Canada, .be pour la Belgique…). Google s’en sert afin de géolocaliser les sites web, choisissez ainsi ces extensions de nom de site ecommerce uniquement si cela s’applique à votre projet web.

Une fois le bon nom de domaine trouvé, vous pouvez l’acheter. En général, vous avez un nom de domaine gratuit au même moment que vous achetez le forfait d’hébergement Internet pour une durée de 12 mois. Si vous êtes francophone, je vous suggère une entreprise francophone qui a son serveur dans un pays francophone (France, Canada, etc.).

Il faut souligner que vous devez la différence entre .fr et .com pour bien choisir votre nom de domaine.

Ainsi, il est risqué pour vous de vous tenir à l’écart des nouveaux modes de communication des entreprises. Vous devez garder à l’esprit que la présence de votre entreprise sur la toile doit suivre les évolutions du web et s’inscrire dans la durée. En outre, vous devez réserver un nom de domaine pour que vos cibles accèdent aux pages de votre site. Ce nom de site ecommerce doit être personnalisé et correspondre à votre domaine d’activité. Alors, n’hésiterez plus et acheter un nom de domaine à vie.