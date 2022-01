Choisir le mauvais type de disque dur pour votre ordinateur peut avoir un impact important sur ses performances. Le marché des disques durs est partagé entre les SSD et les HDD. Nous allons donc passer en revue les différences entre les stockages HDD et SSD pour vous aider dans votre choix.

Présentation du disque dur SSD

Le disque dur SSD est un dispositif de stockage non volatile qui stocke et récupère des données en permanence sur une mémoire flash à état solide. Cependant, ces données sont stockées sur des puces de mémoire flash interconnectées au lieu de plateaux rotatifs, ce qui les rend plus rapides que les disques durs HDD. Ainsi, choisir un disque dur externe SSD est nécessaire pour la sauvegarde optimale de vos données. Ce type de disque dur offre de meilleures performances par rapport aux disques durs HDD.

Présentation d’un disque dur HDD

Un disque dur (HDD) est un dispositif qui stocke des données sur des plateaux circulaires. Ceux-ci sont dotés d’un revêtement magnétique. Les données sont transcrites par un bras mécanique. Ce dernier se déplace sur la surface des plateaux pour lire et écrire les données. Les disques durs HDD étaient autrefois le périphérique de stockage le plus utilisé. L’utilisation du HDD est basée sur des systèmes de gestion de fichiers tels que le FAT32 ou le NTFS.

Les différences entre un « Hard Disk Drive » et un « Solid State Drive ».

Voici les différences entre le HDD et le SSD.

La vitesse

Le disque dur HDD possède une vitesse plus lente pour la lecture et l’écriture des données, tandis que le disque dur SSD est plus rapide pour la lecture et l’écriture des données.

Le HDD a une latence plus élevée alors que le SSD a une latence plus faible. Dans les faits, cela se traduit par un démarrage plus rapide des programmes informatiques. Si vous recherchez un ordinateur qui ne traîne pas à l’allumage, le disque dur SSD est fait pour vous.

Les disques durs HDD supportent moins d’opérations d’entrée/sortie par seconde alors que les disques SSD.

Le bruit

Les disques durs HDD peuvent produire du bruit en raison des mouvements mécaniques, alors que les disques SSD ne produisent pas de tels bruits. Les machines équipées de HDD sont donc plus confortables à utiliser.

La résistance

Les disques durs HDD sont composés de plusieurs petites pièces mobiles. Cela les rend plus vulnérables aux chocs. Il est donc fortement recommandé de protéger un disque dur externe HDD par une housse de protection. Les disques SSD quant à eux peuvent tolérer certains chocs.

Le SSD est donc un meilleur choix si vous souhaitez lancer des jeux ou des programmes très puissants. Par contre, ce type de disque dur coûte beaucoup plus cher.

De plus, les disques durs SSD ont un nombre limité de fois où les données peuvent être écrites, effacées et réécrites. Ce n’est pas le cas du disque dur HDD. Ajoutons à cela que la capacité maximale d’un disque dur SSD est limitée à quelques téras. Cependant, les progrès techniques en matière de mémoire flash sont réguliers et il n’est pas impossible que les disques durs SSD surpassent les HDD en matière de capacité de stockage.