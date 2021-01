La transition digitale des villes est en marche. Depuis les premiers pas de l’informatique, ceci est une réalité mais l’avancée rapide des technologies numériques au cours de la dernière décennie a donné un coup d’accélérateur à ce processus inexorable. Porté par la volonté des habitants de mieux vivre la ville mais aussi par le dynamisme d’entrepreneurs en lien avec leur temps, les innovations technologiques en ville se multiplient, et ceci sur bien des aspects.

De la gouvernance à l’information, en passant l’énergie, la consommation ou les transports, les villes sont en pleine mutation. Nous souhaitons tous des espaces urbains à la fois plus écologiques et plus connectés, plus faciles à vivre et plus réactifs. Et cette convergence des besoins a promu un nouveau pan de l’entrepreneuriat numérique qui associe les technologies de pointe au mieux-être pour proposer des solutions systémiques aux nouveaux besoins des citadins d’aujourd’hui. Explications.

Des innovations technologiques en ville au service de la mobilité

Avec l’augmentation régulière du nombre de citadins, les réseaux de transport commencent à montrer leurs limites. D’autant que les attentes en matière d’écologie des habitants ainsi que leur souhait légitime d’améliorer leur cadre de vie se manifestent de manière toujours plus pressante. Les innovations technologiques en ville se doivent donc d’être d’abord au service d’une mobilité douce, à la fois réactive et non polluante et dont les caractéristiques techniques favorisent un usage apaisé des réseaux.

C’est là qu’interviennent des sociétés spécialistes de la communication dynamique comme Lumiplan. Leur action vise à valoriser les territoires en mettant l’humain au cœur des solutions qu’elles proposent. Ainsi, Lumiplan propose par exemple des outils pour guider plus facilement le voyageur durant ses trajets, des panneaux d’affichage clairs et connectés mais aussi de nombreux outils informatifs à la disposition des municipalités pour améliorer la satisfaction des urbains.

Le bâtiment connecté, un outil écologique et intelligent

Les innovations technologiques en ville se doivent également d’améliorer l’habitat. Là encore, les préoccupations écologiques sont au centre de cette dynamique. Les bâtiments connectés seront les briques élémentaires de ces futurs réseaux d’informations qui constitueront la trame invisible des centres urbains de demain. Contrôle des outils de chauffage et de climatisation, optimisation de la sécurité ou programmation des paramètres intérieurs à distance sont parmi les promesses les plus intéressantes du bâtiment connecté.

Les architectes et bureau d’études devront donc être intégrés à la conception et à la réalisation des habitations de la Smart City. Pour développer des systèmes de connexion, les start-up elles aussi seront indispensables et la progression des connaissances numériques, que l’on observe notamment par la profusion de nouveaux services sur les blogs spécialisés business comme Brainsformer.fr, sera un atout essentiel. D’où l’intérêt pour les municipalités de se digitaliser et d’offrir un refuge aux entreprises connectées.

Des innovations au service du transfert d’informations urbain

Outre une mobilité optimisée et un bâtiment connecté, le citoyen de la Smart City sera aussi un consommateur avide d’informations. Le développement exponentiel du smartphone est donc une opportunité unique pour les municipalités de créer un lien plus immédiat avec leurs administrés et ainsi de répondre à ce besoin qui ira sans doute croissant. Pour cela, les entreprises comme Lumiplan offrent d’ores et déjà de multiples innovations technologiques en ville, ouvrant la porte à un avenir plus connecté et plus rassurant pour l’individu.

Pour fluidifier la diffusion d’informations, Lumiplan propose par exemple des écrans d’information indoor et outdoor. Ceux-ci pourront être disposés dans des lieux stratégiques et permettre à la fois l’émission d’informations officielles mais aussi un retour sur investissement intéressant avec la location d’espaces publicitaires. On pense aussi aux applications mobiles qui fourniront un lien plus étroit encore entre institutions et individus, des outils qui deviendront assurément essentiels dans la vie de nos cités du futur.