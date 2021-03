Alors que la société toute entière a résolument pris le virage du numérique, le monde du travail voit ses codes complètement transformés. L’outil Internet, les supports de communication omniprésents mais aussi un bouleversement profond des mentalités ont permis l’adoubement du travail en freelance. Naguère marginal, il est appelé à devenir la règle dans de nombreux secteurs de pointe. Et pour les indépendants, de nouvelles opportunités d’emploi apparaissent grâce aux plateformes de mise en relation. Mais comment optimiser sa visibilité sur une plateforme? Réponses.

Le freelancing, un aspect caractéristique de notre monde économique

Le monde du travail est aujourd’hui de plus en plus numérisé et éclaté. Mais cet éclatement des savoir-faire et des compétences est en fait une opportunité. Les structures lourdes et peu réactives des services d’entreprises sont peu à peu remplacées par la charge de missions ponctuelles auprès des indépendants. Ceci est particulièrement vrai dans le monde de la prestation de services informatiques. D’autant que des plateformes efficaces comme LeHibou soutiennent fortement la dynamique.

L’idée de telles plateformes est d’offrir à leurs clients, majoritairement des entreprises du CAC 40 ou des grandes PME, une mise en relation rapide, ajustée et efficace avec des indépendants aux compétences particulières. Avec plus de 40 000 indépendants membres du réseau, c’est un véritable marché aux savoir-faire qui se propose aux entreprises. Chacun des membres cherche à optimiser sa visibilité sur une plateforme de freelance mais grâce aux algorithmes, et aussi aux avis laissés par les anciens clients, toute entreprise peut donc dénicher le professionnel qu’il lui faut simplement, en quelques clics !

De l’intérêt des plateformes de freelance pour les indépendants

Mais les plateformes comme Le Hibou sont aussi de formidables tremplins pour les indépendants. Pour prendre la mesure de la dynamique de la plateforme, sachez que 500 missions ont été lancées pour l’année 2018 et que 10 000 entretiens de qualification ont été conduits par les équipes du Hibou. Par ailleurs, ce n’est pas moins de 300 entreprises qui font confiance à ses personnels, ouvrant là de vastes possibilités d’embauche ponctuelles pour les indépendants.

Ce type de site permet aussi de limiter les ressources temporelles et financières consacrées à la visibilité d’une activité indépendante. Être indépendant demande en effet bien souvent de réaliser un grand nombre de tâches administratives ou publicitaires. Avec Le Hibou, les indépendants pourront simplement bénéficier de la célébrité du réseau et de la confiance accordée par ses utilisateurs. Un point déterminant pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Optimiser sa visibilité sur une plateforme de freelance est donc particulièrement important.

Optimiser sa visibilité sur une plateforme de freelance

Si une plateforme comme Le Hibou est aussi appréciée des indépendants, c’est d’abord parce qu’elle constitue une formidable passerelle vers un vivier d’emploi régulièrement renouvelé. Cependant, cette reconnaissance par le monde professionnel implique une forme de concurrence entre les indépendants qui y proposent leurs services. Il est donc essentiel de savoir optimiser sa visibilité sur une plateforme de freelance comme Le Hibou pour espérer y exister.

Pour cela, il faudra d’abord créer un profil attractif. Le texte de présentation, comme le CV devront être clairs et mentionner aussi bien la formation de l’individu que ses qualités personnelles ou ses attentes. Celui-ci devra également ajouter une photo car on sait que les profils qui n’en affichent pas sont moins sollicités. Il faudra également détailler ses expertises ainsi que ses disponibilités et surtout se connecter souvent pour répondre vite aux entreprises intéressées !