S’assurer qu’un ordinateur gameur dispose de tous les équipements dont il a besoin pour bien fonctionner n’est pas sorcier, mais cela peut être délicat. Bien sûr, vous pouvez adopter l’approche de la « puissance maximale » en installant autant de ventilateurs que possible dans et sur le boîtier, mais c’est loin d’être idéal. Il doit y avoir un rythme ou une raison à la configuration, sinon elle devient totalement inefficace. Avez-vous envie de tout savoir sur comment bien configurer son PC gamer ? Si oui, lisez tout ce qui suit.

Configurer son PC gamer : choix du boîtier

Lors de la construction d’un PC gamer, le boîtier est généralement un élément secondaire. Les gens choisissent un processeur, un processeur graphique, une bonne carte mère, de la mémoire vive, un bloc d’alimentation, peut-être un refroidisseur de liquide et, avec le budget restant, ils achètent n’importe quel boîtier. Mais le boîtier de votre PC mérite plus d’attention que cela. En effet, pour bien configurer son PC gamer, le choix du boitier doit se faire en fonction de sa taille, de son système de refroidissement et des performances gaming que vous aimeriez que votre PC gamer ait.

Configurer son PC gamer : choix du ventilateur

Que vous construisiez votre PC de jeu à partir de zéro ou que vous mettiez à niveau un PC existant, le boîtier est généralement fourni avec un ou deux ventilateurs, pour assurer un refroidissement de base. Mais vous construisez un PC pour les jeux, alors évidemment, vos exigences sont loin d’être basiques. Chaque ventilateur a un débit en pieds cubes par minute (CFM), qui mesure le volume d’air qu’il déplace en une minute. Pour refroidir correctement votre ordinateur, vous devez disposer de suffisamment de ventilateurs pour pousser ou tirer l’air à l’intérieur et à l’extérieur du boîtier. Plus de ventilateurs de boîtier signifient un CFM total plus élevé et plus d’air déplacé dans l’ordinateur.

Pour ne pas vous planter lors du choix du ventilateur de votre PC gamer, faites simplement attention au niveau de bruit, car les ventilateurs peuvent générer un véritable buzz. Pour éviter que votre ordinateur ne devienne trop bruyant, utilisez des ventilateurs moins nombreux ou plus silencieux. Par ailleurs, les lumières multicolores clignotantes ne doivent pas être la caractéristique principale des ventilateurs de votre boîtier.

Configurer son PC gamer : choix du système d’alimentation

Il n’y a malheureusement pas de stratégie unique et passe par tout en ce qui concerne le choix d’un système d’alimentation lors de la construction d’un PC gamer. Cependant, bien qu’il y ait plusieurs facteurs importants à prendre en compte lors du choix d’un système d’alimentation comme pour chacun des composants de votre PC, l’identification de l’un des facteurs les plus importants est d’une simplicité rafraîchissante. Vous n’avez pas besoin de vous plonger dans les benchmarks ou de lire les critiques pour savoir de quelle puissance vous avez besoin. Vous pouvez plutôt utiliser un outil tel que le calculateur d’alimentation pour déterminer exactement la puissance que votre nouvelle alimentation doit fournir.

Pour utiliser cet outil, sélectionnez vos composants dans le menu déroulant de chaque catégorie. C’est un dispositif en ligne qui a été mis à jour avec les derniers paramètres pour les différents processeurs, les cartes mères, le GPU, la RAM, etc. Bien que l’outil n’aborde pas chaque composant en détail, il le fait lorsque cela est pertinent et permet de déterminer la puissance dont vous avez besoin.

Par exemple, si vous construisez (ou achetez) un PC gamer équipé d’un processeur Intel Core i7-11700K, d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3070, de 16 gigaoctets (Go) de RAM répartis en deux bâtons de 8 Go, d’un disque dur SSD de 1 To et d’un disque dur 7200RPM de 1 To, une puissance de 512 watts est recommandée. Vous pouvez opter pour un bloc d’alimentation de 600 watts pour plus de sécurité et l’achat d’une option appropriée n’est qu’à un clic de bouton.

Configurer son PC gamer n’est donc pas aussi simple que les gens essaient de le faire croire. Du boîtier au bloc d’alimentation en passant par le ventilateur, chaque choix que vous faites doit être basé sur des critères spécifiques. Ce n’est qu’à cette condition que vous pourrez atteindre vos objectifs et construire un PC gamer puissant avec lequel vous pourrez jouer les meilleurs jeux PC du moment.