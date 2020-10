Dans presque tous les secteurs professionnels, le financement de l’équipement par la location gagne du terrain. Et le matériel informatique ne fait pas exception.

Pourquoi ? Cette solution présente des avantages économiques, pratiques et écologiques. À vous de décider ce qui vous convient avec les avantages de la location de matériel informatique présentés ci-dessous.

La location est économiquement avantageuse

Avant tout, la location de votre matériel informatique vous garantit que vous payez un prix équitable pour vos produits, en fonction de l’utilisation que vous en faites réellement. Lorsque vos produits ne vous sont plus utiles ou ne sont plus dans un état satisfaisant, vous pouvez les restituer à la fin de votre contrat. Cela vous évite de les financer inutilement, comme ce serait le cas si vous les aviez achetés, pour devoir les jeter ou les stocker au bout de quelques mois.

La location vous permet de disposer du bon matériel au bon moment

Il est essentiel d’investir dans les nouvelles technologies pour maintenir la compétitivité et le dynamisme commercial de votre entreprise. Cela est particulièrement vrai pour le matériel informatique, car les ordinateurs deviennent obsolètes au bout de quelques années seulement. La possibilité de location vous permet donc de renouveler régulièrement votre matériel informatique tout en gardant la maîtrise de votre budget. Grâce à la location, vous aurez accès aux produits les plus récents sans dépasser votre budget pour les acquérir. En effet, vous n’aurez à payer qu’un loyer fixe.

La location vous donne une visibilité sur votre budget

Il n’y a pas de risque de dépenses surprises désagréables : les frais de location sont fixes et stables, répartis sur la durée précise de votre loyer, précisée au moment de la signature du contrat pour votre équipement informatique. En revanche, si vous achetez des appareils technologiques – PC, tablettes, écrans, etc. – vous pouvez vous trouver confronté à des coûts importants et inattendus lorsqu’un produit devient obsolète et que vous devez le remplacer.

La location est pratique

Un autre avantage de la location plutôt que de l’achat de matériel informatique est que vos employés sont déchargés de nombreuses tâches banales et fastidieuses. L’établissement financier ou l’organisme prêteur auquel vous faites appel peut en effet vous proposer d’externaliser la gestion opérationnelle et administrative de votre matériel informatique. En d’autres termes, il se chargera de l’installation des ordinateurs et des logiciels, de la configuration des équipements et de la maintenance technique. Pratique !

La location est respectueuse de l’environnement

La location de votre matériel informatique est plus respectueuse de l’environnement que son achat. Cela est vrai pour plusieurs raisons. D’abord, en louant votre matériel, comme nous l’avons déjà mentionné, vous aurez toujours accès au matériel le plus récent, et donc le plus économe en énergie. Mais ce n’est pas tout : les produits que vous rendez à la fin de votre contrat sont réintroduits dans le cycle économique, soit en étant loués à nouveau comme matériel usagé, soit en étant recyclés conformément aux normes nationales. Votre empreinte écologique est donc plus faible que si vous aviez acheté votre matériel.