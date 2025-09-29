Le prix des radios numériques varie d’un prix étonnamment bas de 15 euros à un prix légèrement moins élevé de 500 euros. Assurez-vous de ne pas être influencé uniquement par le coût lorsque vous cherchez à acheter, car vous pourriez facilement vous retrouver avec une radio DAB, FM ou Internet que vous regretterez d’avoir acheté.

Nos tests nous aident à vous montrer quelles radios numériques sont non seulement très bien, mais aussi faciles à utiliser et à installer, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles. Ils nous permettent également de vous avertir de ceux qui ont un son décevant ou qui ne sont pas fiables, et de vous dire si ces réclamations du fabricant s’accumulent réellement.

Utilisez un outil en ligne pour vous aider à choisir le bon type de radio. Il vous permet de regarder les fonctions radio les plus courantes en cliquant sur les spots d’information. Si vous êtes sur un appareil mobile, vous devrez faire défiler vers le bas jusqu’à l’onglet Fonctions au bas de votre écran pour les explorer.

Nous avons également résumé les types de radios disponibles, ainsi que les caractéristiques et les spécifications actuellement disponibles, afin que vous puissiez vous assurer de trouver la radio parfaite pour vos besoins.

Une fois que vous avez décidé ce que vous recherchez dans une radio numérique, trouvez la radio adaptée à vos besoins et à votre budget.

DAB radios

DAB radios sont le type le plus populaire de radio numérique. Environ 33 % de la population écoute régulièrement les émissions DAB et 31 millions de personnes disent posséder une radio DAB. Ils vont des petits appareils de poche personnels aux grandes radios de table traditionnelles, et ils peuvent être pris en charge pour environ 20 euros et plus. L’endroit et la façon dont vous voulez l’utiliser seront un facteur important dans le type de radio DAB que vous choisirez.

Pros :

Large choix de canaux.

Pas de statique naturelle, car il capte un signal numérique.

Réglage automatique – il suffit de choisir un canal par son nom.

L’écran affiche le titre de la piste et le nom de l’artiste pendant que vous écoutez.

De nombreux modèles reçoivent aussi souvent la radio FM.

Inconvénients :

Aucune possibilité de télécharger des podcasts ou de la musique en streaming.

Dépend de la bonne couverture dans votre région.

Radios Internet

La popularité de la radio Internet s’est accrue ces dernières années et aujourd’hui, environ 7 % de la population écoute régulièrement des émissions de radio sur Internet. Les radios Internet accèdent à votre réseau wi-fi domestique et vous donnent la possibilité d’écouter des stations de radio sur le Web du monde entier. Le choix de ce qu’il faut écouter est vaste. La plupart des radios Internet sont capables de télécharger des podcasts et de diffuser de la musique depuis votre réseau domestique, et certaines incluent également un tuner DAB.

Avantages :

100 000 stations de radio Internet au choix.

Meilleure qualité sonore, car les données de la station de radio sont diffusées en continu sur Internet, de sorte qu’elles ne dépendent pas des antennes et de la puissance du signal.

Peut agir comme un haut-parleur sans fil pour votre collection de musique.

Certains modèles se connectent à des services de streaming de musique, tels que Spotify et Deezer.

Inconvénients :

Plus cher que les radios DAB traditionnelles.

Plus compliqué à mettre en place.

Nécessite une connexion haut débit décente pour un streaming régulier.

Radios alimentés par batterie

Ceci peut être un grand avantage si vous voulez sortir votre radio avec vous, que ce soit pour écouter de la musique ou pour vous tenir au courant des nouvelles pendant des vacances en camping. Certains utilisent des piles rechargeables dédiées, qui se rechargent lorsque la radio est branchée. les critiques vous disent combien de temps une radio durera sur une charge.

Avantages :

Idéal pour la portabilité.

Certains modèles chargent la batterie lorsqu’ils sont branchés au secteur, pendant que vous les utilisez.

Inconvénients :

L’utilité dépend de la durée de vie de la batterie.

Le remplacement des piles peut être coûteux.

Radios personnels

Les radios personnelles sont de petits appareils de type Walkman qui vous permettent d’écouter la radio DAB pendant que vous promenez votre chien ou que vous descendez à la parcelle. Ils peuvent être une alternative utile à un modèle de table plus grand si vous voulez écouter la radio en isolation.

Avantages :

Petit et portable.

En général, vous avez des écouteurs avec antenne intégrée pour améliorer la réception.

Souvent livré avec une batterie rechargeable intégrée.

Inconvénients :

La réception peut varier au fur et à mesure que vous vous déplacez.

Ne peut être écouté que par une seule personne à la fois.

Un petit haut-parleur peut nuire à la qualité du son.

Caractéristiques clés à rechercher

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre radio numérique, utilisez les fonctions suivantes :

Alarmes

Si vous recherchez une radio qui peut vous sortir du lit le matin, un modèle avec de bonnes options d’alarme est essentiel. Le meilleur vous permettra de choisir les jours pour lesquels vous souhaitez régler l’alarme, afin que vous puissiez vous allonger le week-end, et comment l’alarme sonnera – qu’il s’agisse d’un avertisseur sonore ou d’une station de radio. Si vous et votre partenaire devez-vous lever à des heures différentes, recherchez un modèle avec plusieurs alarmes indépendantes.

Bluetooth et NFC

Ces fonctions sont utiles si vous voulez écouter de la musique sans fil depuis votre mobile ou votre tablette. Les radios équipées de Bluetooth et NFC (Near Field Communication) se synchronisent facilement avec votre smartphone, votre tablette ou votre lecteur MP3 et lisent l’audio à partir de ceux-ci. Certaines radios disposent également d’une entrée auxiliaire pour une connexion de streaming filaire.

Dock

C’est beaucoup moins courant maintenant, mais certaines radios ont un dock pour brancher votre smartphone ou lecteur MP3 dans votre appareil et écouter de la musique depuis celui-ci. Ils sont faciles à utiliser et rechargent l’appareil en même temps.

Touchscreen

Certaines radios ont des écrans tactiles au lieu des boutons et boutons plus traditionnels. Ils ne conviennent pas à tout le monde – ceux qui ont des problèmes de dextérité peuvent avoir de la difficulté avec les commandes, et ils ne conviennent pas aux radios de cuisine, où les auditeurs qui font la vaisselle ou qui ont les doigts dans la pâte pourraient avoir de la difficulté à obtenir une réponse avec des mains sales.

Le bouton Snooze

Si vous recherchez un réveil pour une chambre à coucher, cherchez celui qui possède le bouton Snooze, c’est important. De cette façon, vous pouvez facilement gagner 10 minutes de plus au lit, sans avoir à jouer furieusement avec la radio et mettre vos doigts dessus pour trouver le bon bouton.

Télécommande

Non un accessoire essentiel pour tous, mais, si vous choisissez une radio pour un salon par opposition à la chambre, il peut être pratique pour avoir une télécommande ainsi vous ne devez pas se lever et ajuster le volume ou changer les stations chaque fois. Cherchez-en un avec des boutons bien marqués et bien en évidence. Certaines marques de radio ont une application gratuite que vous pouvez télécharger pour transformer votre smartphone en télécommande, si ce n’est pas déjà fait.

DAB+

Vous trouverez que la plupart des modèles sont aussi compatibles avec la DAB+. Il s’agit d’une amélioration majeure de la DAB qui offre une meilleure qualité sonore et un plus grand nombre de stations de radio. Toutefois, il n’est actuellement pas prévu de faire passer la grande majorité des stations de la BBC et des radios commerciales à la DAB+, les consommateurs et l’industrie étant généralement satisfaits de la qualité audio des stations DAB. Néanmoins, la DAB+ est largement utilisée dans d’autres pays d’Europe, ce qui signifie que vous pourrez utiliser votre radio à l’étranger.

USB

Un port USB peut être un complément pratique à une radio numérique, car il vous permet de connecter un autre appareil, comme un téléphone ou une tablette. La radio peut alors charger vos appareils ou écouter de la musique à partir de ceux-ci.

Fonction d’enregistrement

Pas commun, mais certaines radios vous permettent d’enregistrer votre émission favorite, tout comme le PVR sous votre TV.

Optimisation audio et intégration domotique

Au-delà des fonctionnalités de base, pensez également à l’optimisation du trajet audio et à la compatibilité avec un environnement connecté. Vérifiez si l’appareil propose un égaliseur paramétrique ou des presets sonores ajustables, ainsi qu’un moteur de traitement numérique (DSP) permettant de corriger la réponse en fréquence, la distorsion et le rapport signal/bruit. Les amateurs de haute fidélité apprécieront la prise en charge de flux non compressés ou sans perte (par exemple FLAC) et la gestion des différents codecs et bitrate, qui influent directement sur la qualité d’écoute. N’oubliez pas de contrôler des paramètres techniques comme l’impédance d’entrée/sortie et la latence, surtout si vous comptez utiliser la radio comme source dans une chaîne hi‑fi ou en liaison avec un amplificateur externe.

Sur l’aspect réseau et domotique, recherchez des radios offrant une intégration multiroom, un support pour les protocoles de réseau local et la gestion de la qualité de service (QoS) afin d’éviter les interruptions lors de la lecture en continu. La maintenance logicielle est aussi primordiale : la disponibilité de mise à jour OTA du firmware garantit des améliorations et des correctifs de sécurité. Pour en savoir plus sur l’intégration avec des systèmes domestiques intelligents et les périphériques connectés, consultez Les Objets Domotiques, qui fournissent des ressources utiles pour harmoniser audio, éclairage et automatisation. Enfin, pensez à la configuration initiale — sauvegarde des favoris, gestion des flux RSS ou des listes de lecture locales — afin d’assurer une expérience fluide et personnalisée au quotidien.