Bientôt la fin des vacances, et la rentrée s’annonce à grands pas. Elle est une bonne occasion de vous faire plaisir en vous offrant un cadeau. C’est une manière pour vous de commencer cette nouvelle aventure de la meilleure des manières, en étant motivé et fier de vos réalisations de l’exercice précédent. Si les possibilités sont nombreuses à cet effet, vous pouvez vous pencher sur un cadeau tech pour vous récompenser. Nous vous proposons quelques idées de cadeau tech à travers cet article.

Achetez une nouvelle montre connectée pour la rentrée

En guise de cadeau tech pour la rentrée, vous pouvez vous offrir une montre connectée. Une SmartWatch vous permettra de réaliser diverses actions : envoyer des SMS, émettre des appels téléphoniques, surveiller votre tension et votre sommeil, etc. Cette technologie portable est une idée de cadeau intéressante, qui vous sera d’ailleurs utile dans le cadre de votre travail. De plus, les dernières montres connectées sont un réel condensé de fonctionnalités utiles au quotidien.

Par ailleurs, les montres connectées ont jusque-là mis en avant la technologie Bluetooth pour se connecter à votre smartphone. Cependant, cette connexion n’est possible qu’à distance réduite. Pour aller outre cette limite, il existe de plus en plus de montres connectées avec des capacités Wi-Fi. Elles permettent une portée de connexion plus importante. Vous pouvez également acquérir des montres connectées étanches, conçues selon la norme 5ATM.

Aussi, comme vous pouvez le voir sur ma-montre-connect.fr, il existe une grande diversité de SmartWatch, tant en termes de destination, de prix que de genre. Ceci est sans compter le fait que les écrans AMOLED et OLED sont aussi désormais très présents sur le marché des SmartWatch. Selon le fabricant, ces gadgets peuvent se connecter à divers systèmes d’exploitation. À tout point de vue, il s’agit d’un de cadeau tech qui en vaut la peine, tant que vous savez le choisir. Autonomie, GPS, connexion 4G au moins, chargement sans fil sont par exemple des critères de choix à considérer.

Trouvez un nouveau casque audio pour vos trajets

Le casque audio est aussi un outil tech que vous pouvez vous offrir en prélude à la rentrée. Pendant vos trajets vers le boulot, au cours de vos pauses au bureau, en travaillant depuis la maison, le casque audio sans fil saura vous tenir compagnie. Cet équipement tech est d’autant plus intéressant si vous êtes de nature à trouver votre inspiration en écoutant de la musique. De plus, le casque audio est un accessoire tech qui vous permet de vous concentrer.

Considérant ces usages, vous devez privilégier les modèles de casques auriculaires qui isolent le bruit. Un casque à réduction de bruit active serait par exemple une idée très intéressante, même s’il représente un certain coût. Néanmoins, si vous pouvez vous le permettre, n’hésitez pas. D’ailleurs, ces casques se prêtent bien à la conduite, étant donné que certains modèles sont dotés d’un mode de transparence pour amplifier le bruit ambiant si vous conduisez.

Il existe plusieurs modèles de casques audio pour le trajet :

Sony MDR 1000 XC.CE7,

Plantronics BackBeat Pro,

Marshall Major IV,

Philips PH805.

Pour profiter de la musique tout en étant connecté à votre environnement extérieur, vous pouvez opter pour un casque à induction osseuse. Pour choisir ce cadeau tech, tenez compte des critères comme l’autonomie, la capacité d’isolation du bruit, le confort de port, la qualité du son.

Faites-vous plaisir avec une enceinte Bluetooth pour le télétravail

Vous êtes régulièrement en télétravail ? Offrez-vous une enceinte Bluetooth pour la rentrée ! Le choix d’un tel cadeau est opportun. En effet, internet et un ordinateur seuls ne suffisent plus à opérer efficacement en télétravail, notamment lorsque vous devez coordonner plusieurs activités. Entre confidentialité, sécurité, confort acoustique et compatibilité des équipements, les contraintes logistiques liées au télétravail sont de plus en plus importantes.

Face à une telle situation, l’enceinte Bluetooth est une solution intéressante. Plus pratique, elle est plus appropriée à un usage professionnel de longue durée que le casque audio. Elle se connecte à votre PC ou à votre smartphone, et vous permet d’effectuer vos réunions, tant en audio qu’en visioconférence. En effet, elle est équipée d’un micro et d’un haut-parleur qui capturent et amplifient le son. Vous conservez alors une liberté plus importante de vos mouvements lors de vos échanges.

De plus en plus, les enceintes Bluetooth professionnelles sont nativement compatibles avec les écosystèmes Zoom et Microsoft. Un avantage indéniable, qui confirme encore l’opportunité de vous offrir un tel cadeau tech. Toutefois, assurez-vous que votre enceinte propose un son sans distorsion et écho. Ainsi, vous bénéficierez d’une bonne qualité d’écoute. L’autonomie est aussi un critère de choix pour profiter pleinement de votre cadeau tech.

Investissez dans un nouveau robot de cuisine

Une autre idée de cadeau tech à vous offrir pour la rentrée : le robot de cuisine. Un robot culinaire est un équipement électroménager utile pour plusieurs raisons. La première, le gain de temps. De fait, avec un robot de cuisine, vous bénéficiez d’un temps de préparation et/ou de cuisson très réduit. En outre, le robot culinaire cumule diverses fonctionnalités : minuteur, hachoir, cuiseur, doseur, etc. Vous n’avez qu’à ajouter les aliments et choisir un programme.

Étant un équipement culinaire programmé, le robot de cuisine vous permet de réaliser des plats facilement, mais surtout de les réussir. Il assure une cuisson parfaitement maitrisée de vos repas. Vous pouvez le choisir selon la capacité que vous voulez. Préférez un robot culinaire d’une capacité de 3 litres au moins. La puissance du moteur est aussi une donnée essentielle. Elle est tributaire du type de moteur. Optez pour un moteur asynchrone de 300 à 1500 watts de puissance par exemple.

Pourquoi pas un nouveau téléviseur pour la Coupe du monde ?

Bientôt la coupe du monde ! Une bonne occasion pour vous offrir un nouveau téléviseur. Avec les dernières technologies et la qualité d’image en la matière, vous êtes sûr d’acquérir un équipement qui vous fera effectivement plaisir. D’ailleurs, un tel achat s’impose si vous disposiez d’une télévision vieille de plus de 5 ans. Avec votre nouvelle télévision, profitez d’une totale immersion dans la Coupe du monde Qatar 2022, avec de meilleures résolutions d’images et des contrastes très prononcées.

Il y a encore quelques années, la tendance était aux écrans LED de 55 pouces. En 2022, les smart TV de 65 à 75 pouces sont privilégiées, comme le révèle une étude de TrendForce. Cependant, à l’approche des événements sportifs, les prix de ces téléviseurs ont tendance à grimper. Pour cette raison, autant acheter votre nouveau téléviseur à la rentrée, en attendant cette édition de la Coupe du monde qui se déroulera exceptionnellement en novembre. OLED, QLED, Dolby Image, système d’exploitation… sont des exemples de critères pour choisir votre prochaine TV.