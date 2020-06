Dans notre société du tout-connecté, il devient quasiment impossible de ne pas toucher un écran au cours de la journée. Si certains tendent à alerter sur une consommation abusive, il n’en reste pas moins que l’Internet omniprésent offre d’immenses possibilités en matière de divertissement. En témoigne la fulgurante ascension de plateformes mondialement connues comme Netflix ou Spotify, qui nous accompagnent désormais dans notre quotidien.

Choisir son abonnement de musique en streaming, de vidéos en VOD ou sa plateforme de jeux vidéos est aujourd’hui difficile tant la concurrence est rude entre les différents acteurs. Si certains semblent avoir fait un grand pas vers le monopole, il reste toujours des possibilités pour les outsiders et on observe l’apparition de toujours plus d’offres alternatives. Cette ouverture est un bienfait pour le coût des prestations mais une gageure lorsqu’il s’agit d’arrêter son choix. Voici donc quelques pistes pour vous y aider.

Choisir son abonnement vidéo en VOD

Lorsque l’on pense aux plateformes de VOD, un acteur en particulier vient tout de suite à l’esprit : Netflix. Son ascension fulgurante a été portée par une véritable demande de la part des consommateurs et une activité tous azimuts de l’enseigne. Son large catalogue et son interface bien pensée ont suffi à lui donner le statut de leader du marché en seulement quelques années mais depuis, de nombreux concurrents ont pointé le bout de leur nez.

Pour les différencier et s’assurer de faire le choix le plus adapté à ses besoins, il est nécessaire de recourir aux services d’un comparateur. Le comparateur de services en ligne Digipolis par exemple permet de faire son choix parmi les plus grands noms de la VOD mais aussi ceux de l’abonnement de musique en streaming ou des jeux vidéos à la demande. Pour la VOD, Digipolis s’attache particulièrement à la variété des contenus, la fluidité de la réception mais aussi le tarif mensuel. Le trio gagnant pour faire le bon choix !

Un abonnement de musique en streaming adapté à vos habitudes

Parmi les plus connues des plateformes d’abonnement de musique en streaming, on retrouve bien évidemment Spotify, Deezer ou Qobuz. Ces outils si importants dans nos vies sont évalués par la plateforme Digipolis en fonction de plusieurs critères. Le premier concerne le nombre de titres disponibles à l’écoute et surtout la variété du catalogue en matière d’artistes et de morceaux.

Digipolis s’attache également à préciser la qualité de lecture et fait même le distinguo entre la réception sur réseau mobile et Wi-fi ! Un atout d’importance quand on sait que les habitudes des Français et les types de connexion dont ils jouissent varient fortement en fonction des profils. Enfin, Digipolis recense et actualise régulièrement les différentes offres proposées par les plateformes de streaming pour afficher de manière claire le tarif mensuel pratiqué par chacun.

Et les abonnements de jeux vidéos à la demande ?

Avec la démocratisation des plateformes à la demande, la VOD et l’abonnement de musique en streaming ont vu apparaître un nouveau type de services, spécifiquement dédié aux gamers. Le jeu vidéo, longtemps limité par la taille des téléchargements et la vitesse de connexion est désormais accessible directement via des plateformes et Digipolis s’est donc empressé de l’ajouter à son domaine de recherche et de comparaison.

On peut ainsi faire son choix entre Blacknut, XboX Game Pass ou Shadow pour bénéficier d’un large catalogue de jeu via un abonnement mensuel. Là encore, les différentes offres sont classifiées en fonction de critères objectifs comme la variété des jeux jouables, la qualité du flux de streaming vidéo ou encore les diverses options offertes dans l’offre standard. Une mine d’informations pour tous ceux qui en ont marre de payer des jeux récents et hors de prix !