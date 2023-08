Dans le monde de plus en plus connecté d’aujourd’hui, la cybersécurité est devenue une priorité pour les entreprises et les organisations du monde entier. Les professionnels de la cybersécurité sont donc très recherchés et bénéficient d’un marché de l’emploi en plein essor. Si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine passionnant et en constante évolution, cet article vous guide à travers les études et les formations nécessaires pour travailler dans la cybersécurité.

Les formations initiales en cybersécurité

L’entrée dans le domaine de la cybersécurité peut se faire par différentes voies, en fonction de votre niveau d’études et de vos intérêts. Voici quelques formations initiales qui vous permettront d’acquérir les compétences nécessaires pour vous lancer dans cette carrière.

Les cursus universitaires

L’université propose plusieurs cursus en informatique, avec des spécialisations en cybersécurité. Ces formations sont accessibles après le baccalauréat et sont dispensées à différents niveaux :

: Il existe des licences en informatique avec des options en cybersécurité. Ces formations durent trois ans et fournissent une base solide en informatique, tout en introduisant les concepts et les enjeux de la sécurité des systèmes d’information. Master : Après une licence en informatique, vous pouvez poursuivre avec un master spécialisé en cybersécurité. Ces formations durent deux ans et approfondissent les compétences en protection des données, en cryptographie, en analyse de risques et en gestion de la sécurité.

Les écoles d’ingénieurs

Les écoles d’ingénieurs offrent également des cursus spécialisés en cybersécurité, accessibles après un baccalauréat scientifique, un DUT, ou encore une prépa. Ces formations sont généralement d’une durée de cinq ans et délivrent un diplôme d’ingénieur reconnu. Les écoles d’ingénieurs se distinguent des cursus universitaires par une approche plus pratique et professionnalisante.

Les certifications professionnelles

Pour affiner vos compétences et accroître votre employabilité, il peut être judicieux d’obtenir une ou plusieurs certifications professionnelles. Ces formations courtes et ciblées sont reconnues par les employeurs et vous permettent de vous spécialiser dans un domaine particulier de la cybersécurité.

Certifications de base

: Cette certification est souvent considérée comme un point d’entrée dans le domaine de la cybersécurité. Elle valide les compétences de base en sécurité des systèmes d’information et est accessible même sans expérience professionnelle préalable. (ISC)² Systems Security Certified Practitioner (SSCP) : Cette certification est destinée aux professionnels de la sécurité ayant au moins un an d’expérience. Elle couvre des domaines tels que la gestion des accès, la sécurité des réseaux et la gestion des risques.

Certifications avancées

: Cette certification est destinée aux professionnels expérimentés et exige au moins cinq ans d’expérience en sécurité des systèmes d’information. Elle est reconnue mondialement et couvre des domaines tels que la gestion des risques, la cryptographie, la sécurité des réseaux et la gouvernance de la sécurité. Certified Ethical Hacker (CEH) : Cette certification s’adresse aux professionnels souhaitant se spécialiser dans le domaine de l’éthique du piratage informatique. Elle valide les compétences en matière de tests d’intrusion, de recherche des vulnérabilités et de mise en oeuvre des contre-mesures.

Les compétences transversales indispensables

Outre les compétences techniques, certaines compétences transversales sont essentielles pour réussir dans le domaine de la cybersécurité.

La maîtrise de l’anglais

L’anglais est la langue dominante dans le monde de la technologie, et la cybersécurité ne fait pas exception. Maîtriser l’anglais est donc indispensable pour suivre les dernières avancées, communiquer avec des experts internationaux et accéder à des ressources documentaires.

Le sens de l’analyse et de l’adaptation

La cybersécurité est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles menaces et technologies émergentes. Il est donc crucial de savoir analyser rapidement les situations, comprendre les enjeux et s’adapter aux nouvelles contraintes et exigences.

Pour travailler dans la cybersécurité, plusieurs parcours sont possibles, allant des cursus universitaires et écoles d’ingénieurs aux certifications professionnelles. Dans tous les cas, il est important de disposer des compétences techniques et transversales indispensables pour réussir dans ce domaine en pleine croissance. En suivant l’une de ces formations et en développant ces compétences, vous serez en mesure de vous lancer dans une carrière passionnante et prometteuse au service de la protection des données et des systèmes d’information.