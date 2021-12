De nombreuses personnes aujourd’hui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, que ce soit en créant leur propre entreprise ou en développant leur produit et leur application. Pour cela, il faut souvent faire appel à un prestataire externe, et compter sur des développeurs qui ne connaissent pas forcément très bien votre projet ni même votre vision finale. C’est pourquoi de plus en plus d’entrepreneurs en devenir rejoignent une formation développeur web !

Pourquoi faire une formation développeur web et web mobile lorsqu’on est entrepreneur ?

Lorsque vous vous lancez dans votre projet et commencez à concevoir votre produit ou votre service, il est essentiel que vous le connaissiez bien ! Il en va de même pour une application web ou mobile. Savoir comment fonctionne son produit est essentiel pour pouvoir le marketer, pitcher ses points forts auprès de potentiels investisseurs et clients, mais aussi pour pouvoir l’améliorer par la suite. Et être capable d’avoir un vrai recul technique et la capacité d’agir sur son application, c’est un atout majeur pour un entrepreneur, mais aussi un énorme gain de temps et d’efficacité !

Mais ce n’est pas tout. Au cours de la vie de votre projet et de votre produit, les besoins des utilisateurs vont évoluer. Il vous faudra donc être capable d’être réactif et d’optimiser votre offre de façon à ce que votre utilisateur demeure satisfait. Et pour ça, rien de mieux que de savoir coder ! En étant un entrepreneur sachant coder, vous pourrez vous-même lancer des améliorations sur votre produit, réfléchir et tester de nouvelles fonctionnalités. Une agence ou des développeurs embauchés en freelance n’auront pas cette réactivité sur le produit que vous pourrez avoir, et le coût de revient sera considérablement réduit si vous êtes capable d’apporter des solutions vous-même à votre projet.

Le coding bootcamp, la solution idéale pour apprendre à coder !

Pour lancer votre startup et donner vie le plus rapidement et efficacement possible à votre projet, rien de mieux que d’apprendre à coder et suivre une formation développeur web ! Et contrairement à ce que l’on peut penser, cela peut se faire vite et bien. Vous pouvez bien sûr vous tourner vers des études longues sur plusieurs années, mais cela ne correspond pas forcément aux objectifs d’un entrepreneur. C’est pourquoi la solution coding bootcamp arrivée depuis quelques années en France est idéale pour le profil des entrepreneurs.

Un coding bootcamp, c’est une formation développeur web intensive sur plusieurs semaines où vous apprendrez ce qu’il est essentiel de savoir sur le code et où on vous formera à développer vos propres applications web et mobile.

Il en existe beaucoup, a l’instar de La Capsule qui propose une formation intensive en 10 semaines qui vous apprendra à coder en JavaScript et qui permet de développer intégralement des applications web et mobiles. Les compétences acquises là-bas feront de vous un entrepreneur opérationnel sur le code !

Avec un programme et une méthode pédagogique ayant fait ses preuves, La Capsule a formé plus de 700 élèves et comptent parmi ses alumnis de nombreux développeur fullstack et entrepreneurs ayant suivi leur formation développeur web ou web mobile et ayant créé leur startup et leur propre application par la suite !

Si vous voulez vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale, et booster votre profil avec les compétences acquises grâce au programme de la formation du coding bootcamp, le code semble donc être un bon allié pour gagner en efficacité et qualité, et maîtriser votre projet !