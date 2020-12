Vous vous passionnez de sensations authentiques et fortes ? Rien de mieux qu’un skate électrique tout terrain pour étancher votre soif passionnelle. Ces petites planches, à la pointe de la technologie, ont le mérite de vous faire vivre des expériences riches de frissons et d’adrénaline. Mais encore, faut-il que vous choisissiez le meilleur pour une expérience des plus optimales. En effet, il n’est pas aisé de se décider quand il faut faire un choix parmi cette panoplie de modèles existants. Découvrez alors dans cet article, les critères à tenir en compte dans la sélection d’un bon skate électrique tout terrain.

La puissance du moteur du skate électrique tout terrain

Quand on doit choisir un skate électrique, le premier facteur auquel on doit penser est la puissance du moteur. Généralement comprise en 100 et 2000 watts, la puissance du moteur détermine sa capacité à affronter les reliefs accidentés et les pentes. Elle détermine également son accélération et sa vitesse maximale. Les skates électriques tout terrain ont pour la plupart deux moteurs pour offrir une meilleure traction et une meilleure fluidité. Naturellement, la puissance du couple de moteurs est à privilégier dans le choix de votre skate, mais il faut également garder à l’esprit que l’utilisation de deux moteurs à grandes puissances sur la bactérie limite fortement son autonomie. Alors en thème de moteur, pour répondre à la question de savoir quel est le meilleur skate électrique tout terrain ? Ce serait celui dont les caractéristiques répondent le plus à vos besoins.

Les roues du skate électrique tout terrain

Généralement fabriquées à base d’uréthane ou de polyuréthane, la taille et la qualité des pneus sont des facteurs déterminants dans le choix d’un skate électrique surtout s’il s’agit d’un tout terrain. Plus la taille de roues du skate est élevée, plus facilement le skate pourrait surmonter les bosses et les inégalités du relief. Il est aussi à remarquer que les utilisateurs tombent très souvent amoureux de pneus avec chambre à air, car celui-ci offre une meilleure absorption des chocs due à l’inégalité du terrain.

La suspension du skate électrique tout terrain

La suspension a le rôle d’assurer le confort et l’équilibre de l’utilisateur en maintenant uniforme la répartition de son poids et en absorbant les chocs. C’est pour cela, elle est très importante dans la sélection du meilleur skate électrique tout terrain. Il est alors primordial d’étudier avec attention, ce que dit la marque sur la suspension avant de choisir une planche puisqu’il en va de votre sécurité.

La durabilité du skate électrique tout terrain

La durabilité de la planche relève même de la qualité des matériaux utilisés dans la composition du skate. Les matériaux standards du marché sont l’aluminium, le bambou, l’érable, la fibre de verre et le carbone. Les modèles de skate de qualités élevé sont pour la plupart issus de matériaux hybrides, une combinaison de plusieurs matériaux différents. Alors avant de se procurer une planche électrique, il convient de se renseigner sur la qualité des matériaux utilisés dans la confession de ce dernier.

La vitesse et l’autonomie du skate électrique tout terrain

Il est fortement déconseillé aux débutants de baser une sélection sur la vitesse du skate pour des raisons de sécurité, mais par contre si vous êtes un féru des sensations extrêmes, vous pouvez toujours faire un classement suivant la performance en kilométrage des planches disponibles sur le marché. Pour ce qui est de la norme générale, la plupart des skates électriques tout terrain atteignent les 40 km/h. Pour les questions d’autonomie, la règle générale est : plus la bactérie est performante, plus l’autonomie est meilleure. Mais il ne faut pas oublier que l’autonomie dépend également de votre utilisation et de la distance à parcourir. En principe, une charge complète doit offrir une autonomie de plus de 30 km.

En somme entres la puissance du moteur, la qualité et taille des roues, la qualité de la suspension, la durabilité, la vitesse et l’autonomie des skates électriques tout terrain vous pourrez toujours dresser une liste des planches qui répondent le plus à vos envies et en fonction des designs respectifs opéré le choix qui vous correspond le mieux.