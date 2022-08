Le jeu en ligne est l’une des industries à la croissance la plus rapide au Canada. Avec plus de 19,3 millions de joueurs en ligne actifs, le Canada se classe au huitième rang des pays qui dépensent le plus d’argent pour jouer en ligne. De nombreuses provinces profitent déjà de cette industrie lucrative. Parmi elles, il y a la Saskatchewan, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Selon le rapport sur l’industrie du jeu au Canada, les joueurs canadiens paient 16 milliards de dollars dans les casinos locaux. Sur les casinos internationaux en ligne, ils dépensent chaque année plus de 4 milliards de dollars.

Avec près de 20 millions de Canadiens qui jouent à des jeux de hasard en ligne, il n’est pas surprenant que le pays tire autant de revenus de l’industrie.

Quels sont les jeux d’argent en ligne les plus populaires au Canada ?

Les loteries sont à la pointe de la popularité chez les joueurs canadiens. Dans chaque province du pays, vous pouvez acheter un billet et tenter votre chance. En Ontario et au Québec, ce sont les tirages instantanés qui sont les plus courants.

En plus de la loterie, les paris sportifs aussi sont légaux au Canada. Les paris sur les événements du monde du basketball, du football et du hockey sur glace sont très populaires.

Quant aux jeux de casino en ligne au Canada, ils sont tout aussi populaires. Vous pouvez même jouer à de nombreux jeux dans un casino en ligne depot 5$ et gagner de l’argent réel sans prendre de risque. Les jeux de casino les plus populaires au Canada peuvent être classés comme suit :

Les slots : Les machines à sous viennent à juste titre en premier. Ils attirent avec des gains élevés, une dynamique, une histoire intéressante et des options de bonus.

Le bingo, le keno et autres jeux similaires. Ils sont à peu près équivalents aux machines à sous en termes de popularité. Les fournisseurs offrent un large éventail d’options de divertissement, il n’y a donc aucune chance de s’ennuyer. Cela pourrait également inclure des cartes à gratter.

Le poker. Il y a près de 20 salles de poker en Colombie-Britannique seulement, et encore plus en ligne.

Le blackjack, la roulette et le baccara. Les jeux avec des règles et des objectifs similaires plaisent autant aux joueurs novices qu’expérimentés.

Les casinos en ligne au Canada : des gains non taxés

Avant l’émergence des casinos en ligne, les joueurs canadiens comptaient sur les casinos terrestres. Aujourd’hui, cependant, vous pouvez accéder à plus de 2 100 casinos en ligne. Le retour sur investissement global de ces casinos est de 97% de vos gains. Il est donc logique que les revenus des casinos en ligne du pays continuent d’augmenter.

Le gouvernement n’impose pas de taxes sur les revenus de jeu. Par conséquent, vous pouvez conserver 100 % de vos gains. Vous ne devrez peut-être payer des impôts que si vous faites du jeu une carrière et que vous gagnez régulièrement.

Les perspectives de l’industrie des jeux d’argent en ligne au Canada

L’industrie du jeu au Canada est bien soutenue par le gouvernement. Ce dernier reçoit régulièrement plus de 30 milliards de dollars dans ses coffres. La forte augmentation qui a commencé pendant la pandémie se poursuit même après la levée du confinement. En 2022, la licence de casino canadienne n’est pas seulement un régal pour le secteur privé. Plus de 128 000 personnes ont trouvé un emploi dans des établissements terrestres, et la majeure partie des revenus du jeu en ligne va à divers domaines de développement. L’avenir de l’industrie est donc prometteur. Voici quelques tendances à prévoir en 2022.

Une stratégie marketing différente

En 2022, les casinos canadiens connaîtront un changement dans la façon dont les sites de jeu en ligne se font connaître. Au fur et à mesure que d’autres lois sont promulguées, l’accent a été mis sur le jeu compulsif.

Les casinos fournissent à leurs joueurs des conseils pour se promouvoir. Ils mettent en œuvre des mesures telles que l’utilisation d’outils de jeu pour aider les utilisateurs à contrôler leurs expériences et les restrictions d’âge. Vous pouvez désormais vous exclure de certaines promotions et jeux spécifiques.

Plus de jeux en live

À mesure que la concurrence augmente, de plus en plus de casinos en ligne canadiens proposent désormais des jeux avec croupiers en direct. Ils sont constamment à la recherche d’opportunités pour vous offrir une expérience de jeu authentique. Les jeux avec croupiers en direct vous permettent d’interagir avec d’autres joueurs et des croupiers réels. Votre expérience de jeu en ligne n’a plus besoin d’être solitaire.

Augmentation des crypto-casinos

La popularité des crypto-casinos est en constante augmentation. De plus en plus de fournisseurs en ligne autorisent désormais les paiements via des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. De nombreux casinos se sont déjà transformés en crypto-casinos.

Ces casinos sont sûrs et efficaces. Ils favorisent les paiements anonymes, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque que vos informations tombent entre de mauvaises mains. Puisqu’ils utilisent la technologie blockchain, les crypto-casinos favorisent les paiements instantanés. Les transactions n’ont pas à passer par une autorité bancaire centrale pour approbation.

Le suivi des paiements cryptographiques peut être difficile. Par conséquent, vous pouvez profiter d’une confidentialité inégalée et d’un meilleur gameplay.

Augmentation des paris sportifs

L’e-sport devrait connaître un énorme succès en 2022 au Canada. Il est susceptible de devenir l’un des jeux sportifs les plus populaires au Canada. La nature interactive des jeux de casino en ligne devrait alimenter cette croissance. Vous pouvez voir ce qui se passe en temps réel et faire partie de l’action. Les paris sportifs sont très intéressants, car ils regorgent d’actions.