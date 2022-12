Depuis leur apparition en mécanique automobile, les injecteurs ont la bonne côte auprès de la plupart des conducteurs. En effet, nombreux sont ceux qui préfèrent ce nouveau composant aux carburateurs. Dans cet article, faites le plein de connaissances sur cette nouvelle technologie, notamment sur son fonctionnement, son entretien et les pannes éventuelles qui la menacent.

Le fonctionnement de l’injecteur de voiture

Les injecteurs sont des composants dont on ne peut se passer dans le fonctionnement d’une voiture. Ce sont eux qui se chargent de pulvériser le carburant dans la chambre de combustion. Ceci permet au moteur d’être rechargé suffisamment pour que la voiture puisse avancer. Si le système d’alimentation en carburant par l’injecteur auto est la nouveauté aujourd’hui, ce n’était pas le cas il y a quelques années. Le rôle était plutôt attribué aux carburateurs qui étaient limités dans la tâche.

Le carburateur a très tôt montré ses insuffisances à travers les pollutions et le gaspillage de carburant qu’il créait. La crise pétrolière survenue dès la fin des années 70 a permis de mettre progressivement en lumière la nécessité de recourir aux systèmes à injection. Face à ces problèmes, les constructeurs ont pensé à une forme plus réduite de la technologie d’injection qui était utilisée dans les avions de chasse. Les premiers injecteurs de voiture furent alors créés et développés.

La finalité du système d’injection est d’alimenter le moteur en essence ou gasoil pour le faire marcher. Le fonctionnement est simple. La pompe à injection pompe le carburant et l’envoie sous pression dans le rail. Les injecteurs qui sont supportés par le rail envoient à leur tour le carburant par pulvérisation dans la chambre de combustion. Votre voiture démarre grâce à une étincelle provoquée par la combustion entre le carburant apporté et l’air.

Les pannes d’un injecteur automobile

Une chose est de savoir comment l’injecteur marche, mais une autre est d’être en mesure de toujours le garder en état. Pour y parvenir, une première étape consiste à reconnaître les pannes les plus courantes sur les injecteurs de voiture. Dans ce sens, la panne la plus connue est l’encrassement. En effet, les injecteurs sont constitués de fines tubulures qui peuvent facilement être bouchées. Pour cause, des résidus de combustion ou des dépôts de déchets peuvent être à l’origine.

Le fait que les canaux des injecteurs soient bouchés diminue le volume de carburant pouvant être éjecté. La combustion est alors perturbée. Les premiers symptômes sont entre autres les problèmes au démarrage, les épaisses fumées sortant de l’échappement, les fortes odeurs de carburant. Si votre moteur manque de puissance, ou vous avez des trous à l’accélération, ce sont probablement des signes d’encrassement.

Un injecteur peut faire face à bien d’autres difficultés que l’encrassement. Une fuite d’injecteur est aussi une panne courante. Elle indique un problème lié au joint. Un injecteur qui claque est également une alerte de panne d’injection automobile. Veillez donc à contrôler vos injecteurs pour éviter une baisse conséquente des performances de la voiture. De manière générale, les injecteurs se situent au niveau du moteur, lorsque vous soulevez le capot du véhicule.

Comment nettoyer votre injecteur automobile ?

L’un des moyens indéniables pour prolonger la durée de vie d’un injecteur automobile est de lui assurer un entretien périodique. Pour l’encrassement par exemple, l’injecteur nettoyé de manière efficace avec le matériel adéquat retrouve ses propriétés initiales. À condition que le composant soit très affecté par les saletés, il suffit de verser un flacon additif dans le réservoir pour corriger le décrassement. C’est la méthode la plus utilisée.

Une autre procédure consiste à se servir d’un kit de nettoyage pour injecteur. Le plus souvent, le kit comprend une bombe de nettoyage pour injecteurs et un tuyau qu’il faut relier aux injecteurs. Pour cette façon de faire, il faut au préalable débrancher la pompe à injection puis rediriger le carburant jusqu’au réservoir. Débranchez également la pompe à vide si la voiture en possède.

La dernière option est celle où vous faites appel à un professionnel pour faire un décalaminage. C’est le fait d’enlever toute la couche de calamine que le moteur a accumulée progressivement. La méthode est plus sûre et plus efficace que les deux premières. Néanmoins, les avantages obtenus ne sont certainement pas sans coût. Pour bénéficier du service, il faut prévoir environ 90 euros. Le montant est d’autant plus élevé que la panne est sérieuse ou lorsque l’injecteur doit être changé.