eToro est une plateforme d’investissement pour les marchés d’actions, d’ETFs et de CFDs compliqués et risqués. Cependant, un autre moyen simple de gagner de l’argent sur la plateforme est d’investir en dividendes. Dans cet article, vous pourrez en savoir plus sur les dividendes d’eToro, comment vous les recevez et si vous payez des impôts. Les experts de Traders Union ont répondu à toutes les questions sur le dividende d’eToro sur les actions, les ETF et les CFD. En plus, vous pouvez aussi vous familiariser avec les avis des traders sur dividendes eToro en lisant cet article.

Est-ce qu’eToro offre des dividendes ?

eToro verse des dividendes dans un certain nombre de situations différentes. Si vous négociez des actions, des EFT ou une société qui distribue des dividendes, vous serez débité ou crédité.

Vous pouvez recevoir des dividendes sur eToro dans les cas suivants. Le dividende est ajouté à votre solde disponible lorsque vous détenez une position acheteuse. Si vous détenez une position de vente, les dividendes sont déduits de votre compte.

Les dividendes des actions, des ETFs et des CFDs

eToro propose des dividendes sur les actions, les ETFs, les CFDs et d’autres instruments financiers.

Les actions

Si vous possédez des actions de l’entreprise via un compte de courtage, vous pouvez recevoir des dividendes sur une action. L’argent sera versé immédiatement après que la société a effectué les paiements.

Les CFDs

Les actions et les CFDs fonctionnent exactement de la même manière. Si vous possédez un CFD avant la date de détachement du dividende, vous recevrez un dividende.

Les ETFs

Les dividendes des ETFs sont versés lorsque le courtier possède des actions d’une société donnée. Ils examinent la position des clients sur un instrument et déterminent s’ils souhaitent acheter des actions équivalentes.

Comment puis-je percevoir mes dividendes?

Les dividendes d’un trader varient en fonction de la position que vous détenez sur les actions et les ETF. Vos dividendes pour les CFDs seront payés par eToro à la date de détachement, et vous le verrez sur votre compte. De plus, vous devez détenir une position deux jours avant la date de détachement du dividende, soit avant la fermeture du marché.

Quand recevrai-je mes dividendes?

Il n’y a pas de règle précise pour quand les entreprises doivent verser des dividendes. Mais des modèles communs ont émergé. Les dividendes trimestriels, qui sont versés quatre fois par an, sont le type de dividende le plus courant.

Est-il nécessaire que je paye des impôts sur les dividendes?

Vos dividendes sont soumis à diverses taxes en fonction du pays ou de la juridiction. eToro retient un pourcentage de l’impôt conformément aux lois locales.

Une entreprise établie aux États-Unis impose un taux de retenue à la source de trente pour cent sur les dividendes qu’elle verse. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de payer des revenus effectivement connectés (ECI), le taux d’imposition augmente à 37 %

En ce qui concerne les dividendes émis par des sociétés en dehors des États-Unis, eToro suit les réglementations établies par les autorités de ces pays. eToro utilise les conventions fiscales applicables pour déterminer où l’impôt est collecté si une entreprise est résidente en tant que contribuable dans plusieurs pays. Même si vous percevez des dividendes, vous pouvez toujours être assujetti à l’impôt, qui dépend de votre pays de résidence.

Comment gagner régulièrement des dividendes?

Il n’existe aucune méthode fiable pour gagner régulièrement des dividendes eToro. Cependant, les investisseurs peuvent mettre en œuvre une variété de stratégies pour rendre les choses plus efficaces :

Recherchez des entreprises qui émettent des dividendes et qui fonctionnent bien.

Investissez dans différents pays et secteurs.

Évitez de vendre rapidement des actions.

Copiez un investisseur expert qui gagne beaucoup de dividendes.

Les meilleurs brokers pour investir dans des actions à dividendes

Outre eToro, les courtiers suivants offrent également des conditions avantageuses :

Pocket Option ;

AvaTrade ;

Degiro ;

eToro ;

IG Markets.

Conclusion

En résumé, les traders peuvent se renseigner sur les dividendes d’eToro avec l’aide de Traders Union. Ils peuvent protéger leurs investissements et maximiser leurs profits en choisissant un broker renommé comme eToro et en évitant les pièges les plus courants. Visitez le site Web de Traders Union pour plus d’informations et de ressources sur les dividendes.