Les jeux vidéo ne sont pas uniquement réservés aux enfants. Désormais, il y a aussi des jeux qui sont faits pour les plus grands. Il y a même des jeux qui ne sont accessibles qu’aux grandes personnes. C’est le cas de H1Z1. Il s’agit d’un jeu vidéo similaire à Battle royale de la Daybreak Game Company. Ce jeu est sorti en février 2016 pour un accès anticipé mais sa sortie officielle fut en février 2018. Il ne peut être joué que par des personnes qui ont au moins 16 ans.

Caractéristiques de H1Z1

H1Z1 est un jeu massivement multijoueur. Il a le même principe que les jeux de survie à la première personne. Edité et développé par Daybreak Game Company et NantWorks, c’est un jeu d’action et de tir dans lequel les participants doivent tous se battre pour survivre. Il est possible de le télécharger sur mobile à partir d’une application sur app store. Il peut aussi être joué sur Microsoft Windows, sur Playstation 4 et sur Xbox One.

Le monde dans lequel les joueurs évoluent est constitué de chaos et de bataille. Ils ont le choix entre faire face aux adversaires en solo ou bien former des alliances. L’objectif reste le même : survivre aux différentes attaques des éléments développés dans le jeu et aux attaques d’autres joueurs. Les joueurs ont à leur disposition des armes diverses dont principalement des casques, des fusils d’assaut, des pistolets et des armures basiques.

Ce jeu vidéo a une qualité graphique intéressante qui permet d’admirer de belles animations. Pour ce qui est des scénarios, tout a été pensé pour satisfaire les joueurs.

Pourquoi opter pour ce jeu vidéo ?

Contrairement à plusieurs autres jeux vidéo, H1Z1 a l’avantage d’être gratuit sur Playstation. Tout le monde peut donc s’adonner à ce divertissement pendant les temps libres. Il permet de passer un bon moment avec les amis et les membres de la famille qui ont déjà atteint l’âge indiqué pour le jouer. En outre, c’est une alternative intéressante orientée arcade et sans accessoires.

Néanmoins, il faut noter que c’est un jeu vidéo destiné particulièrement à ceux qui aiment les films ou les animations de type « morose ». Les éléments décoratifs utilisés dans le jeu rappellent ceux d’un film d’horreur avec un ciel gris et des bâtiments sans âme. C’est certainement la raison pour laquelle il est destiné à une tranche d’âge bien définie. Il n’est pas vraiment fait pour les âmes sensibles et les personnes fragiles.

Tout est classique dans le jeu. Il est donc facile à gérer et à comprendre. En quelques minutes, on peut tout de suite assimiler l’objectif et la manière de comment y jouer. Comme dans n’importe quel autre jeu de Battle Royale, H1Z1 a aussi choisi le système de saisons avec un Battle Pass. Celui-ci permet d’effectuer le déblocage des objets exclusifs. Cela peut être des skins ou des émotes pour les armes, les vêtements, les véhicules et les personnages.