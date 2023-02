De quoi est composé une cigarette électronique et comment ça fonctionne ?

Dans le webmagazine Tech Me Up, vous savez que nous aimons aborder des sujets qui ont un lien avec les technologies et les sciences puisque nous sommes plutôt geeks. C’est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser plus en détail à la cigarette électronique qui constitue mine de rien un appareil assez pointu malgré sa petite taille. Abordons sans plus attendre son anatomie puis nous tenterons de comprendre comment elle fonctionne.

Les différentes parties de la cigarette électronique

Bien qu’il existe différents formats de cigarettes électroniques (puff, pod, tube et box du plus petit au plus grand), il est toujours possible de les décomposer en 2 grandes parties distinctes. Nous nous sommes basés sur ce guide de la e-cigarette qui est particulièrement bien fait.

La batterie qui se trouve en général à la base. Celle-ci est normalement rechargeable, sauf pour le format puff puisqu’il s’agit d’une vapoteuse jetable. On trouve plusieurs formats en fonction de la taille de la e-cigarette.

qui se trouve en général à la base. Celle-ci est normalement rechargeable, sauf pour le format puff puisqu’il s’agit d’une vapoteuse jetable. On trouve plusieurs formats en fonction de la taille de la e-cigarette. Le clearomiseur qui contient le réservoir que l’on va remplir avec un e-liquide (au choix, sachant qu’il a plus d’une centaine de saveurs disponibles), la cheminée qui est l’élément central vu qu’elle dirige la vapeur, la résistance dont le rôle est de chauffer le e-liquide et enfin l’embout (aussi appelé “drip tip”).

Bien sûr, tout ceci tient dans une coque et il y a un switch qui se trouve généralement juste en dessous de la résistance afin d’allumer et d’éteindre la cigarette électronique. À noter qu’il est possible d’utiliser un atomiseur à la place du clearomiseur, mais le principe reste assez similaire donc nous n’allons pas détailler ce point.

Et ça fonctionne comment une e-cigarette alors ?

Avec seulement la description de l’anatomie de la cigarette électronique, il est plutôt facile de deviner dans les grandes lignes comment elle fonctionne. Partons de la base avec la batterie. Celle-ci a pour unique rôle de faire chauffer la résistance et d’alimenter le circuit électrique par la même occasion. En chauffant, la résistance va transformer le e-liquide en vapeur qui va s’accumuler dans la cheminée. Enfin, il ne suffira plus qu’à l’utilisateur d’inhaler cette vapeur en aspirant comme s’il s’agissait d’une cigarette traditionnelle.

Bien sûr, il existe des cigarettes électroniques avec un fonctionnement légèrement plus complexe, notamment celles offrant la possibilité de régler la puissance et la tension grâce à une batterie à voltage variable. Bien sûr, pour que tout se mette en route, il ne faut pas oublier d’appuyer sur le switch !