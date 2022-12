Les paris ont toujours existé, mais ce n’est que tout récemment qu’une véritable accélération s’est produite, grâce à des innovations technologiques qui ont changé la donne. En effet, cette industrie est aujourd’hui considérée comme l’un des secteurs les plus populaires et les plus évolués au monde, en particulier avec l’essor des paris sportifs. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Et qu’est-ce que le futur nous réserve comme prochaine innovation ? Nous avons enquêté pour vous et voici les réponses.

Les innovations qui ont changé la donne

Les paris en ligne

Cela nous semble peut-être évident aujourd’hui, mais il y a encore quelques années, les paris ne se faisaient pas majoritairement en ligne. Avant, les gens devaient se rendre dans les établissements de pari afin de placer leur mise et ce n’était pas particulièrement pratique. L’arrivée d’Internet dans nos vies a complètement chamboulé le monde des paris. Grâce aux avancées technologiques, les meilleurs sites de paris sportifs sont désormais accessibles en ligne pour tous. De plus, ces sites peuvent recueillir des informations, les analyser et les utiliser pour garantir un niveau plus élevé d’engagement des utilisateurs sur leurs plateformes.

Les paris sur mobiles

La plupart des gens ont aujourd’hui des téléphones mobiles qui les accompagnent partout, au point où l’on ne le remarque plus. Cela a pourtant transformé le monde des paris, car il est possible de parier n’importe où et n’importe quand. La possibilité de parier via des appareils mobiles est sûrement l’une des plus grandes innovations technologiques que le secteur des paris ait connues. Les paris mobiles ont connu une croissance exponentielle et deviennent peu à peu le mode de pari préféré de nombreux joueurs.

Toujours plus d’options de paris possibles

Avant l’ère des paris sportifs en ligne, les parieurs étaient limités à seulement quelques sports. Il était presque impossible de parier sur plusieurs événements à la fois. Cela a désormais changé, puisque vous pouvez aujourd’hui parier sur autant de sports que vous le souhaitez en même temps. Vous pouvez également obtenir des mises à jour en direct sur les résultats de chaque sport. Et non seulement les paris sportifs en ligne couvrent davantage d’événements sportifs, de ligues et de tournois, mais ils vous permettent également de parier sur plusieurs événements sportifs à la fois.

Les directs vidéos

La vidéo en direct est définitivement une tendance dans le monde entier et les créateurs de contenu partagent aujourd’hui en direct sur différentes plateformes. Les paris en ligne ne font pas exception : les parieurs aiment regarder les directs vidéos et cette innovation est rapidement devenue une réalité. La diffusion en direct d’un sport augmente les chances que les utilisateurs parient sur des matchs en direct. La popularité de la diffusion croît de jour en jour, surtout avec des innovations telles que les réseaux 4G et 5G.

Les paris sur les sports électroniques

Les eSports ont surpris le monde entier par leur succès incroyablement rapide. En 2020, le marché international des eSports valait près de 30 milliards de dollars, et cette tendance ne fait que s’accentuer. Aujourd’hui, les joueurs ne se contentent pas de jouer à des jeux comme CS : GO et Dota 2 : les fans d’eSports regardent les tournois et ils parient aussi sur les résultats des matchs.

Des paiements sécurisés

Lorsqu’il s’agit de paris en ligne, nombreux sont ceux qui appréhendent d’effectuer des paiements ou de partager leurs informations personnelles avec un bookmaker. L’innovation technologique a permis d’accroître la sécurité et la sûreté des parieurs grâce à des technologies de cryptage codant les informations financières et personnelles des parieurs, rendant l’ensemble du processus plus sûr. De nombreux sites disposent également d’un mécanisme de tokenisation qui convertit les données sensibles des clients en tokens et les stocke en toute sécurité.

L’utilisation des cryptomonnaies

Dans le prolongement des méthodes de paiement sécurisées, l’arrivée des nouvelles monnaies électroniques comme le Bitcoin ou Ethereum a aussi été moteur de nouvelles innovations pour le monde des paris en ligne. Avec une popularité croissante, les paris sportifs ont commencé à inclure les cryptomonnaies parmi les méthodes de paiement disponibles pour les clients. La technologie blockchain associée à ces cryptomonnaies s’est avérée être hautement confidentielle et sûre, ce qui la rend populaire auprès des utilisateurs.

Technologies d’assistance à la clientèle

Les progrès de la technologie ont permis la création de robots conversationnels. Et les sites de paris sportifs y ont trouvé une excellente utilisation pour le service à la clientèle. En effet, ces robots sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et peuvent fournir des réponses à une grande partie des questions des utilisateurs. Ainsi, le reste des questions plus complexes peuvent être transférées à des employés du service à la clientèle, plus disponibles grâce au reste du travail accompli par ces nouvelles technologies d’assistance à la clientèle.

Ce que le futur nous réserve

Toutes ces innovations dont nous avons parlé ont leur importance, car elles augmentent la confiance des parieurs. C’est pourquoi les bookmakers intègrent désormais ce genre de technologies avancées sur le site et cherchent à continuer à intégrer les nouvelles technologies. Mais alors, quelles sont les prochaines innovations du futur ?

Les innovations à venir dans le monde des paris sportifs

Les paris en lignes sur montres connectées

Si vous voulez parier en ligne, vous devez disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone portable. Même si la plupart des parieurs possèdent l’un des appareils mentionnés ci-dessus, ils utilisent également de plus en plus un autre support : les montres connectées. Ces dernières deviennent lentement, mais sûrement plus populaires, car elles sont légères, faciles à utiliser et offrent presque les mêmes fonctionnalités qu’un téléphone intelligent. Malheureusement, ces appareils ne peuvent pas encore être utilisés pour les paris en ligne, mais cela va progressivement changer. Les montres connectées peuvent être un excellent outil pour les personnes qui souhaitent jouer rapidement et placer un pari sur une équipe spécifique. Malgré la taille réduite de l’écran, ces appareils sont dotés de processeurs puissants. Par conséquent, les joueurs ne devraient pas avoir de problèmes lorsqu’ils parient.

Les paris en réalité virtuelle

La réalité virtuelle a capté l’imagination des consommateurs avec sa promesse d’une expérience de paris interactive qui simule des événements « réels ». Grâce aux casques de réalité virtuelle, les parieurs pourront s’engager dans des paris, comme s’ils étaient sur place devant l’événement. Ce procédé de pari devrait devenir de plus en plus populaire au fur et à mesure que la technologie et les services de connexion s’améliorent.

Les paris en ligne sur le Métavers

Si vous utilisez Facebook ou Instagram, vous avez probablement entendu parler du mot « Métavers ». Il s’agit de l’une des idées ambitieuses de Mark Zuckerberg pour créer une version différente de l’internet, où nous aurons la possibilité d’utiliser des modèles virtuels en 3D. Outre le fait que nous pourrons utiliser le métavers pour communiquer et jouer, cette technologie changera probablement le secteur des paris en ligne au passage. Le métavers est un projet ambitieux (certains diront surestimé) et il faudra sûrement attendre quelques années pour voir s’il s’ancrera définitivement dans nos vies.

L’intelligence artificielle

Le monde des paris est un monde de chiffres, de probabilités et de statistiques. Et qui mieux que l’intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner cela ? L’IA a déjà fait quelques entrées remarquées dans nos vies, et il ne fait nul doute qu’elle va changer les paris en ligne prochainement. Cette technologie changera la façon dont se font les pronostics et elle pourra encore mieux définir les chances de réussite des pronostics. Cette innovation se développe un peu plus chaque jour et il faudra encore patienter quelques années pour voir cette innovation devenir courante dans notre quotidien.