Lorsque l’on s’offre un iPad, on espère bien pouvoir en profiter pendant longtemps. Malheureusement, il arrive souvent qu’au bout de quelques années (voire quelques mois, dans certains cas) il devient nécessaire de le changer…

Est-ce que les stratèges d’Apple font vraiment tout pour vous forcer à acheter le nouveau modèle ? Pourtant, on trouve pas mal de leurs produits qui se vendent d’occasion, et ils sont très recherchés.

En réalité, la durée de vie de votre iPad Mini dépend essentiellement de la manière dont vous l’utilisez et dont vous en prenez soin. Voici les secrets de ceux qui conservent leur iPad pendant des années, et arrivent à le revendre ensuite à un bon prix.

Protégez-le de la casse

Cela parait tellement évident qu’on oublie souvent d’en parler… Mais la casse reste pourtant le premier motif qui pousse les utilisateurs à changer de tablette, et il est donc nécessaire de le préciser: les accidents arrivent, et le meilleur moyen d’éviter des conséquences dramatiques est de protéger votre tablette.

Pour ce faire, deux accessoires s’imposent: la coque iPad Mini, et le film protecteur d’écran.

Le jour où votre tablette vous glissera des mains, tombera au sol, et que, à votre grande surprise, vous pourrez continuer à l’utiliser comme si de rien n’était, vous ne regretterez pas les quelques euros que vous avez investis… Si vous ne savez pas où dénicher ces accessoires indispensables, vous pouvez consulter ce site.

Faites bien les mises à jour

Les mises à jour prennent du temps: il faut les télécharger, les installer, attendre que l’appareil redémarre… En plus, elles arrivent toujours au moment où on a vraiment besoin d’utiliser la tablette ! Finalement, il est tentant de se dire qu’on peut s’en passer. D’ailleurs, près de 35% des utilisateurs d’iPhone n’ont pas la dernière version d’iOS.

Ces mêmes personnes qui n’ont pas le temps de faire les mises à jour sont certainement celles qui changeront de smartphone au bout de quelques mois parce qu’il ne marche plus aussi bien…

Ces mises à jour sont essentielles pour que votre iPad fonctionne plus vite et reste protégé en toutes circonstances. Activez l’option mise à jour automatique: votre iPad fera tous les updates nécessaires pendant la nuit, et vous aurez toujours la dernière version installée.

Ne l’encombre pas d’applications inutiles

Votre iPad Mini commence à donner des signes de fatigue ? Il est plus lent, rame plus qu’avant ? Dites, depuis quand n’avez vous pas fait le ménage dans vos applications ?

Comme tout le monde, vous avez téléchargé des dizaines d’applications que vous avez utilisées une fois avant de les oublier. Celles-ci encombrent la mémoire de votre tablette, et la ralentissent sans raison apparente.

Pour éviter ce problème, prenez l’habitude d’effacer régulièrement les applications que vous n’utilisez pas. Cela ne sert à rien de les conserver « au cas où »: si jamais vous en avez besoin, vous pourrez la télécharger à nouveau.

Nettoyez votre iPad Mini

Nous parlons bien du nettoyage physique de votre appareil. Les traces de doigts et poussières peuvent endommager votre écran, les débris microscopiques qui s’accumulent peuvent faire que les boutons ne fonctionnent plus, et l’humidité n’est pas le meilleur ami de votre port USB.

Un bon nettoyage de temps à autre vous permettra d’éviter tous ces problèmes, en plus de vous donner le plaisir d’avoir un iPad Mini beau comme un sou neuf.

Par contre, essayer de ne pas utiliser de produit miracle ou de suivre les conseils de quelqu’un qui sait tout mieux que tout le monde. Apple explique clairement comment nettoyer ses produits, et a un paragraphe entier dédié à l’iPad. Suivez leurs instructions, ils savent de quoi ils parlent.

Faites des sauvegardes

Les sauvegardes sont indispensables pour ne pas perdre vos données en cas de problèmes, mais elles peuvent aussi vous aider à prolonger la durée de vie de votre iPad Mini. Lorsque celui-ci commence vraiment à avoir du mal et que vous n’arrivez pas à lui donner un coup de boost, il vous reste la solution de restaurer la configuration d’usine.

Vous aurez ainsi un appareil « comme neuf », et vous pourrez tranquillement retrouver tous vos documents et réglages.

Conclusion

Il n’est pas bien compliqué de faire que votre iPad Mini dure beaucoup plus longtemps et, dans les faits, cela ne prend même pas beaucoup de temps. Avec quelques précautions simples, et en prenant quelques minutes de temps à autre, vous pouvez prolonger grandement la durée de vie de votre iPad, et le revendre à un bien meilleur prix. Cela vaut le coup, non ?