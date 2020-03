Les gamers purs et dures ne s’arrêtent pas de jouer en passant la porte de chez eux, ils continuent également depuis leurs smartphones ! Mais quand on joue sur un téléphone, ce n’est pas toujours évident de se mettre dans des conditions idéales. Pour bien faire, il est préférable de s’équiper d’accessoires pour jouer en toute tranquillité. Quels sont les accessoires indispensables pour les gamers nomades ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre via cet article.

Un bon casque

Pour bien s’isoler du reste du monde et entendre parfaitement les sons liés au jeu, un bon gamer nomade doit impérativement investir dans un casque digne de ce nom. Il a deux options : soit les AirPods soit les casques intégraux. Ces derniers offrent généralement une meilleure isolation vis à vis des bruits qui vous entourent.

Cependant, les AirPods ne prennent pas de place donc c’est bien plus pratique pour les emmener partout. Pour bien choisir votre casque, vous vous invitons à découvrir ce dossier complet comparant les meilleurs AirPods du marché actuel.

Un chargeur de téléphone

C’est bien connu, les jeux sont très gourmands en énergies. Donc si vous voulez jouer longtemps, il va falloir penser à acheter un (voir deux si vous êtes un gros gamer) chargeur externe de batterie de téléphone mobile. Il existe beaucoup de modèles différents et ils sont de plus en plus performants. Pour des raisons pratiques, nous vous conseillons fortement d’opter pour un chargeur qui fait aussi coque de protection.

Ca vous évitera d’avoir un fil en plus et vous serez alors encore plus libre de vos mouvements. Le principal critère à prendre en compte est la capacité de charge réelle. Cette notion s’exprime en mAh et correspond à la quantité de charge que la batterie peut délivrer avant d’avoir besoin d’être rechargée.

Une manette de jeu

Pour ceux qui prennent plus de plaisir à jouer avec une manette de jeu comme celles des consoles de salon, sachez qu’il existe des adaptateurs pour transformer votre téléphone en manette de jeu. Il suffit juste de glisser votre smartphone dans l’emplacement prévu et vous disposerez d’une véritable manette de jeu complète et directement connecté à votre téléphone.

Un accessoire qui prend un peu de place mais il apportera vraiment beaucoup de plaisir aux gamers ! Si vous pouvez tout à fait opter pour des modèles qui viennent simplement se greffer sur le smartphone et sont moins chers, nous vous conseillons ici des modèles qui se connectent en Bluetooth, nettement plus efficaces.

Une coque de protection

Celui-ci est purement esthétique, mais si vous jouez à des jeux qui ne nécessitent pas une manette complète, la meilleure chose à faire est d’habiller votre portable pour qu’il ressemble à une véritable Game Boy. Il existe un étui Gameboy en silicone pour l’iPhone. Un pur style rétro qui apporte une touche unique à votre téléphone. Le plus sympa c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’une protection et d’une décoration, vous pouvez réellement jouer aux principaux jeux de la fameuse petite console de Nintendo comme Tétris par exemple.