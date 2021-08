La plupart des gens ne lisent les magazines que lorsqu’ils sont dans une salle d’attente. Mais il y a tellement d’avantages à lire un magazine. Certes, les magazines apportent aux lecteurs un type d’informations différent des livres ou des journaux. C’est l’un des meilleurs moyens d’acquérir des connaissances, d’acquérir de la sagesse et d’élargir son esprit. Et avec les avancées technologiques actuelles, vous n’avez plus besoin de transporter votre magazine partout dans votre sac, il suffit juste de le télécharger une version PDF dans votre smartphone ou dans votre ordinateur. Mais comment télécharger des télécharger des magazines hebdomadaires en PDF gratuitement ? Pour répondre à cette question, voici notre liste des meilleures plateformes de téléchargement gratuit de magazine.

Télécharger Magazine

Télécharger Magazines est une plateforme en ligne qui vous permet de télécharger des magazines hebdomadaires avec plus de facilité. Le site propose une interface simple et attractive pour vous permettre de trouver aisément le magazine que vous souhaitez télécharger. Le format est généralement sous PDF. Pour cela, il vous suffit de feuilleter la page ou rechercher directement votre magazine. Cliquez ensuite votre sélection et appuyez sur le bouton « Télécharger ». Si le téléchargement de votre magazine hebdomadaire PDF se bloque, c’est généralement dû à votre navigateur. Pour contourner ce genre de problème, il vous suffira de désactiver le module « safe browsing ».

French-Bookys.com

Considéré comme la meilleure référence francophone pour télécharger gratuitement des magazines prestigieux comme « L’équipe », « Le Parisien », etc. French Bookys est une plateforme simple et complète. Vous pouvez être surpris de trouver des revues exceptionnelles et des ouvrages uniques. En effet, la plateforme propose également des vidéos, des livres, et des formations spécialisées. Si vous voulez obtenir un fichier PDF de votre magazine préféré, utilisez French Bookys. C’est à la fois simple, efficace et rapide.

Ebook-Planete.org

Si vous recherchez un magazine hebdomadaire en particulier, ce site est parfait pour vous. En effet, cette plateforme regroupe un large éventail des dernières revues des magazines. Pour télécharger rapidement et gratuitement votre magazine hebdomadaire. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur la plateforme, rechercher votre revue hebdomadaire et de télécharger votre magazine sous format PDF. Cependant, vous pouvez également faire un téléchargement en tant qu’invité, mais cela prendra un peu de temps.

Zone-Ebook.com

Outre Télécharger Magazine, vous pouvez également télécharger gratuitement vos magazines hebdomadaires préférés sur Zone-Ebook. Cette plateforme propose un large éventail de magazine sur lequel vous pourrez trouver facilement votre niche. Mais ce n’est pas tout, vous y trouverez également des livres, des comics mangas, etc. Vous pouvez accéder au fichier PDF téléchargé dans un hébergeur dédié. Toutefois, la vitesse de chargement se limite à 50 ko/seconde. Il vous faudra être patient pour obtenir gratuitement votre magazine hebdomadaire PDF.

1001EBooks.com

Il s’agit d’un très bon site où l’on trouve généralement des livres récents, mais aussi des magazines. L’interface de la plateforme est agréable et propose une navigation facile. Le site propose le téléchargement de magazines hebdo version PDF sur des hébergeurs comme Uploaded, UpToBox, etc. Recherchez facilement votre magazine préféré en tapa directement sur la barre de recherche ou explorer la page. Une simple clique et vous obtenez votre magazine préféré de la semaine.

Derniers mots

Ces 5 sites Web de téléchargement de magazines PDF les plus populaires vous aident à acquérir les dernières informations et à suivre la tendance. Des milliers de personnes utilisent ces sites pour obtenir des livres, des magazines, des BD, etc., pourquoi pas vous ? Téléchargez et lisez gratuitement vos meilleures revues avec ces plateformes.