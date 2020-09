Il n’y a pas de solution miracle pour faire décoller sa vente en ligne. Pour augmenter vos chiffres d’affaires, il est important de mettre en place pour stratégie qui offre une meilleure expérience utilisateur. Dans ce guide, nous allons vous donner les meilleurs conseils pour que vos ventes explosent.

La solution de commande en ligne

Pour maximiser ses ventes en ligne, il est judicieux d’opter pour une solution de commande en ligne. On peut dire que c’est un concept assez récent, mais son ascension est fulgurante. Les clients adorent cette solution innovante, car ils n’ont plus besoin de passer plusieurs minutes au téléphone pour passer une commande.

Il suffit de survoler toutes les offres sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, et valider la commande en un clic. Cette fonctionnalité permet aussi aux consommateurs de passer commande à tout moment sur la plateforme et fixer l’heure de livraison. Ainsi, vous pourrez aisément fidéliser votre clientèle. Avoir une solution de commande en ligne vous offre aussi la possibilité de vous démarquer à la concurrence. Grâce à son côté pratique, les clients se dirigeront tout naturellement vers les entreprises qui en proposent, ce qui augmentera à coup sûr les ventes.

Pour mieux gérer vos commandes, vous pouvez accéder au module de prise de commande Deliver. Cet outil peut être paramétré selon votre convenance. Ainsi, vous pourrez personnaliser les éléments tels que la livraison ou le retrait des marchandises, le mode de paiement, l’horaire d’ouverture de la boutique, les catégories de produits et les stratégies marketing à mettre en place pour booster les ventes. En accédant à cet outil, vous disposerez d’une solution efficace pour satisfaire toutes les exigences de vos clients. Deliver sort également des statistiques pour que vous puissiez suivre de près votre activité et l’évolution de vos ventes.

Le recours aux réseaux sociaux

En plus des blogs et des sites internet, les réseaux sociaux sont un des plus grands canaux de communication et de vente. Pour mieux maximiser vos ventes en ligne, l’idéal est de payer des campagnes sur Facebook pour pouvoir écouler rapidement vos produits. Certes, la publicité sur les réseaux sociaux est payante, mais elle est efficace pour augmenter le trafic sur votre site e-commerce. Comme l’algorithme et les bases de données de Facebook sont super intelligents, ils détecteront facilement vos futurs clients.

Néanmoins, vous pouvez cibler manuellement vos clients selon leur situation géographique, leurs centres d’intérêt, leur revenu, leur tranche d’âge, et même leur situation amoureuse si besoin est. Plus votre sélection est bien réalisée, plus vos chances d’être vu par vos potentiels clients augmentent. Chaque publication que vous faites apparaît ainsi dans le fil d’actualité de vos cibles.

L’organisation d’une animation de vente

Si vous appréciez les stratégies de communication de proximité, l’organisation d’une animation de vente est une excellente alternative pour booster vos ventes. Ces événements sont plus intéressants, surtout pour ceux qui débutent dans le commerce en ligne et qui souhaitent faire connaître la boutique et les produits. Toutefois, les habitués de la vente en ligne adoptent également cette stratégie, car les résultats sont fulgurants. Même si les animations telles que l’organisation de concours n’engendrent pas immédiatement un achat, elles améliorent votre visibilité, augmentent le trafic et mettent en avant les produits que vous vendez.

Pour ce faire, il faut que les règles du concours soient faciles à comprendre pour ne pas freiner les potentiels clients : le lot à gagner, le deadline, le tirage au sort… Il faut aussi que la période du concours tombe au bon moment pour que les internautes soient plus intéressés : votre premier anniversaire, Noël ou fin d’année, grandes vacances, Black Friday, rentrée scolaire, etc. À la fin du concours, vous allez obtenir les coordonnées des participants grâce à leur formulaire d’inscription. Vous pouvez éventuellement exploiter ces informations pour leur faire connaître vos prochaines offres.