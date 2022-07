Si vous possédez une entreprise, vous le savez, il est compliqué de bannir les smartphones du lieu de travail. C’est encore plus vrai si les téléphones portables sont essentiels à votre activité. Heureusement, il existe une solution pour les chefs d’entreprises qui souhaitent fournir des téléphones professionnels sans avoir à craindre la procrastination : les logiciels de MDM.

Ces logiciels permettent de compartimenter un appareil entre un profil personnel et un autre pour le travail. Cela permet, entre autres, de permettre à l’utilisateur de passer sur le profil personnel en dehors des heures de bureau.

Vous désirez en savoir plus ? Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur les logiciels de MDM.

À quoi sert un logiciel de MDM ?

Un logiciel de Mobile Device Management (MDM) permet plusieurs choses. Déjà, il permet de créer deux profils sur le smartphone, un professionnel et un personnel. Ces deux profils sont parfaitement indépendants et leurs données sont compartimentées. Ainsi, il est possible de créer un mot de passe sur chaque profil pour que l’employé puisse préserver ses données privées et que celles de l’entreprise soient protégées.

De fait, les employés peuvent faire ce qu’ils veulent de leur temps libre avec leur smartphone, comme aller sur les réseaux sociaux ou jouer sur casinosenligne-francais.com, sans que cela impacte leur productivité.

Toutefois, ce n’est pas l’unique fonctionnalité du MDM et l’employeur peut l’utiliser pour verrouiller ou bien formater l’appareil à distance si l’employé l’informe que le smartphone a été perdu ou volé. Un outil indispensable quand on sait que ce genre d’appareil permet l’accès aux outils professionnels comme un serveur Dropbox ou Google sur lesquels les entreprises stockent des données sensibles comme des fiches de paie ou des mots de passe.

Les outils mis à disposition par un logiciel MDM

En créant le profil professionnel, vous pouvez y installer des applications sécurisées pour des utilisations professionnelles. De plus, pas besoin de demander aux employés de gérer eux-même la sécurité de l’appareil puisque, grâce au contrôle à distance, il est possible d’appliquer les mises à jour de sécurité directement sur l’ensemble de la flotte d’appareils mobiles.

Ce type de logiciel est compatible avec la plupart des appareils et il est donc possible de l’installer sur Android ou iOS sans souci de compatibilité. En mettant en place les profils cloisonnés évoqués précédemment, il est possible de laisser le profil personnel sans restrictions, mais de limiter ou d’interdire certaines applications.

Devriez-vous opter pour un logiciel de MDM ?

La nécessité de ce type de logiciel dépend de l’activité que vous exercez et du nombre d’employés qui ont besoin d’utiliser leur smartphone de manière professionnelle. Si vous avez seulement besoin d’un appareil pour le chef d’entreprise, le logiciel ne vous servira pas à grand-chose, par exemple.

Il faut cependant faire attention au moment d’en choisir un, car si certains sont gratuits, ils n’offrent pas toutes les fonctionnalités mentionnées plus tôt. De plus, dans le cas où vous n’avez pas encore fait l’acquisition des smartphones nécessaires, avoir recours à une société pouvant vous fournir des appareils sur mesure peut s’avérer plus économique.