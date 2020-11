Oubliez ce que vous savez des casinos en ligne, le jeu est sur le point de changer. La puissance de la technologie de la réalité virtuelle transforme les casinos en ligne en expériences immersives et interactives qui sont ce qu’il y a de mieux après la présence sur place. Bien que les plateformes de jeux sociaux et de jeux en ligne comme Lucky31 aient gagné une clientèle fidèle au cours de la dernière décennie, les casinos de RV commenceront bientôt à siphonner les joueurs et les parieurs, tant sur les plateformes de jeux en 2D que sur celles en 3D.

Même s’il est peut-être trop tôt pour jouer la carte de la « perturbation », les plateformes de casino en réalité virtuelle offrent une expérience si réelle que les anciennes technologies de jeu ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Depuis les casinos luxueux et étendus que les utilisateurs peuvent découvrir en 3D jusqu’aux jeux multijoueurs hautement interactifs, les casinos en réalité virtuelle proposent tout sauf des boissons gratuites à domicile. À bien y réfléchir, les boissons sont incluses.

Dans son article, nous présenterons en avant-première la technologie qui est sur le point d’avoir un impact important sur les industries des jeux et des paris en ligne. Quel impact ? Les analystes prédisent que les paris effectués par le biais des jeux d’argent sur RV atteindront près de 520 milliards de dollars d’ici 2021, soit une augmentation de 800 % par rapport aux modestes débuts de cette année.

Le casino Lucky31 en réalité virtuelle

Dans le monde des casinos en ligne, il existe deux types de base : les casinos de divertissement et les casinos en argent réel. Les casinos de divertissement permettent aux utilisateurs de jouer aux machines à sous, à la roulette ou aux jeux de cartes sans possibilité de récompense monétaire pour les gains. Les casinos en argent réel, en revanche, ciblent les joueurs qui jouent pour avoir la chance de gagner de l’argent. Ces dernières années, les progrès technologiques ont fait passer les plateformes des meilleurs casinos de ces deux types de la 2D à la 3D – ce qui est bien, mais manque encore de réalisme. C’est là que la RV intervient pour sauver la situation.

Grâce aux énormes progrès réalisés dans le domaine des logiciels et du matériel de RV, le casino Lucky31 de réalité virtuelle va au-delà des simples interfaces pseudo-3D et plongent les joueurs directement dans le casino Lucky31 . En utilisant un casque VR et une plateforme de jeu compatible VR iGambling, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de casino interactive et réaliste et faire participer d’autres joueurs en temps réel. Les caractéristiques suivantes sont typiques de ce que les casinos VR offrent :

Des salles de jeux de casino Lucky31 détaillées, que les joueurs peuvent parcourir et explorer en 3D de manière totalement immersive.

Des machines à sous réalistes, dans les casinos qui les proposent.

Des tables de jeu en 3D, où les joueurs peuvent choisir leur siège, interagir avec le croupier en direct et dialoguer avec les autres joueurs.

La capacité d’afficher les gestes de la main et du corps, et d’observer ceux des autres joueurs.

De vrais sons de casino, certains avec un aspect spatial en 3D.

Discussions en jeu.

Les joueurs peuvent même s’arrêter au bar pour prendre un verre, ou s’asseoir dans le salon et discuter avec d’autres joueurs. Contrairement aux casinos gamifiés, les développeurs de la plateforme de RV rendent l’expérience de RV aussi réaliste que possible, jusqu’à la possibilité d’allumer un cigare pendant le jeu.

Les Jeux VR

L’industrie des casinos de RV est au stade embryonnaire, mais quelques jeux solides ont vu le jour. Voici les deux casinos virtuels les plus populaires, au moment où cet article a été écrit. Cette liste, cependant, va certainement s’allonger rapidement. En attendant, une liste croissante de plateformes reste en cours de développement.

SlotsMillion

Slotsmillion, développé par Lucky VR, représente l’innovation du casino VR Lucky31 à son meilleur niveau actuel. Il n’y a pas de jeux de cartes, ici, seulement plus de 40 machines à sous et une salle de jeu qui est indiscernable de la réalité – non, vraiment. La salle de jeu est située au 80e étage d’une tour d’habitation, avec vue sur une ville futuriste. Les personnes qui n’ont pas le cœur fragile peuvent même s’appuyer contre la fenêtre et regarder la ville, lorsqu’elles ne jouent pas aux machines à sous, s’assoient sur un canapé dans le salon ou prennent un verre au bar.

La meilleure chose, pour ceux dont le lieu de domicile leur permet de le faire légalement, est que Lucky31 permet aux utilisateurs de jouer pour de l’argent réel. Il y a même un service clientèle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s’assurer que les joueurs tirent le meilleur parti de leur séjour au casino.

Lucky31 fonctionne sur Oculus Rift pour l’immersion en RV, mais se joue parfaitement bien sur Windows, même si ce n’est pas en RV immersive.

Casino VR Poker

Casino VR Poker a été développé en Suisse et dispose d’une interface très détaillée, avec des joueurs complets et réalistes. Le casino comprend six tables de poker Texas Hold’em et un système de chat vocal spatial. Casino VR est compatible avec toutes les plates-formes et fonctionne sur Oculus Rift ou Gear VR. Attention, les joueurs de Gear VR ne sont pas aussi animés que ceux qui utilisent Oculus Rift. Rumer l’est, le support de Steam est en route avec HTC Vive une possibilité future.

Le casino offre aux joueurs une pile de jetons gratuits au début du jeu, qu’ils peuvent réapprovisionner par un achat dans l’application ou en ayant des mains gagnantes. Le Casino VR Poker est un casino de divertissement uniquement, les jetons ne peuvent donc pas être encaissés.

Chaque table a des niveaux d’adhésion différents, un peu comme dans la réalité. Et tout comme dans la réalité, les joueurs ayant un niveau de compétence plus élevé remportent généralement tous les jetons. Un tableau de bord en jeu permet aux joueurs de voir les gains des autres, entre autres choses.

L’équipement

Bien qu’il y ait actuellement très peu de jeux à évaluer, la faille de l’Oculus est susceptible de dominer l’espace du VR Casino dans un avenir immédiat, en raison de la puissance des PC qui se trouve derrière.

Casino VR Poker et Lucky31, comme nous l’avons dit, fonctionne sur la faille d’Oculus, ce qui nécessite un PC de jeu puissant pour des performances optimales. Il n’est donc pas surprenant que l’expérience du joueur soit moins impressionnante avec le Gear VR piloté par Android.

Le Google Daydream représente un casque et un contrôleur VR peu coûteux et est conçu pour fonctionner avec le smartphone Android. Bien qu’il ne soit actuellement pas répertorié comme compatible sur les deux sites de jeux, Casino VR Poker l’expérimente.

Bien que l’équipement de RV ne soit pas nécessaire pour jouer dans la plupart des casinos de RV, les utilisateurs qui jouent en utilisant les versions Windows du logiciel seront, ou bien sûr, privés de la plupart des fonctions passionnantes. Au lieu de cela, ils recevront la version « 3D » de la plateforme.

L’avenir des casinos VR

Il s’approche pour parler de l’avenir des casinos de RV, avec si peu de jeux à l’heure actuelle. Néanmoins, si nous mettons notre chapeau de joueur, nous pouvons faire quelques bonnes suppositions.

L’effort actuel consiste à simuler des casinos en briques et mortier, et il y aura une forte croissance dans ce domaine pour les vrais joueurs. Toutefois, pour les joueurs devenus joueurs, les développeurs se rendront bientôt compte de la nécessité de créer des casinos non traditionnels pour satisfaire la soif de nouvelles expériences des joueurs. On peut imaginer de visiter un casino de RV fonctionnant dans le sous-sol miteux d’une grande ville où règne la criminalité, ou de jouer au blackjack sur la lune.

Nous voyons déjà les casinos américains investir dans des plates-formes de jeu de RV qui peuvent être jouées à l’intérieur de leurs établissements. Conformément à l’esprit du « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les », peut-être qu’ils produiront aussi leurs propres casinos de RV, et peut-être seront-ils des répliques de leurs maisons de jeu en briques et mortier.

Enfin, à mesure que les technologies de la RV et des smartphones continueront de s’améliorer, il est probable que les casques d’écoute téléphoniques seront plus performants.

