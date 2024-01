Pour attirer de nouveaux joueurs et rester attractifs, les casinos en ligne ne cessent de diversifier leurs offres. En plus de proposer des jeux intéressants, ils garantissent aussi différents bonus et fonctionnalités. Mais les plus grands casinos se démarquent également par les moyens de paiement disponibles, indispensables pour déposer ou retirer de l’argent. Avant donc de choisir une plateforme, vous devez vous assurer qu’elle offre une solution fiable et sécurisée. Aujourd’hui, le portefeuille électronique et les cryptomonnaies constituent les meilleurs moyens. Mais quelle est la meilleure option ? Nous vous présentons ici les avantages de chaque solution et les casinos qui les garantissent.

Comment bien choisir son moyen de paiement ?

Au moment de choisir un casino en ligne, vous devez prendre en compte différents critères : jeux disponibles, fonctionnalités, service client, etc. Mais le plus souvent, les joueurs oublient de vérifier les moyens de paiement disponible. Pour éviter les mauvaises surprises et les casinos d’arnaque, vous devez prendre le temps d’analyser les solutions possibles pour déposer ou retirer de l’argent sur la plateforme. Sur le casino Betiton par exemple, vous pourrez choisir entre différents moyens de paiement comme les cryptomonnaies ou les portefeuilles électroniques.

Pour trouver le moyen de paiement qui vous convient, vous devez avant tout considérer vos besoins. Dans un premier, vous devez rechercher la solution qui vous simplifie les transactions et vous offre les meilleurs avantages. Ensuite, vous devez vérifier le moyen de paiement dont vous disposez déjà : carte bancaire, cryptomonnaie, portefeuille électronique, etc. Ceci vous permettra de savoir vers quel site vous tourner. En bref, vous pouvez aussi vous baser sur les facteurs ci-après :

La sécurité : privilégiez la méthode de paiement qui garantit la sécurité des transactions, sans aucun risque de piratage de vos identifiants et données ;

privilégiez la méthode de paiement qui garantit la sécurité des transactions, sans aucun risque de piratage de vos identifiants et données ; La simplicité : le bon moyen de paiement doit se révéler simple et pratique, pour déposer ou retirer de l’argent sans difficulté ;

le bon moyen de paiement doit se révéler simple et pratique, pour déposer ou retirer de l’argent sans difficulté ; Le délai de transaction : nous vous conseillons une solution offrant des transactions instantanées, pour ne pas perdre de temps.

Portefeuille électronique ou cryptomonnaie : quel moyen choisir ?

De tous les moyens de paiement proposés par les casinos en ligne, le portefeuille électronique et les cryptomonnaies restent les plus plébiscités par les joueurs. Ils offrent de multiples avantages, mais ils se distinguent aussi par certains détails. Nous vous présentons les atouts de chacun d’eux, et la meilleure solution.

Le portefeuille électronique

Cette solution représente un intermédiaire entre votre compte bancaire et votre compte de joueur. Le portefeuille électronique vous permet d’utiliser l’argent disponible sur votre compte bancaire sans exposer celui-ci. Il regroupe des solutions telles que : PayPal, Neteller et Skrill. Très prisés par les joueurs, ces services se révèlent pratiques pour déposer ou retirer de l’argent en toute discrétion. Pour vous en servir, voici comment procéder :

Choisissez un portefeuille électronique et inscrivez-vous avec vos informations personnelles ;

Liez votre compte bancaire ou une carte bancaire à votre compte de portefeuille électronique ;

Déposez de l’argent sur votre compte de portefeuille électronique et utilisez-le pour toutes vos opérations sur les casinos en ligne.

Les cryptomonnaies

Ces solutions de paiement demeurent les plus modernes, favorisées par l’essor des technologies numériques. Elles regroupent les cryptomonnaies populaires comme le Bitcoin, l’Ethereum ou le Litecoin. Avec les cryptomonnaies, vous pourrez jouer et effectuer toutes vos transactions de manière anonyme et en toute discrétion. De même, vous n’aurez pas à fournir vos informations personnelles lors de l’inscription ou de la demande d’argent. Voici comment procéder pour utiliser une cryptomonnaie dans un casino :

Téléchargez un portefeuille compatible avec la cryptomonnaie de votre choix (Bitcoin Wallet par exemple) ;

Procurez-vous des unités de cette cryptomonnaie sur une plateforme spécialisée ;

Transférez ensuite les unités sur votre compte de joueur lors de votre inscription ;

Effectuez enfin toutes vos opérations de dépôt et de retrait en vous servant de ces unités.

Quelle est la meilleure solution de paiement ?

Les portefeuilles électroniques et les cryptomonnaies offrent de multiples avantages. Mais si l’on se concentre sur certaines fonctionnalités, une méthode de paiement peut se révéler plus utile qu’une autre. Voici quelques facteurs qui pourraient nous permettre de choisir la meilleure option :

La sécurité : les portefeuilles électroniques disposent de protocoles de sécurité robustes, avec une authentification multifacteur, un cryptage et des contrôles de sécurité réguliers. Par contre, les cryptomonnaies proposent une approche décentralisée, avec des clés de sécurité privées ;

les portefeuilles électroniques disposent de protocoles de sécurité robustes, avec une authentification multifacteur, un cryptage et des contrôles de sécurité réguliers. Par contre, les cryptomonnaies proposent une approche décentralisée, avec des clés de sécurité privées ; Les vitesses de transaction : les deux solutions garantissent des dépôts instantanés. Mais pour les retraits, les cryptomonnaies sont les plus rapides (entre 15 minutes et 24 heures au plus tard). Alors que les portefeuilles imposent un délai d’attente de 48 heures, puis une option de paiement entre 24 heures et 3 jours ;

les deux solutions garantissent des dépôts instantanés. Mais pour les retraits, les cryptomonnaies sont les plus rapides (entre 15 minutes et 24 heures au plus tard). Alors que les portefeuilles imposent un délai d’attente de 48 heures, puis une option de paiement entre 24 heures et 3 jours ; L’accessibilité : tous les casinos ne proposent pas tous les moyens de paiement. Les portefeuilles électroniques restent toutefois les premières options de paiement sur les sites de casino. Cependant, les cryptomonnaies ne sont pas encore disponibles sur toutes les plateformes ;

tous les casinos ne proposent pas tous les moyens de paiement. Les portefeuilles électroniques restent toutefois les premières options de paiement sur les sites de casino. Cependant, les cryptomonnaies ne sont pas encore disponibles sur toutes les plateformes ; Les frais de traitement des paiements : généralement, les casinos ne facturent pas de frais de transaction. Mais sur les portefeuilles, des liquidités négligeables peuvent être déduites pour financer l’opération. Par contre, pour les cryptomonnaies, très peu de casinos prélèvent des frais.

Les autres moyens de paiement sur les casinos en ligne

En dehors des portefeuilles électroniques et des cryptomonnaies, vous pouvez aussi vous servir d’autres solutions de paiement. Notez toutefois qu’elles n’offrent pas les mêmes avantages. Vous pouvez cependant essayer les options ci-après :

Les cartes bancaires : il s’agit d’une option classique et flexible, qui prend en charge les cartes bancaires (Visa, MasterCard ou Maestro). Elles sont disponibles sur la plupart des casinos, mais des restrictions peuvent s’appliquer pour certains pays ;

il s’agit d’une option classique et flexible, qui prend en charge les cartes bancaires (Visa, MasterCard ou Maestro). Elles sont disponibles sur la plupart des casinos, mais des restrictions peuvent s’appliquer pour certains pays ; Les virements bancaires : vous pouvez aussi effectuer directement des transferts de fonds depuis votre compte bancaire sur un casino. Restez cependant vigilant au moment de renseigner vos données personnelles ;

vous pouvez aussi effectuer directement des transferts de fonds depuis votre compte bancaire sur un casino. Restez cependant vigilant au moment de renseigner vos données personnelles ; Les cartes prépayées : elles sont vendues avec un montant préchargé (10, 20, 50 euros, etc.). Une fois les fonds épuisés, vous devez acheter une nouvelle carte. Ceci vous permet de maîtriser vos dépenses sur les casinos.

Les casinos en ligne avec les meilleurs moyens de paiement

Comme expliqué précédemment, vous devez toujours tenir compte des moyens de paiement disponibles avant de choisir un casino en ligne. Pour vous aider, nous vous proposons ici les plateformes qui disposent des meilleurs moyens de paiement.

Betiton

Pour commencer, nous vous présentons Betiton, un casino en ligne classé parmi les meilleures plateformes du monde du iGaming. Il est également considéré comme le meilleur casino en ligne de blackjack. La plateforme propose aussi divers moyens de paiement, dont les portefeuilles électroniques et les cryptomonnaies. Parmi ses nombreux avantages, Betiton se distingue par :

Un mode de blackjack en ligne gratuit : utile pour aider les nouveaux joueurs à se familiariser avec le jeu. Les joueurs expérimentés pourront tester de nouvelles tactiques ;

utile pour aider les nouveaux joueurs à se familiariser avec le jeu. Les joueurs expérimentés pourront tester de nouvelles tactiques ; Des bonus de bienvenue : essentiels pour fidéliser les joueurs, ils prennent diverses formes (des free spins, un pourcentage du dépôt offert, un montant, etc.). Betiton offre un bonus de bienvenue de 150 tours offerts et jusqu’à 150 $ ;

essentiels pour fidéliser les joueurs, ils prennent diverses formes (des free spins, un pourcentage du dépôt offert, un montant, etc.). Betiton offre un bonus de bienvenue de 150 tours offerts et jusqu’à 150 $ ; Le blackjack live : Betiton dispose d’une vaste sélection de tables de jeu de blackjack en direct (près de 60). Ceci comprend des jeux comme le Blackjack Party, Speed Blackjack Live, Blackjack Diamond, etc. ;

Betiton dispose d’une vaste sélection de tables de jeu de blackjack en direct (près de 60). Ceci comprend des jeux comme le Blackjack Party, Speed Blackjack Live, Blackjack Diamond, etc. ; Son niveau de sécurité : pour un divertissement fiable et sûr, le casino utilise la dernière technologie de cryptage (128-bit SSL), pour le transfert des données. Les transactions bancaires sont également gérées par Aspire Global International LTD, une compagnie licenciée et inscrite à Malte ;

pour un divertissement fiable et sûr, le casino utilise la dernière technologie de cryptage (128-bit SSL), pour le transfert des données. Les transactions bancaires sont également gérées par Aspire Global International LTD, une compagnie licenciée et inscrite à Malte ; Le blackjack en ligne depuis son mobile : Betiton propose de multiples jeux depuis les smartphones et les tablettes. Vous pourrez donc jouer pendant vos voyages et depuis n’importe où. La version mobile du casino offre une navigation fluide et ergonomique.

Lucky Block

Ce casino en ligne se distingue par des paiements instantanés et les limites de paiement sans frais de retrait. De plus, il est apprécié par les joueurs pour son principal mode de paiement : les cryptomonnaies. Vous pourrez donc effectuer des dépôts et des retraits en utilisant le Bitcoin, l’Ethereum et autres (Dogecoin, Bitcoin Cash, Tether, Litecoin, Cardano, Tron, BNB et Ripple). Pour ce qui concerne les retraits, le site garantit des transactions instantanées, sans frais ni limites de transaction.

Par ailleurs, ce casino en ligne propose des jeux de table classiques comme le blackjack, le baccarat, les dés et la roulette, avec des croupiers en direct et virtuels. Les joueurs pourront également profiter de la fonction « cash out » pour les paris en direct. Ils bénéficieront aussi d’un bonus de dépôt de 200 % jusqu’à 10 000 € et de 50 tours gratuits, dans le cadre de leur bonus de bienvenue.

Cresus Casino

Ce casino représente l’un des opérateurs français les plus expérimentés. Lancé en 2014, il se caractérise par ses multiples fonctionnalités, mais surtout par ses bonus (plus de 300 € à distribuer). Sur Cresus Casino, vous découvrirez aussi des jeux de table en live, avec un total de plus de 3000 jeux sur le casino en ligne.

Pour ce qui concerne les moyens de paiement, vous pourrez utiliser diverses solutions : cartes bancaires, portefeuilles électroniques, cryptomonnaies. Ceci garantit des transactions sécurisées et fluides, avec une limite de retrait par semaine de 2500 €.