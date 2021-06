Un bon casino en ligne doit pouvoir proposer différents moyens de paiement avec des avantages en matière de retraits et dépôts.

Ainsi, si vous souhaitez vous lancer, et ne savez pas trop quel casino choisir, vous pouvez vous renseigner sur les différentes possibilités existantes pour vos transactions. Vous pouvez choisir vos jeux de casino en ligne en fonction du moyen de paiement qui vous conviendra.

Selon le paiement que vous choisirez, le moyen de paiement pourra changer. Vous pouvez voir quelques exemples de moyens de paiement et l’explication sur leurs façons d’utilisation :

Visa

Pratique et simple d’utilisation, c’est un moyen de paiement connu dans le monde entier et le réseau électronique de paiement le plus important au monde.

Il s’occupe des transactions financières, les entreprises et certaines entités gouvernementales, il est plus intéressant d’en avoir une internationale, vous êtes, ainsi, assuré d’avoir un service de qualité.



Mastercard

Ce moyen de paiement est vu comme le plus populaire, servant d’intermédiaire entre une banque et une société marchande. Ayant une bonne réputation, il vous est recommandé d’en avoir une internationale. De plus, vous pouvez bénéficier d’une bonne assurance en cas de fraude.

Neteller

Portefeuille le plus complet et réputé sur le marché. Sans avoir à révéler vos coordonnées bancaires, ce service électronique datant de 1999, vous permet de transférer des fonds.

Sur certains casinos, vous pouvez décrocher certains bonus grâce à son utilisation. Il n’est toutefois pas encore possible de faire un transfert via ce service.

Paiement par carte bancaire

Préférée par certains pour la rapidité et la sécurité de son utilisation, la carte bancaire est facile d’accès. Certains fournisseurs, toutefois, limitent les montants des transactions ou refusent de traiter via ce service. Il reste cependant le meilleur moyen pour assurer des paiements.

Echeck

Version virtuelle du chèque traditionnel, e-check est une autre méthode de paiement qui permet de transférer des fonds entre deux comptes bancaires. Le processus se fait rapidement ce qui encourage les casinos à l’utiliser de plus en plus. Les clients n’ont plus besoin de leur carte de crédit et les sommes pouvant être déposées sont plus importantes.

Paysafecard

Pas toujours accessible aux joueurs français, cette méthode, depuis 2000 et lancée officiellement en 2002, plutôt spectaculaire fonctionne à partir des chiffres du code d’un coupon prépayé que vous avez acheté précédemment. Cette somme est versée sur votre compte joueur. Cette méthode est très sécurisée et anonyme. Nombre de casinos en ligne fonctionnent avec cette méthode.

Paypal

Existante depuis 1998, cette méthode est essentiellement proposée lorsqu’il y a des paris sportifs. Énormément de récompenses lui sont attribuées, notamment celle du meilleur site financier. Elle est la principale alternative au paiement par carte bancaire, très facile d’utilisation et sécurisée. Ce moyen n’est proposé que dans certains pays.