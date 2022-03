Nous vivons dans un monde visuel. Avec autant de contenu disponible sur Internet, une identité visuelle captivante qui exprime ce que votre marque représente est ce qui se démarque. Pour faire court, une entreprise remarquable a besoin d’un logo remarquable.

Jusqu’à il y a quelques années, chaque fois que le mot « logo » était mentionné lors d’une réunion d’affaires, les gens s’inquiétaient immédiatement des coûts liés à sa création. Heureusement, la technologie a fait de la création d’un logo une tâche plus facile, plus rapide et plus abordable. Il existe même des outils qui proposent la création logo gratuite !

Ce qui suit est une liste des meilleurs outils de création de logo sur le marché :

Tailor Brands

Tailor Brands prétend être « la première plate-forme de conception de logo au monde alimentée par l’intelligence artificielle ». Pour créer votre logo, il vous suffit de saisir vos besoins. Ces algorithmes complexes associent des combinaisons de couleurs, des formes et des icônes en fonction des connaissances du secteur et des tendances de conception actuelles.

Les utilisateurs de Tailor Brands détiennent les droits du logo créé après l’achat de leur design. Cela signifie qu’ils peuvent utiliser leur logo comme ils le souhaitent. Et ils peuvent le faire tout de suite, car le logo est disponible pour une utilisation immédiate après sa création.

Tailor Brands offre la possibilité aux clients potentiels de tester leur créateur de logo en créant un logo gratuit. Cette version n’utilise naturellement que des images à basse résolution, donc si vous voulez qu’elle ait l’air professionnelle, vous devez opter pour la version payante.

L’une des rares lacunes de cet outil réside dans leurs plans tarifaires, car certains clients se sont prononcés sur le manque de clarté lorsqu’il s’agit d’expliquer comment ils vont être facturés.

Il existe trois formules d’abonnement Tailor Brands: Basic (9,10 euros), Standard (18,21 euros) et Premium (45,55 euros).

DesignEvo

DesignEvo est un créateur de logo en ligne qui se targue d’offrir plus de 10,000 modèles. Cela peut sembler une offre écrasante, mais DesignEvo encourage ses utilisateurs à se concentrer sur leurs mots-clés afin qu’ils puissent trouver le modèle qui correspond à leurs besoins.

Un autre point fort de cet outil est représenté par la quantité d’icônes et de polices qu’ils ont conçues, afin que les clients puissent disposer d’une pléthore d’options pour rendre leur look unique. De plus, DesignEvo assure à ses clients qu’ils peuvent télécharger leurs logos d’haute qualité, de sorte qu’ils peuvent être mis à l’échelle à n’importe quelle taille sans pixellisation.

DesignEvo est un outil 100% en ligne. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin de télécharger de logiciel pour l’utiliser. Tout ce que vous faites est enregistré dans le cloud, vous pouvez donc également enregistrer vos logos dans votre compte et effectuer des modifications illimitées à tout moment.

Un aspect célébré par de nombreux clients est l’existence de logos de point de départ, car cela facilite le démarrage de leur création. Une fois qu’un modèle a été sélectionné, les utilisateurs peuvent personnaliser leur création autant qu’ils le souhaitent pour la rendre unique.

Quant aux handicaps de l’outil, leur offre de personnalisation semble être limitée selon certains utilisateurs, et aussi certains de leurs logos préconçus n’ont pas l’air professionnels.

DesignEvo propose trois plans tarifaires : Free, Basic (22,77 euros) et Plus (45,55 euros).

Zyro

Zyro est un autre créateur de logo qui utilise une technologie basée sur l’intelligence artificielle. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer leur logo en quelques minutes.

Chaque élément de votre logo peut être personnalisé. Une fois que vous avez créé un logo, vous pouvez modifier l’icône, la taille, la couleur, le texte, etc. Zyro affirme également avoir des milliers de modèles parmi lesquels les clients peuvent choisir, ce qui en fait une ressource très attrayante en ce qui concerne l’offre de choix créatifs.

Leurs logos sont disponibles immédiatement après leur création. Donc, si vous êtes pressé de créer un logo pour votre entreprise, alors Zyro pourrait être le meilleur choix pour vous. Vous êtes également propriétaire des logos que vous créez, vous êtes donc libre de les utiliser sur toutes les plateformes visuelles de votre entreprise, à partir des comptes de réseaux sociaux et des cartes de visite.

Parmi les inconvénients de cet outil, certains clients se sont plaints de la faiblesse de leur service client et de leur capacité limitée de personnalisation.

Il existe quatre plans tarifaires : site Web (8,19 euros), entreprise (10,47 euros), boutique en ligne (11,49 euros) et boutique avancée (23,60 euros).

LogoGenie

LogoGenie est un créateur de logo qui permet aux clients de créer leur logo en moins de cinq minutes en suivant trois étapes simples : entrer le nom de leur entreprise, choisir leur icône et personnaliser leur logo et enfin utiliser d’autres outils et effets de style.

Les utilisateurs sont également autorisés à créer plusieurs versions de leur logo et à télécharger chacune de ces versions en haute qualité. De plus, si l’utilisateur a besoin de modifier ou d’apporter des modifications au logo d’origine, il peut le faire rapidement.

LogoGenie se présente comme étant des experts dans le domaine du marketing. Pour preuve, ils mettent à la disposition de leurs clients une grande quantité d’articles sur les idées et les tendances de l’industrie qui sont très utiles pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le secteur du marketing.

Quant aux faiblesses de cet outil, une plainte commune partagée par certains utilisateurs est le manque de service client adéquat et les limites de leur personnalisation.

En ce qui concerne les prix, il n’y a qu’un seul Pack Logo Standard, qui coûte 18,90 euros. Il existe des options supplémentaires, chacune avec son propre prix.

Logaster

Logaster propose une approche très simple pour créer votre logo : saisissez le nom de votre marque, clarifiez les options de conception du logotype et choisissez la meilleure, inscrivez-vous, enregistrez votre logo et téléchargez vos fichiers et vous êtes prêt !

Cet outil a été spécialement conçu pour les propriétaires de petites entreprises ou de startups qui n’ont peut-être pas assez d’argent pour embaucher un designer professionnel. Au lieu de cela, un utilisateur sans expérience en design peut créer un logo remarquable qui peut être utilisé dans ses comptes de médias sociaux et d’autres plateformes visuelles.

En quelques minutes, vous pouvez créer un logo sophistiqué à l’aide de cet outil développé à l’aide de la technologie de l’intelligence artificielle. Et le logo que vous avez créé est prêt à être utilisé dès que vous l’avez terminé et téléchargé.

En ce qui concerne son inconvénient, certains utilisateurs ont exprimé leur malaise lorsqu’il s’agit d’utiliser leur logiciel, car vous devez donc vous familiariser d’abord afin de l’utiliser correctement.

En ce qui concerne les prix, il existe quatre plans tarifaires : XS (19,99 euros), S (49,99 euros), M (64,99 euros), L (89,99 euros).

Conclusion

Concevoir un logo attrayant et convaincant pour votre entreprise n’est pas seulement une tâche importante, c’est aussi obligatoire. Alors qu’autrefois cette activité était réalisée par des graphistes ou même des sociétés de marketing, ce qui impliquait un temps considérable, et surtout une somme d’argent importante, un logo peut être créé par vous en quelques minutes et en payant seulement quelques euros.