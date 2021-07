Le loto en ligne vous permet de choisir parmi une grande variété de loteries disponibles dans le monde entier. Il n’est pas facile de choisir parmi les dizaines de jeux disponibles, mais ce petit guide vous aidera.

Regardez comment choisir la meilleure loterie et découvrez les détails des loteries les plus populaires aujourd’hui.

EuroJackpot

EuroJackpot est une loterie européenne transnationale qui a débuté en 2012. Les débuts ont été modestes, mais aujourd’hui, 18 pays participent à ce jeu. Le prix du billet par défaut est de 2 €, mais vous pouvez trouver de légères différences selon le pays et le fournisseur.

La loterie utilise un concept à deux tambours. Le tambour à boules blanches contient 50 boules et l’autre tambour contient 10 boules Euro. Vous devez deviner correctement cinq boules du tambour principal et deux boules du tambour supplémentaire pour gagner le jackpot. Le premier prix sera d’au moins 10 millions d’euros et il existe une fonction de retournement du jackpot. Si personne ne le gagne, le prix est reporté au tour suivant et augmente.

Il peut aller jusqu’à 90 millions d’euros, qui est la limite supérieure du jackpot. Au cas où personne ne le gagnerait jusqu’à ce point, les concessions de la loterie EuroJackpot font passer le jackpot au deuxième niveau. Cela réduit les chances de gagner à 1 sur 5 959 012, ce qui est beaucoup plus favorable que les chances du jackpot initial.

EuroMillions

EuroMillions est une loterie européenne transnationale. Il offre un concept similaire à EuroJackpot, mais avec quelques différences importantes. Le deuxième tambour contient les boules dites Lucky Star, au nombre de 12. Cependant, le concept de base consistant à deviner les 5 + 2 bons numéros pour le jackpot est le même que dans EuroJackpot.

Contrairement à l’autre grande loterie européenne, EuroMillions a deux tirages hebdomadaires. Elle offre peut-être un peu moins de chances de gagner le jackpot, mais cette loterie garantit de meilleurs prix.Le jackpot a un minimum de 15 millions d’euros et un maximum de 190 millions d’euros. Pendant le Super Tirage, le jackpot garanti est de 100 millions d’euros.

Le prix par défaut du billet est de 2,5 € et vous pouvez l’acheter dans 13 pays ou en ligne dans le reste du monde. L’EuroMillions existe depuis plus de 15 ans,depuis sa création en 2004, et des milliards d’euros ont été versés comme prix jusqu’à présent.

SuperEnalotto

SuperEnalotto est une loterie italienne qui se distingue pour de nombreuses raisons. La première est qu’elle offre des chances plus faibles que les autres loteries nationales et même européennes transnationales. Quel est le secret de cette loterie ? Le fait que ses jackpots puissent atteindre des montants énormes. Le plus gros lot jamais remporté à la loterie européenne a été gagné au SuperEnalotto en 2019, lorsque le jackpot a atteint 209,1 millions d’euros.

Le prix du ticket est de 1 €seulement et vous pouvez ajouter 0,50 € pour activer la fonction SuperStar. Le numéro bonus augmente le prix potentiel et apporte une autre touche à cette loterie.

Bonoloto

Bonoloto

Bonoloto est une loterie européenne à ne pas négliger.