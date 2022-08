Il est vrai que grâce à l’innovation technologique, notre mode de vie quotidienne ne cesse d’évoluer. En effet, depuis ces dernières décennies, la transformation digitale passe également par le secteur bancaire, et cela, dans l’optique de mieux répondre aux besoins actuels du plus grand nombre. Aussi, les consommateurs peuvent désormais accéder aux produits et services d’une banque en quelques clics seulement. Faisons donc un point sur l’évolution du secteur de la banque en ligne à travers cet article !

Une retombée provenant des attentes de la clientèle

Ces dernières années, précisément à l’ère du numérique, les clients deviennent de plus en plus connectés. Aussi, les habitudes en ce qui concerne la consommation font ainsi face à un important bouleversement par le fait que les appareils mobiles et l’internet sont démocratisés. Face à ce changement, les clients ressentent désormais des besoins constants de flexibilité, de facilité et d’instantanéité de la part de leurs banques. De plus, ils attendent également une optimisation des coûts. Ce qui a ainsi fait fleurir les innovations dans le domaine bancaire, et cela, en améliorant l’expérience client à travers l’adoption de la dématérialisation. D’ailleurs, en jetant un coup d’œil dans le comparatif des banques en ligne, les clients ont désormais la possibilité de voir toutes les informations nécessaires pour pouvoir trouver la meilleure banque. Cela leur permet d’ailleurs de se soustraire aux déplacements dans les diverses agences et de gagner du temps par la même occasion. Qui plus est, se décider à passer au service de la banque en ligne offre l’opportunité aux clients d’économiser de l’argent, pouvant aller jusqu’à 250 € en frais bancaires, et ce, par an. En outre, comparés aux banques classiques, avec la banque en ligne, les clients bénéficient exactement des mêmes produits et services, mais avec des avantages supplémentaires. Et enfin, conformément à leurs attentes, ils peuvent également contracter un crédit en ligne à 100% avec simplicité et sans se conformer aux contraintes des conditions qu’il faut remplir, souvent exigées par les agences physiques.

Un accroissement rapide de l’arrivée des banques en ligne sur le marché

À l’égard de la révolution numérique, les banques constatent le risque de perdre la relation avec leurs clients s’ils ne s’adaptent pas à leurs attentes. De ce fait, de plus en plus de banques débarquent sur le marché en proposant ainsi un éventail de services. Les consommateurs sont ainsi immédiatement conquis par cette offre alléchante, simple, convaincante et à coût bien plus qu’abordable. D’ailleurs, les banques en lignes demeurent à leur disposition avec des plages horaires plus larges pouvant aller jusqu’à 21h et sont ouverts 6/7 jours. Outre les principaux pionners des banques en lignes comme ING Direct, Fortuneo et Boursorama, d’autres banques se sont également mis à suivre l’air du temps comme Orange Bank et Hello Bank, qui ont également conquis le marché actuel du secteur bancaire.

En conclusion, cette transformation remet en question l’avenir des banques traditionnelles, qui à leur tour doivent aussi s’adapter rapidement à l’évolution du marché de la banque en ligne pour fidéliser leurs clients.