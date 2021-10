Si la crise de Covid 19 n’est pas encore terminée, nous savons déjà qu’il n’y aura pas de retour en arrière possible. En effet, c’est bien l’ensemble de nos codes sociaux, nos usages quotidiens et nos habitudes de consommation qui ont été chamboulés par les restrictions. Et qui ne redeviendront plus ce qu’ils étaient avant le début de la crise. En témoigne la diffusion exponentielle du secteur du iGaming et son évolution rapide vers les cryptomonnaies. Explications.

Le secteur du iGaming, un marché français en plein boom

Le secteur du iGaming comprend tous les jeux d’argent accessibles en ligne. Paris sportifs, poker en ligne, machines à sous, casino en direct ou roulette en ligne sont autant de nouveaux jeux en plein accord avec les usages de notre époque et les envies des consommateurs. En Europe, et petit à petit en France, après des débuts timides et contraints par la réglementation, l’heure est à l’ouverture et le succès populaire des plateformes de live casino témoigne de la pertinence de cette offre.

La crise sanitaire, les confinements et l’angoisse de la foule générée ont bien sûr constitué des accélérateurs de la notoriété et de la réussite du casino en ligne. Enfermés chez eux, ne sachant ce que l’avenir leur réservait, de nombreux Français ont choisi d’oublier leur souci en naviguant sur les réseaux. Et quoi de mieux qu’un petit tour sur un casino bitcoin pour tenter sa chance et se regonfler le moral ?

Le iGaming et les cryptomonnaies

Le secteur du iGaming est par nature un service de son temps. Il se doit donc aussi de s’adapter aux nouvelles façons d’échanger. Et s’il est un intermédiaire en vogue en ce moment, ce sont bien les cryptomonnaies. En effet, depuis l’apparition du Bitcoin sur le marché, de nombreuses autres cryptomonnaies ont émergé, témoignant là de l’attrait du public pour ce type de monnaie dématérialisée et surtout non contrôlée par les instances monétaires nationales et internationales.

Les cryptomonnaies ont donc attiré toutes sortes de profils parmi lesquels les investisseurs, les spéculateurs et les financiers sont certainement les plus nombreux. Mais, les Bitcoin et consorts sont aujourd’hui bien plus que des produits de placement intéressants, ils sont en train de devenir de vrais moyens de paiement. Certaines grandes entreprises, hôtels de luxe ou marques de renom ont d’ailleurs annoncé leur intention d’accepter les cryptomonnaies. Et le secteur du casino en direct n’est pas en reste.

Les avantages du iGaming et des perspectives

Par nature, les enseignes de live casino sont des marques innovantes, flexibles et adaptatives. En témoigne la rapidité avec laquelle ils sont capables d’enrichir leur offre et de l’indexer sur les préférences des utilisateurs. La multiplicité des jeux d’agent en ligne proposés par ces enseignes témoigne de la vigueur du secteur du iGaming et donc des belles perspectives de croissance qu’il promet à tous les entrepreneurs qui s’y investissent.

Et par cette tendance à l’innovation, le iGaming ne pouvait fermer la porte aux cryptomonnaies, bien au contraire. On estime que la part des internautes qui s’adonnent aux jeux d’argent en ligne ne fera qu’augmenter avec le temps. D’autant que la fluidité des réseaux s’améliore par l’innovation technique, que les conditions sanitaires seront désormais un critère favorisant ce type de pratique et que le Bitcoin et consorts seront acceptés sur les plateformes dans une large mesure !