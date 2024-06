La connectique informatique assure la liaison entre différents composants d’un système informatique, permettant entre autres l’affichage des informations à un écran et le transfert de données. USB, HDMI, VGA, DVI, Ethernet RJ45, etc., il faut bien choisir vos connecteurs informatiques pour pouvoir brancher vos périphériques à votre ordinateur et profiter pleinement de celui-ci. Pour ce faire, il est primordial de tenir compte des facteurs suivants.

La compatibilité de la connectique avec l’ordinateur

Lorsque vous vous rendez chez un distributeur spécialisé en vente d’équipements audiovisuels professionnels à la recherche de votre connectique informatique, la compatibilité est l’un des premiers critères à vérifier impérativement. Les connecteurs qui vous intéressent doivent effectivement être compatibles avec vos dispositifs informatiques actuels. Par exemple, si votre ordinateur est équipé de ports USB-C, optez pour des périphériques qui supportent cette norme.

Consultez également le manuel ou la fiche technique de votre appareil pour vérifier les types de connecteurs requis et les versions supportées. Il est toujours possible d’utiliser des adaptateurs appropriés pour corriger un problème de compatibilité. C’est notamment le cas d’un adaptateur USB-C vers HDMI. En revanche, il est nettement plus pratique de choisir des câbles compatibles.

La performance de la connectique informatique

La performance reste un critère crucial quoi qu’il arrive, mais elle l’est d’autant plus si vous utilisez des applications nécessitant un transfert de données rapide ou un affichage haute définition. En effet, ce paramètre affecte la vitesse de transfert des données ainsi que la qualité des signaux audio et vidéo. Pour transférer rapidement des fichiers volumineux ou des applications qui requièrent une bande passante élevée comme les jeux vidéo, privilégiez des connecteurs avec une vitesse élevée comme USB 3.0, USB 3.1 et Thunderbolt.

Si vous avez besoin d’une connexion pour un écran haute résolution, choisissez des connecteurs comme HDMI 2.0 UHD 4K ou DisplayPort. Ces derniers supportent une résolution 4K et au-delà, mais ils bénéficient aussi d’un taux de rafraîchissement élevé. Pour les connexions réseau, les câbles Ethernet Cat6 ou Cat6a ont une meilleure performance en termes de latence et de stabilité par rapport aux versions antérieures.

La polyvalence des connecteurs

Certains connecteurs multifonctions peuvent simplifier vos connexions et réduire le nombre de câbles nécessaires. C’est le cas de l’USB-C et du Thunderbolt qui ont la capacité de transmettre des données de divers formats, et fournir de l’alimentation électrique via un seul câble. Les connecteurs polyvalents facilitent également l’ajout de nouveaux périphériques à votre configuration sans nécessiter ni de nouveaux câbles ni d’adaptateurs. En outre, il est conseillé de choisir des connecteurs et des câbles compatibles avec les systèmes d’exploitation de vos machines (Windows, macOS, Linux, etc.).

L’alimentation

Certains connecteurs peuvent fournir de l’alimentation électrique en plus des transferts de données. Ils vous permettent donc d’utiliser moins de câbles et de maintenir un espace de travail ou de gaming plus organisé. Toutefois, il faut faire attention à la puissance délivrée par chaque connecteur. Un câble USB-C 100W peut notamment alimenter un ordinateur ou un moniteur. Si vous utilisez des appareils mobiles tels qu’un smartphone ou une tablette numérique, vérifiez si les connecteurs supportent des technologies de charge rapide pour plus d’efficacité. Votre connectique informatique doit aussi respecter les normes de sécurité en vigueur pour éviter les risques de surchauffe et de court-circuit.

La qualité et la durabilité

Il vaut mieux investir dans des connecteurs et des câbles de haute qualité pour préserver la performance et la durabilité de vos appareils informatiques. En d’autres termes, choisissez des produits de qualité professionnelle, fabriqués à partir de matériaux résistants et capables d’assurer une meilleure conductivité. En cela, les câbles avec des gaines renforcées et des connecteurs moulés figurent parmi les meilleures options puisqu’ils résistent mieux aux torsions et aux tractions.