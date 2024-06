Les méthodes pédagogiques adoptées et les outils d’apprentissage utilisés ont un impact direct sur la motivation, l’implication et l’enthousiasme des apprentis. Aujourd’hui, les solutions numériques sont de plus en plus prisées en vue de rendre les cours plus ludiques et interactives. Elles sont efficaces pour retenir l’attention et faciliter la compréhension des notions enseignées. Différents équipements sont disponibles sur le marché, et offrent des avantages distincts avec leurs inconvénients. Il est donc important de faire la différence entre les tableaux blancs interactifs et les tableaux numériques afin de faire le bon choix. Comment faire la distinction et lequel privilégier ? Nous vous invitons à faire le point sur le sujet dans cet article.

Flexibilité et adaptabilité aux différents environnements d’apprentissage et de travail

Le recours aux solutions numériques a permis de faciliter l’apprentissage. Elles favorisent la collaboration et rendent les cours plus engageants. Toutefois, les différents outils ne répondent pas forcément aux mêmes besoins. D’où l’importance de bien comparer en amont de l’achat. Le type d’interaction sur un tableau blanc interactif et un tableau numérique n’est pas similaire, tout comme les fonctionnalités proposées et leur accessibilité.

Le tableau blanc interactif

Il est tout à fait possible d’utiliser des tableaux blancs interactifs pour l’école, les centres de formation, les entreprises ou les collectivités. Il s’adapte facilement à différents environnements de travail et offre une interaction directe aux apprenants. Il a l’avantage d’être polyvalent grâce à sa compatibilité avec différents autres outils et dispositifs. De plus, cet équipement est largement moins cher sur le marché, avec des formats variés.

Cependant, il faut savoir que l’usage de cet équipement est principalement destiné à un environnement physique. Il est effectivement compliqué d’y accéder à distance. De plus, sa surface physique reste restreinte. Par conséquent, les éléments que vous pouvez y afficher restent limités.

Le tableau numérique

À la différence du tableau blanc interactif, le tableau numérique utilise un espace virtuel que vous pouvez organiser et utiliser sans limites physiques. Il facilite également les échanges à distance, grâce à la possibilité d’échanger de contenus en temps réel. Cet outil est donc idéal pour les collaborations à distance, d’autant plus qu’il met à disposition une large gamme de fonctionnalités. L’enseignant peut exploiter différents supports dans sa pédagogie, allant des images jusqu’aux vidéos.

Toutefois, cette solution n’est pas sans inconvénient. Son utilisation dépend fortement de la technologie. Ce qui implique qu’une éventuelle panne peut affecter la poursuite de l’apprentissage. De plus, ce matériel demande un investissement initial plus élevé par rapport au TBI.

Il est donc important de définir vos priorités et de faire le point sur vos besoins réels pour faire le choix entre les deux équipements.

Facilité d’utilisation et courbe d’apprentissage pour les enseignants et professionnels

Le tableau blanc interactif a l’avantage d’être facile à prendre en main. Il est largement plus accessible et plus familier aux enseignants, étant donné que son utilisation ne s’éloigne pas des tableaux blancs classiques. Aucune formation spécifique n’est donc requise pour l’adopter avec un temps d’adaptation rapide. Cela contribue davantage à la réduction des coûts. Que ce soit dans le cadre d’une réunion, de présentation ou de formation, cet équipement peut parfaitement faire l’affaire.

Par contre, les tableaux numériques nécessitent la maîtrise des différentes fonctionnalités disponibles. Les professionnels et enseignants doivent se familiariser avec leur usage via une formation poussée. Ils doivent donc consacrer du temps pour s’y adapter afin de bénéficier de leurs différents avantages. Le passage à cette solution ne s’improvise donc pas et peut engendrer des coûts supplémentaires.

Ces différents points doivent être pris en considération en amont de l’investissement. De cette manière, vous pourrez tirer profit des performances de l’outil choisi, sans perdre de temps.

En somme, même si les tableaux blancs interactifs et les tableaux numériques visent à rendre l’apprentissage plus ludique, de nombreuses différences doivent être notées. Les fonctionnalités, les objectifs et le coût sont très différents. D’où l’importance de déterminer vos besoins précis en amont de l’achat. Sachez que le prix de ces équipements varie aussi d’un modèle à un autre. Pensez donc à faire jouer la concurrence et à comparer plusieurs versions afin de trouver celui qu’il vous faut. Dans tous les cas, le bon choix vous permettra d’améliorer l’expérience de l’enseignement et des partages collaboratifs. Les participants et apprenants seront plus motivés et engagés dans la réunion, la présentation ou la formation. Ils pourront mieux comprendre les notions partagées grâce aux méthodes plus modernes et plus efficaces.