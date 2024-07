Avec l’essor du télétravail, il n’est pas surprenant que les ordinateurs connaissent un tel engouement. Que ce soit une unité centrale, une version portable ou un PC tout-en-un, vous trouverez rapidement votre bonheur. Une solution se démarque notamment pour le gain de place offert ainsi que les fonctionnalités. Pour un bureau à la maison, c’est vraiment l’équipement incontournable !

Gagner de la place et améliorer la décoration du bureau

Contrairement à une configuration de bureau traditionnelle qui nécessite une unité centrale séparée, le PC tout-en-un intègre tous les composants dans le même boîtier que l’écran. Cela réduit considérablement l’encombrement sur le bureau et libère de l’espace pour d’autres utilisations. C’est particulièrement intéressant pour les petits espaces ou les bureaux à domicile partagés avec d’autres activités familiales.

Il y a des modèles qui ne prennent pas beaucoup de place comme ces ordinateurs de bureau tout-en-un. Avec des lignes épurées, vous maintenez une esthétique ordonnée et professionnelle. Vous renforcez ainsi la séparation entre la maison et le travail même dans un espace partagé.

De plus, la réduction du nombre de câbles et d’autres périphériques améliore l’aspect de votre bureau et contribue aussi à un environnement de travail plus sécurisé et moins distrayant.

L’installation est beaucoup plus simple

Lorsque vous le sortez de la boîte, vous devez seulement brancher le cordon d’alimentation et quelques périphériques. Cette facilité d’installation est un atout majeur pour ceux qui ne sont pas particulièrement compétents dans ce domaine. En effet, vous pouvez être en télétravail et avoir besoin d’un ordinateur pour votre secteur d’activité sans toutefois être un expert pour la technique. Inutile d’installer des cartes mères, des cartes graphiques, tout est à disposition.

Dans la plupart des cas, le système d’exploitation est prêt à l’emploi que ce soit Windows ou macOS. Vous l’allumez et vous atterrissez directement sur l’espace de travail, le gain de temps est considérable. En ce qui concerne la maintenance, elle est moins complexe. Vous avez moins de composants physiques à gérer. Les mises à jour pour les logiciels sont réalisées en quelques clics ou de manière automatique.

Vous consacrez exclusivement votre temps à votre travail et non à la gestion technique. Votre entreprise ne devra pas non plus vous proposer une aide pour l’installation, ce sont des coûts en moins à prévoir. Du côté des indépendants, ils bénéficient de la même plus-value.

Le PC tout-en-un offre de belles performances

Les PC tout-en-un modernes sont équipés pour rivaliser avec les ordinateurs de bureau traditionnels en termes de performances. Vous avez des options intéressantes comme de puissants processeurs, d’importantes mémoires et des capacités de stockage (SSD) pertinentes. Ces appareils sont en mesure de gérer une large gamme de tâches professionnelles, de la bureautique courante aux applications de conception graphique et de montage vidéo plus exigeantes.

Par contre, il est vrai que l’évolutivité peut être un inconvénient pour certains modèles de PC tout-en-un par rapport aux tours traditionnelles. De nombreux fabricants ont commencé à répondre à cette préoccupation en proposant des options afin de mettre à jour des composants comme la RAM ou le stockage.

En fonction de vos futurs besoins, il est donc essentiel de choisir un modèle qui pourra évoluer plus facilement. Il est conseillé d’avant d’acheter un tel ordinateur de bien se focaliser sur les exigences. Aujourd’hui, vous utilisez un petit processeur, mais vous serez peut-être amené à augmenter vos compétences. Votre PC devra alors vous offrir les fonctionnalités nécessaires.

Quel budget prévoir pour un PC tout-en-un ?

Un tel équipement est souvent plus onéreux, ce sont les ordinateurs avec une unité centrale qui sont les moins onéreux. De plus, vous pouvez les monter vous-même et choisir les périphériques, mais cela demande de profondes connaissances. En prenant en compte plusieurs facteurs comme le gain de place, la facilité d’installation, vous économisez. En effet, votre PC tout-en-un a déjà des haut-parleurs et un moniteur, ce sont des équipements que vous ne devez pas acheter en supplément.

Tout va dépendre de la marque. Les iMac sont par exemple beaucoup plus chers par rapport à des versions sous Windows dont les configurations sont parfois plus intéressantes. Pour le Dell OptiPlex 7410 All-in-One, comptez aux alentours de 1000 euros. Le HP EliteOne 840 G9 All-in-One est facturé 2000 euros contre moins de 1000 euros pour le ASUS Vivo PC All-in-One.