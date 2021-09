XTB ou x-Trade Brokers XTB est le principal courtier Forex en Europe centrale et orientale, fournissant des services de trading en ligne avec plus de 1 500 instruments, y compris le Forex, les indices, les actions, les matières premières et les ETF, sur deux plates-formes de trading — sa propre xStation et le populaire MetaTrader 4. A des bureaux dans plus de 15 pays en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.

Derrière la marque XTB se trouve XTB Limited, une filiale britannique de XTB gérée par FCA. Ses autres filiales sont réglementées par la Commission polonaise de surveillance financière (KNF).

Le courtier britannique XTB 2021 doit respecter des exigences et des réglementations strictes. Par exemple, pour obtenir une licence d’un contrôleur financier britannique, les courtiers doivent fournir une preuve de stabilité financière : ils doivent disposer d’un minimum de 730 000 euros pour mener légalement leurs activités commerciales.

La réglementation de la FCA prévoit également une garantie supplémentaire pour les fonds des clients, car ils sont soumis au programme de compensation des services financiers (FSCS), où le montant maximal de la compensation est de 50 000 £ par personne au cas où le courtier deviendrait insolvable.

De plus, en mai 2016, Forex XTB Dom Maklerski a placé ses actions à la bourse de Varsovie (WSE : XTB). Un an plus tard, la valeur estimée de XTB est tombée sous la barre des 200 millions de dollars. Cela était Dû aux nouvelles règles du régulateur Polonais, qui fixent l’effet de levier maximal à 1 :25.

Conditions commerciales

La société compte trois comptes : Basic, Standard et Pro. Le compte de base convient aux débutants ainsi qu’aux traders ordinaires qui préfèrent les spreads fixes, tandis que les comptes Standard et Pro fournissent des spreads variables. Pro est conçu pour les traders avancés, offrant l’exécution STP.

Les traders peuvent négocier un large éventail d’actifs, y compris 50 paires de devises majeures, mineures et exotiques, plus de 20 indices boursiers asiatiques, américains et européens, plus de 20 métaux précieux et sous-jacents, produits énergétiques et agricoles, 200 actions américaines, anglaises, tchèques, françaises, allemandes, italiennes, portugaises et espagnoles, ainsi qu’un large éventail de FNB.

Spreads moyens et commissions de broker XTB

XTB nécessite 250$ comme dépôt initial pour ouvrir un compte réel.

Ce courtier offre des spreads fixes et variables. Les fixes sont disponibles sur le compte de base et sont de 2,0 pips sur EUR/USD, ce qui est la moyenne de l’industrie. En ce qui concerne les spreads variables, ceux indiqués dans le compte Pro sont de 0,3 pips sur EUR/USD, mais des frais de 2,5 GBP/3,5 EUR/4 USD/1400 HUF par lot (de chaque côté) sont facturés https://tradersunion.com/fr/ . Il n’y a pas de frais sur les comptes principaux et standard.

Épaule maximale

L’effet de levier maximal dépend de l’instrument négocié :

Forex : jusqu’à 1 :200;

index : jusqu’à 1 :133;

marchandises : jusqu’à 1 :66;

actions et FNB : jusqu’à 1h10.

En général, l’effet de levier maximal de 1 :200 est considéré comme moyen pour le marché, mais certains traders peuvent vouloir négocier avec un effet de levier important. Dans notre classement, vous pouvez trouver des courtiers qui offrent un effet de levier jusqu’à 1 :1000.

Plateformes de trading

Les clients de broker XTB ont le choix entre deux plates-formes de trading : leur propre xStation et MetaTrader 4, disponibles en versions de bureau, Web et mobile.

XStation est une plate-forme pratique et entièrement personnalisable équipée d’une calculatrice (qui détecte instantanément le profit ou la perte potentielle d’un trader, ce qui vous permet de prendre des décisions de trading plus éclairées). Les traders apprécieront probablement deux autres caractéristiques de la plate-forme : le trading en un clic et la possibilité de travailler directement avec les graphiques.

En outre, XTB offre la plate-forme de trading MetaTrader 4 la plus utilisée. Il permet aux utilisateurs d’automatiser entièrement leurs transactions par des experts (EA). C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des commerçants choisissent ce terminal. De plus, il offre une large gamme d’indicateurs techniques, un vaste environnement de test et un ensemble de graphiques.

Bonus, réductions et les actions XTB 2021

XTB offre de nombreuses Promotions à ses clients :

Les traders actifs ont un système de remise disponible, à la fin de chaque mois, un système spécial calcule automatiquement le montant du remboursement. Les traders peuvent gagner jusqu’à 1,1% de leur solde de trésorerie chaque mois, en fonction du volume des transactions.

Invitez un ami et vous aurez la possibilité d’obtenir un bonus lorsque votre ami ouvrira son compte et remplira les exigences minimales de trading.

Support technique Forex XTB

Les traders peuvent contacter un représentant de XTB par téléphone à Londres (Royaume-Uni), ainsi que par des numéros locaux dans 11 autres pays. Le chat est disponible 24/5, le courrier électronique est également disponible.

XTB est une plateforme ou des séminaires de formation sur divers sujets de trading en ligne sont régulièrement organisés. Le courtier n’offre pas de Glossaire ou de calendrier économique.

Méthodes de paiement

Ce courtier fournit à ses clients les méthodes de paiement suivantes : virement bancaire, cartes de crédit/débit (Mastercard, Maestro, Visa) et portefeuilles électroniques (Paypal, Skrill, Neteller).

Plus :

courtier réglementé;

spreads compétitifs;

environnement STP;

bonus.

Le moins est une taille faible de levier.